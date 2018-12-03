Skoda объявила специальные условия на покупку автомобилей в декабре

Компания Skoda Auto Россия с 1 декабря 2018 года предлагает своим клиентам специальные предложения на покупку автомобилей марки. Так, будущие владельцы флагмана Superb могут сэкономить до 225 тыс. рублей, а выгода на модель Octavia составляет до 180 тыс. 700 рублей, сообщает пресс-служба чешской марки.

Для клиентов Skoda в декабре также действуют привлекательные условия по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Модель Octavia доступна по сниженной ставке от 3% с первоначальным взносом от 15%. Для Skoda Kodiaq минимальная ставка составляет 7,9%, а первоначальный взнос – от 30%. Skoda Superb доступен по ставке от 7,9% с первоначальным взносом от 30% по кредиту Simply Clever.

В декабре также продлеваются программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. При покупке Kodiaq клиенты сэкономят до 100 тыс. рублей по программе Трейд-ин и до 110 тыс. рублей по программе Утилизация. Приобретая модели Octavia и Superb по этой программе, выгода составляет до 40 тыс. рублей и до 50 тыс. рублей соответственно. Для участников программы DasWeltAutо выгода на эти модели может составить до 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Skoda реализовали 65087 автомобилей, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за январь-октябрь в России продано больше автомобилей Skoda, чем за весь 2017 год.