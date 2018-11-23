Geely Emgrand 7 доступен со скидкой в кредит и по трейд-ин

В честь черной пятницы Geely предлагает приобрести обновленный седан Emgrand 7 на специальных условиях. Преимущество на новый автомобиль составит 150 тыс. рублей при участии в программах Trade-in и Geely Finance. Предложение действует до 2 декабря, сообщает пресс-служба китайской марки.

В рамках программы трейд-ин клиенты получат возможность сдать свой старый автомобиль и приобрести новый Geely Emgrand 7 в любой комплектации, получив преимущество в 100 тыс. рублей. Клиент получит такую выгоду как при сдаче старой модели Geely, так и при сдаче автомобиля любой другой марки. Кроме того, компания предлагает специальные кредитные условия по программе Geely Finance: по нему преимущество составит 50 тыс. рублей.

Обновленный Emgrand 7 появился в дилерских центрах Geely в конце сентября 2018 года. Цена на седан начинается от 879 тыс. 990 рублей. Автомобиль получил новый, более просторный салон, вместительный багажник объемом 680 л и обновленный дизайн. Так, появилась радиаторная решетка в виде концентрических кругов. Новшества также коснулись интерьера и технических характеристик.

Автомобиль обладает двигателем объемом 1,8 л с вариатором или 5-ступенчатой механической коробкой передач, мощность которого составляет 133 л.с., она доступна при 6000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 170 Н-м развивается при 4400 оборотах в минуту. Расход топлива равен 7,8 л на 100 км в модели с вариатором и 7,9 л в модели с механикой.

Автомобиль получил новые опции, такие как светодиодные дневные ходовые огни, система бесключевого доступа или запуск двигателя при помощи кнопки Start/Stop.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Geely реализовали 2320 автомобилей, что на 24% выше результата годичной давности. Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, который стартовал на российском рынке в феврале.