Список мероприятий в 2019 году

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|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|Деловой завтрак для финансовых руководителей автомобильной отрасли
|«Просперити Медиа» и портал CFO-Russia.ru
|Дарья Свирская
+7 (495) 971 92 18 (625)
svirskaya@cfo-russia.ru
Москва
|Форум «IT-революция в автобизнесе 2019»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|VIII Международная премия "Мировые Автомобильные Компоненты" (МАК -2019)
|ИД "Макс Медиа Групп"
|Елена Баракина
+7 (495) 955 90 80
+7 (916) 950 60 90
f.elena@maks-m.com
Калуга
|Х международный форум по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры "АвтоЭволюция'2019"
|Департамент конференций и специальных проектов газеты "Ведомости"
|Надежда Бирюкова
+7 (495) 956 25 36 (4236)
n.biryukova@vedomosti.ru
Алматы (Казахстан)
|Международная конференция «Безопасность корпоративных автопарков 2019»
|УЦ «Актив-Безопасность»
|Дарья Аракелова
+7 (903) 788 85 90
fs-conference@ezda.ru
Москва
|РосАвтоДилер 2019
|Ассоциация «Российские автомобильные дилеры»
|Вера Павлова
+7 (495) 211 29 88
pr@asroad.org
Москва
|IV Международной конференции "Рынок СНГ: базовые масла и смазочные материалы - 2019"
|RPI
|Елена Константинова
+7 (495) 502 54 33
konstantinova.elena@rpi-inc.ru
Москва
|Третья конференция «Управление корпоративным автопарком»
|CFO-Russia
|+7 (495) 971 92 18
events@cfo-russia.ru
Симферополь
|Круглый стол для дилеров Крыма
|Ассоциация «Российские автомобильные дилеры»
|Вера Павлова
+7 (495) 211 29 88
pr@asroad.org
Челябинск
|Круглый стол для дилеров Уральского региона
|Ассоциация «Российские автомобильные дилеры»
|Вера Павлова
+7 (495) 211 29 88
pr@asroad.org
Москва
|COMTRANS Arena
|ООО "АйТиИМФ Экспо"
|Кичайкина Яна
+7 (495) 532 30 02 (917)
y.kichaikina@itemf.ru
Москва
|Kонференция «Autoservice 2019» («Автосервис 2019»)
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|«FinAuto - 2019», конференция «Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|Общероссийский проект - профессиональный рейтинг «Автодилер года 2019»
|АВТОСТАТ
|Татьяна Малыгина
(499) 685-01-51 (13)
tatyana@autostat.ru
Москва
|CONNECTED CAR CONFERENCE
|smile expo
|Распутченко Юлия
y.rasputchenko@ smileexpo.team
+7 (495) 212 11 28 (10)
Москва
|Конференция «Полимеры в автомобилестроении»
|INVENTRA
|Мария Панкова
+7 (495) 276 77 88
maria.pankova@
creonenergy.ru
Москва
|Конференции «Базовые масла и смазочные материалы России и СНГ»
|GBC
|Евника Половинкина
+44 203 567 1349
e.polovinkina@globuc.com
Москва
|Конференция «Used Cars 2019» («Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»), вручение ежегодной премии Used Car Awards 2019
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|Конференция «Управление корпоративным автопарком»
|CFO-Russia.ru
|+7 (495) 971 92 18
events@cfo-russia.ru
Санкт-Петербург
|Международный автопромышленный Форум «Российское автомобилестроение: проблемы и перспективы развития производства и авторынка до 2025 года»
|ОАР, «ФАРЭКСПО»
|Юлия Сахарова
+7 (812) 777 04 07 (614)
sj@farexpo.ru
Москва
|Конференция «Электомобили»
|CREON ENERGY
|Мария Панкова
+7 (495) 276 77 88
maria.pankova@
creonenergy.ru
Москва
|V AUTO FINANCE FORUM 2019. Фокус на будущее
|BSF
|Дарья Романова
+7 (968) 869 05 48
marketing@bsf-summit.ru
Москва
|IV FLEET FORUM 2019: транспортная логистика и управление грузовым автопарком
|BSF
|Дарья Романова
+7 (968) 869 05 48
marketing@bsf-summit.ru
Москва
|IV FLEET FORUM 2019: транспортная логистика и управление легковым автопарком
|BSF
|Дарья Романова
+7 (968) 869 05 48
marketing@bsf-summit.ru
Москва
|Форум «ForAuto-2019», вручение ежегодной премии Residual Value 2019
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"