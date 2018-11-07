Автомобили KIA доступны в лизинг на специальных условиях

Компания «Каркаде» и KIA Motors Rus предлагают предпринимателям, компаниям и предприятиям приобрести в лизинг автомобили KIA по копиям всего двух документов – паспорта и ИНН. В рамках предложения действуют сниженные лизинговые тарифы, а экономия по налогам, например, при покупке нового стильного и мощного KIA Stinger может составить более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Каркаде».

Как отмечается, специальные условия совместной акции лизингового оператора и автопроизводителя – это возможность для лизингополучателей существенно снизить размер выплат по лизингу. Например, при наиболее комфортном трехлетнем сроке договора ежемесячный платеж в рамках финансовой аренды фастбека класса «гран туризмо» KIA Stinger составит 35 тыс. 200 рублей, а при лизинге Sorento Prime – 36 тыс. 800 рублей. Этот кроссовер можно приобрести с удорожанием по лизингу от 0%, то есть оплачивать покупку постепенно, но не делать переплат. Причем, за счет налоговой экономии (снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и возмещение НДС) размер инвестиций в приобретение автомобиля может быть даже ниже его цены в автосалоне. Вложения в покупку Sorento Prime при пользовании налоговыми преимуществами составит немногим более 1,5 млн рублей при розничной цене автомобиля 2,15 млн рублей.

Компания «Каркаде» обеспечивает оперативное – от 2 дней – и простое оформление сделки, персональный подбор ее условий, а также целый комплекс дополнительных услуг: электронный документооборот, оплата каско в рассрочку, индивидуальное консультирование, возможность перевести автомобиль в собственность на любое физлицо или юрлицо.

«Каркаде» имеет давнюю историю сотрудничества с компанией KIA Motors Rus по реализации совместных эффективных акций для клиентов. Мы наблюдаем уверенный рост продаж автомобилей популярного корейского бренда, в частности, за 9 месяцев 2018-го прирост составил 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Интерес к линейке моделей KIA традиционно высок и среди корпоративных покупателей. Задача новой маркетинговой программы – поддержать активность клиентов и обеспечить максимум возможностей по выгодному приобретению автомобилей KIA, в том числе, ярких новинок модельного ряда марки», – отметил генеральный директор Carcade Лизинг Олег Заглядин.