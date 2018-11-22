Более 35% автомобилей KIA в октябре проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в октябре более 36% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 60 тыс. клиентов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 40% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры KIA реализовали 21002 автомобиля (+21%). По итогам десяти месяцев 2018 года в России было продано 188492 автомобиля KIA, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,9%, согласно данным АЕБ.