Список мероприятий в 2019 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2019 году

Прошедшие мероприятия в 2019 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
13 декабря/
Москва		Деловой завтрак для финансовых руководителей автомобильной отрасли«Просперити Медиа» и портал CFO-Russia.ruДарья Свирская
+7 (495) 971 92 18 (625)
svirskaya@cfo-russia.ru
7 ноября/
Москва		Форум «IT-революция  в автобизнесе 2019»АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
31 октября/
Москва		VIII Международная премия "Мировые Автомобильные Компоненты" (МАК -2019)ИД "Макс Медиа Групп"Елена Баракина
+7 (495) 955 90 80
+7 (916) 950 60 90
f.elena@maks-m.com
30-31 октября/
Калуга		Х международный форум по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры "АвтоЭволюция'2019"Департамент конференций и специальных проектов газеты "Ведомости"Надежда Бирюкова
+7 (495) 956 25 36 (4236)
n.biryukova@vedomosti.ru
30-31 октября/
Алматы (Казахстан)		Международная конференция «Безопасность корпоративных автопарков 2019» УЦ «Актив-Безопасность»Дарья Аракелова
+7 (903) 788 85 90
fs-conference@ezda.ru
24 октября/
Москва		РосАвтоДилер 2019Ассоциация «Российские автомобильные дилеры»Вера Павлова
+7 (495) 211 29 88
pr@asroad.org
10 октября/
Москва		IV Международной конференции "Рынок СНГ: базовые масла и смазочные материалы - 2019"RPIЕлена Константинова
+7 (495) 502 54 33
konstantinova.elena@rpi-inc.ru
27 сентября/
Москва		Третья конференция «Управление корпоративным автопарком»CFO-Russia+7 (495) 971 92 18
events@cfo-russia.ru
13 сентября/
Симферополь		Круглый стол для дилеров КрымаАссоциация «Российские автомобильные дилеры»Вера Павлова
+7 (495) 211 29 88
pr@asroad.org
10 сентября/
Челябинск		Круглый стол для дилеров Уральского регионаАссоциация «Российские автомобильные дилеры»Вера Павлова
+7 (495) 211 29 88
pr@asroad.org
3 сентября/
Москва		COMTRANS ArenaООО "АйТиИМФ Экспо"Кичайкина Яна
+7 (495) 532 30 02 (917)
y.kichaikina@itemf.ru
29 августа/
Москва		Kонференция «Autoservice 2019» («Автосервис 2019»)АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
23 июля/
Москва		«FinAuto - 2019», конференция «Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
6 июня/
Москва		Общероссийский проект - профессиональный рейтинг «Автодилер года 2019»АВТОСТАТТатьяна Малыгина
(499) 685-01-51 (13)
tatyana@autostat.ru
23 мая/
Москва		CONNECTED CAR CONFERENCEsmile expoРаспутченко Юлия
y.rasputchenko@ smileexpo.team
+7 (495) 212 11 28 (10)
22 мая/
Москва		Конференция «Полимеры в автомобилестроении»INVENTRAМария Панкова
+7 (495) 276 77 88
maria.pankova@
creonenergy.ru
21-23 мая/
Москва		Конференции «Базовые масла и смазочные материалы России и СНГ»GBCЕвника Половинкина
+44 203 567 1349
e.polovinkina@globuc.com
24 апреля/
Москва		Конференция «Used Cars 2019» («Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»), вручение ежегодной премии Used Car Awards 2019АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
4 апреля/
Москва		Конференция «Управление корпоративным автопарком»CFO-Russia.ru+7 (495) 971 92 18
events@cfo-russia.ru
4 апреля/
Санкт-Петербург		Международный автопромышленный Форум «Российское автомобилестроение: проблемы и перспективы развития производства и авторынка до 2025 года»ОАР, «ФАРЭКСПО»Юлия Сахарова
+7 (812) 777 04 07 (614)
sj@farexpo.ru
3 апреля/
Москва		Конференция «Электомобили»CREON ENERGYМария Панкова
+7 (495) 276 77 88
maria.pankova@
creonenergy.ru
2-3 апреля/
Москва		V AUTO FINANCE FORUM 2019. Фокус на будущееBSFДарья Романова
+7 (968) 869 05 48
marketing@bsf-summit.ru
22 марта/
Москва		IV FLEET FORUM 2019: транспортная логистика и управление грузовым автопаркомBSFДарья Романова
+7 (968) 869 05 48
marketing@bsf-summit.ru
21 марта/
Москва		IV FLEET FORUM 2019: транспортная логистика и управление легковым автопаркомBSFДарья Романова
+7 (968) 869 05 48
marketing@bsf-summit.ru
20 февраля/
Москва		Форум «ForAuto-2019», вручение ежегодной премии Residual Value 2019АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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