Мероприятие состоялось
Форум IT-решений в автобизнесе «IT-революция в автобизнесе - 2019»
7 ноября, Москва, «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
(Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, 4 этаж, Деловое пространство «Digital October»)
Аудитория: руководители и собственники автобизнеса, маркетологи, аналитики, IT-специалисты, автодилеры, сервисмены, Интернет-агентства, представители финансовых организаций и страховых компаний
Вы узнаете все о технологиях, которые определят будущее всей автомобильной промышленности на десятки лет вперед!
В программе:
Доклады о новых трендах в автомобильном бизнесе
Конкурс IT-решений для автобизнеса
Нетворкинг между разработчиками и представителями автобизнеса
Основное событие дня - конкурс IT-решений, созданных для автомобильного бизнеса.
Формат конкурса: 6 минут на презентацию и 2 минуты на вопросы жюри и зала.
Главные темы выступлений:
- Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра;
- IT–платформы для реализации автомобилей и эффективного управления продажами;
- IT-решения для склада;
- IT-продукты для автосервиса;
- Программы автоматизации приемки и осмотра автомобилей;
- Решения в сфере онлайн страхования и кредитования;
- Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов.
Победителя выбираете Вы!
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ПРОГРАММА
|время
|Сцена I
|Сцена II
|09.00-10.00
|приветственный кофе
|10.00-11.00
|открытие Форума, приветственное слово организаторов
Цифровая эпоха в автобизнесе: новые вызовы, тренды и решения
Алексей Калицев, Управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ",
генеральный директор Hyundai Mobility Lab
|11.00-12.10
|Конкурс IT-решений для автобизнеса
1 часть
Тезисы участников:
- IT-решение: автоматизированный инструмент для дистанционных продаж автомобилей и нормочасов с помощью видео. Сервис для автоматизированного создания уникального видеоконтента с возможностью автовыгрузки практически на любую платформу и в любую социальную сеть дилера. Аналитика видеоконтента. Интеграция фидов с классифайдов для контроля обогащения объявлений
- IT-решение: экосистема для быстрого достижения стратегических и операционных целей F&I подразделений, эффективного управления продажами. ИТ-решение за одну минуту рассчитает и сформирует брендированное коммерческое предложение по всем страховым, финансовым и сервисным услугам
- IT-решение: сервис позволяет узнать историю эксплуатации транспортного средства и проверить владельца автомобиля. Мы знаем, кто в данный момент выбирает авто и готовы этими данными делиться, чтобы наши клиенты стали вашими покупателями
- IT -решение по автоматизации всех процессов купли-продажи автомобилей с пробегом: от поиска авто до его продажи
Сессия 1. Цифровизация: среда обитания автомобилей
Интеллектуальные транспортные системы в России – будущее уже здесь
Спикер: Со-руководитель НТИ Автонет, Президент НП "ГЛОНАСС" Александр Олегович Гурко
- Объединение усилий государства, автопроизводителей и цифровых компаний для развития в России интеллектуальных транспортных систем
- Что изменится в автомобилях, на дорогах, в законодательстве
Система СИТЭМ. Цифровизация отрасли газомоторной техники и экомониторинг
Спикер: Советник при Минэкономразвития РФ по вопросам автомобильной отрасли Сергей Бургазлиев
- Цифровизация отрасли техники на ГМТ
- Система эко-мониторинга СИТЭМ как инструмент контроля авто на ГБО с точки зрения въезда в «зеленые зоны», скидок на ПЛАТОН и т.д.
- BIG DATA в отрасли ГМТ – цели сбора данных, решения на основе данных
|12.00-12.30
|кофе-брейк
|12.30-13.40
|Конкурс IT-решений для автобизнеса
2 часть
- IT -решение: Программа управления выкупом, стоком и продажами автомобилей с пробегом. Как зарабатывать на 20% больше, управляя ценой?
- IT-решение: Профессиональный сервис по подбору и доставке автоаксессуаров и дополнительного оборудования для автомобилей и техники активного отдыха
- IT-решение: Система, собравшая необходимые инструменты и автоматизирующая работу всех участников бизнеса автомобилей с пробегом
- IT-решение: Бизнес авто с пробегом. Инвестиционный подход
|Сессия 2. Новые автомобили и новые потребители. Дискуссия с производителями о будущем индустрии в цифровую эпоху
Участвуют: Осадчий Филипп, digitalization manager, BMW; Шарибджанов Руcлан, e-commerce manager, BMW; Дмитрий Астрахан, руководитель отделов Корпоративных продаж, Автомобилей с пробегом и Финансовых услуг, JaguarLandRover; Оксана Гецова, руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса, Volvo
Темы для обсуждения:
- Как будет выглядеть авторынок через 3-5-10 лет?
- Умный автомобиль: что может сегодня и что сможет завтра?
- Автомобиль как услуга
- Тренд: пользование, а не владение. Как изменится структура потребления и в связи с этим как выживать производителям?
- Изменение структуры сервисных услуг в дилерских центра в связи с увеличением парков, а также ростом количества электромобилей
|13.40-14.30
|обед
|14.30-16.00
|Сессия 3. IT - инструменты и решения для автобизнеса
- Автоматизированное создание уникального видеоконтента для дилеров
Дмитрий Савченко, Тизер
- Оценка и поиск потенциальных покупателей на основе Истории Автовладений
Николай Друкман, Spectrum
- Digital-решения дилера для расширения воронки и аналитики показателей
Евгений Курышов и Дмитрий Батов, КарОператор
- Автоматизация от поиска до продажи
Гаджи Курабанов, Haraba
|Сессия 3. Маркетинг на перспективу до 2030 года
- Авто-классифайды и возможный переход к транзакционной модели
Александр Усольцев, Mastakey
- Мобильный маркетинг-2020. Исследование тенденций и перспективы для авторитейла
Александр Эрнезакс, digital-агентство Edsion
- Как собирать small и big data и зачем?
Олег Кузнецов, Авилон АГ
|16.00-16.30
|кофе-брейк
|16.30-17.30
|Сессия 4. IT - инструменты и решения для автобизнеса
- ZMOT — путь к сердцу клиента
Николай Кондрабаев, DRIVE2.RU
- Экосистема mail.ru для дилеров и брендов
Иван Юнин, mail.ru
- Как влияет импортер на звонки и доходимость в дилерские центры
Саркисян Артур, Яндекс
- Соцсети для автобизнеса, которые работают: как втянуть подписчиков в игру, цель которой - продажа
Андрей Коннов, Konnov Media
Сессия 4. F&I: цифровые инструменты и стратегии. Круглый стол
Участники:
Бессонов Алексей, заместитель начальника управления продуктовой политики Департамента автокредитования, Русфинанс Банк; Алексей Бородин, руководитель партнерского канала продаж в автостраховании, Зетта Страхование; Кирилл Ларин, генеральный директор е-Кредит
Модератор Сергей Целиков
Вопросы к обсуждению:
- «Умное» кредитование и страхование
- Сервисы для он-лайн кредитования и страхования
- Продукты для выбора самых выгодных страховок и кредитов для всех участников сделки: покупатель-дилер-банк-страховая.
- Возможна ли формула вин-вин или кто останется лузером
- Создание платформ, маркетплейсов и экосистем в банковской и страховой сфере
- Мобильные приложения и их роль в продажах
- Как работают «Большие данные» в автокредитовании и страховании
- Финуслуги будущего: тренды, роль цифровизации и мобильности
|17.30-18.00
|подведение итогов конкурса
Cцена 1: зона конкурса IT-решений и презентаций
Cцена 2: зона выступлений бизнес-форума «IT-Революция»
Приглашаем Вас стать партнёром экспозиции на нашем форуме с отдельной стойкой. Экспозиции обеспечивают прямые контакты с деловой публикой (30 стендов)
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