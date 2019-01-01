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конференция «Autoservice 2019. Сервис, запчасти, оборудование»
29 августа 2019 года
Москва, ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., д. 14)
В рамках MIMS AUTOMECHANIKA - 22-й Московской Международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля
Страница мероприятия на MIMS.ru
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Аудитория B2B-автобизнес:
|10.00 - 10.30
|Регистрация/Приветственный кофе
|10.30 - 12.00
Сессия 1
|Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции
|12.00 - 12.30
|Кофе-пауза
|12.30 - 14.00
Сессия 2
|Ключевые вопросы и песпективы развития отрасли
|14.00 - 15.00
|Обед
|15.00 - 16.30
Сессия 3
|Тренды отрасли. Экономика сервиса
|16.15 - 16.45
|Кофе-пауза
|16.45 - 18.30
Сессия 4
|Маркетинг автосервиса
По вопросам участия и партнерства обращайтесь:
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