Autoservice 2019

10.00 - 10.30 Регистрация/Приветственный кофе

10.30 - 12.00

Сессия 1 Рынок автосервиса: текущая ситуация, тенденции Рынок сервиса в России: объём, структура, динамика, тенденции

Сергей Удалов , исполнительный директор, АВТОСТАТ

, исполнительный директор, АВТОСТАТ Автосервис в регионах мира: текущие тенденции и тренды. Что можно использовать в России и как адаптировать полезные решения

Антти Александр Волк, Зоран Николич, Wolk Aftersales Еxperts

Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра? Результаты исследования

Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ

12.00 - 12.30 Кофе-пауза

12.30 - 14.00

Сессия 2 Ключевые вопросы и песпективы развития отрасли Единая методика расчета стоимости восстановительного ремонта – обсудим вопросы и ответы

Андрей Маклецов , РСА

, РСА Изменения в законодательстве о техническом осмотре

Сергей Зайцев , ТехЭксперт

, ТехЭксперт Возможности нативных интеграций в медиа

Иван Юнин , Mail.Ru Авто

, Mail.Ru Авто Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров. Маркировка шин

Кирилл Волков, Честный знак

Спорные практики между автодилером и автопроизводителем в сфере запасных частей и аксессуаров

Алексей Подщеколдин, БН-Моторс

14.00 - 15.00 Обед

15.00 - 16.30

Сессия 3 Тренды отрасли. Экономика сервиса

Объединение дистрибьюторов в торгово-закупочные группы как тренд В2В сектора. Развитие собственных сетей СТО

Борис Агеев , GROUPAUTO Russia

, GROUPAUTO Russia Цифровизация и стандартизация в автосервисе и продаже запасных частей. Опыт ЕвроАвто

Виталий Новиков, ЕвроАвто

E-commerce в сегменте продаж запчастей. Аналитика и тренды развития сегмента

Дмитрий Болховский , ВИН-КОД.РФ|Win-Sto.ru

, ВИН-КОД.РФ|Win-Sto.ru Продажа запчастей на eBay - особенности, динамика, основные коридоры, кейсы успешных продавцов

Роман Пустовалов, eBay

16.15 - 16.45 Кофе-пауза