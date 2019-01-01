АВТОСТАТ | Autoservice 2019

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Autoservice 2019

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Avtoservice-2019

конференция  «Autoservice 2019. Сервис, запчасти, оборудование»

29 августа 2019 года

Москва, ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., д. 14)

В рамках MIMS AUTOMECHANIKA -  22-й Московской Международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования  и товаров для технического обслуживания автомобиля

Страница мероприятия на MIMS.ru

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

  • Рынок автосервиса с России: объём, структура, динамика, тенденции
  • Изменения единой методики расчёта стоимости ремонта по страховке
  • Опрос автовладельцев: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования
  • Изменения законодательства в области технического осмотра автомобилей
  • Стратегии участников рынка запчастей
  • Стратегия развития автосервисов и партнеров. Бизнес - кейсы
  • Опыт и практика сервиса у официальных дилеров. Бизнес - кейсы
  • Опыт и практика независимых сервисных сетей
  • IT- решения для сервисов: эффективные решения для увеличения прибыли
  • Сервис и оборудование: новые технологии и тенденции развития области

 Аудитория B2B-автобизнес: 

  • Дистрибьюторы, импортеры, дилеры: автомобилей, автокомпонентов, оборудования для СТО, горюче-смазочных материалов
  • Cтраховые компании, консалтинг
  • IT-компании, интернет-площадки, агрегаторы
10.00 - 10.30Регистрация/Приветственный кофе
10.30 - 12.00
Сессия 1		Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции
  • Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции
    Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ
  • Автосервис в регионах мира: текущие тенденции и тренды. Что можно использовать в России и как адаптировать полезные решения
    Антти Александр Волк, Зоран Николич, Wolk Aftersales Еxperts
  • Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования
    Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
12.00 - 12.30Кофе-пауза
12.30 - 14.00
Сессия 2		Ключевые вопросы и песпективы развития отрасли
  • Единая методика расчета стоимости восстановительного ремонта – обсудим вопросы и ответы
    Андрей Маклецов, РСА
  • Изменения в законодательстве о техническом осмотре
    Сергей Зайцев, ТехЭксперт
  • Возможности нативных интеграций в медиа
    Иван Юнин, Mail.Ru Авто
  • Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров. Маркировка шин
    Кирилл Волков, Честный знак
  • Спорные практики между автодилером и автопроизводителем в сфере запасных частей и аксессуаров
    Алексей Подщеколдин, БН-Моторс
14.00 - 15.00Обед
15.00 - 16.30
Сессия 3		Тренды отрасли. Экономика сервиса
  • Объединение дистрибьюторов в торгово-закупочные группы как тренд В2В сектора. Развитие собственных сетей СТО
    Борис Агеев, GROUPAUTO Russia
  • Цифровизация и стандартизация в автосервисе и продаже запасных частей. Опыт ЕвроАвто
    Виталий Новиков, ЕвроАвто
  • E-commerce в сегменте продаж запчастей. Аналитика и тренды развития сегмента
    Дмитрий Болховский, ВИН-КОД.РФ|Win-Sto.ru
  • Продажа запчастей на eBay - особенности, динамика, основные коридоры, кейсы успешных продавцов
    Роман Пустовалов,     eBay
16.15 - 16.45Кофе-пауза
16.45 - 18.30
Сессия 4		Маркетинг  автосервиса
  • Лидогенерация для автосервиса: удешевление лидов, сокращение расходов на маркетинг за счет правильной CRM, паспорт сервиса
    Ширин Камилова, Вилгуд
  • Как мы "считаем" сервис? 
    Иван Куц, ГК Максимум
  • Отличному сервису - безупречная репутация
    Анна Уткина, АвтоСпецЦентр
    Виктор Федоров, Ауди Центр Таганка
  • Основные показатели сервиса  с точки зрения маркетинга: что и как считать
    Александра Коровякова, Рольф
  • Как выбрать канал для продвижения автосервиса
    Роман Гуляев, Правильный автобизнес
  • Лидогенерация для автосервиса. Кейс компании Диждитал Дизель
    Сергей Чернявский, Диджитал Дизель

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

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По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

  • Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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