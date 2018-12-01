В России на покупку новых автомобилей потрачено около 2 трлн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2018 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,93 трлн рублей. Четверть от этого объема приходится на машины премиум-класса (0,49 трлн руб.), соответственно оставшиеся 75% – на автомобили массового сегмента (1,44 трлн руб.).

Жители нашей страны по-прежнему тратят больше всего денег на покупку новых автомобилей KIA. Так, с января по октябрь нынешнего года этот показатель составил 232,5 млрд рублей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», корейская марка занимает второе место по продажам в России среди всех брендов, уступая только LADA.

Вторую строчку в рейтинге сохраняет японская Toyota (210,3 млрд руб.), за которой располагается отечественная LADA (171,2 млрд руб.). В пятерку лидеров по затратам россиян на новые машины также попадают корейский Hyundai (165,8 млрд руб.) и немецкий Mercedes-Benz (133,7 млрд руб.). Кроме них, стоит отметить еще Volkswagen, BMW и Renault – на покупку легковых автомобилей каждого из этих брендов было потрачено более 100 млрд рублей.