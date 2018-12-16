 АВТОСТАТ | Более 36% автомобилей KIA в ноябре проданы в кредит

16.12.18 Прочитали 199 раз

Более 36% автомобилей KIA в ноябре проданы в кредит

Более 36% автомобилей KIA в ноябре проданы в кредит

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в ноябре более 36% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 66 тыс. клиентов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 40% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как e;t ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры KIA реализовали 21011 автомобилей (+31%). Таким образом, это стало новым абсолютным рекордом по продажам за месяц за все время деятельности компании в России. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года в России было продано 209503 автомобиля KIA, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,9%, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автокредитование f&i kia

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