АВТОСТАТ | IT-революция в автобизнесе 2019

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IT-революция в автобизнесе 2019

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IT-Революция в автобизнесе

Мероприятие состоялось

Форум IT-решений в автобизнесе «IT-революция в автобизнесе - 2019»
7 ноября, Москва«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
(Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, 4 этаж,  Деловое пространство «Digital October»)

Аудитория: руководители и собственники автобизнеса, маркетологи, аналитики, IT-специалисты, автодилеры, сервисмены, Интернет-агентства, представители финансовых организаций и страховых компаний

Вы узнаете все о технологиях, которые определят будущее всей автомобильной промышленности на десятки лет вперед!

В программе:
Доклады о новых трендах в автомобильном бизнесе
Конкурс IT-решений для автобизнеса
Нетворкинг между разработчиками и представителями автобизнеса

 

Основное событие дня - конкурс IT-решений, созданных для автомобильного бизнеса. 

Формат конкурса: 6 минут на презентацию и 2 минуты на вопросы жюри и зала. 

Главные темы выступлений:

  • Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра;
  • IT–платформы для реализации автомобилей и эффективного управления продажами; 
  • IT-решения для склада; 
  • IT-продукты для автосервиса; 
  • Программы автоматизации приемки и осмотра автомобилей; 
  • Решения в сфере онлайн страхования и кредитования;
  • Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов.

Победителя выбираете Вы! 

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ПРОГРАММА

времяСцена IСцена II
09.00-10.00приветственный кофе
10.00-11.00открытие Форума, приветственное слово организаторов
Цифровая эпоха в автобизнесе: новые вызовы, тренды и решения
Алексей Калицев, Управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ", 
генеральный директор Hyundai Mobility Lab
11.00-12.10Конкурс IT-решений для автобизнеса
1 часть
Тезисы участников:
  • IT-решение: автоматизированный инструмент для дистанционных продаж автомобилей и нормочасов с помощью видео. Сервис для автоматизированного создания уникального видеоконтента с возможностью автовыгрузки практически на любую платформу и в любую социальную сеть дилера. Аналитика видеоконтента. Интеграция фидов с классифайдов для контроля обогащения объявлений
  • IT-решение: экосистема для быстрого достижения стратегических и операционных целей F&I подразделений, эффективного управления продажами. ИТ-решение за одну минуту рассчитает и сформирует брендированное коммерческое предложение по всем страховым, финансовым и сервисным услугам
  • IT-решение: сервис  позволяет  узнать историю эксплуатации транспортного средства и проверить владельца автомобиля. Мы знаем, кто в данный момент выбирает авто и готовы этими данными делиться, чтобы наши клиенты стали вашими покупателями
  • IT -решение  по автоматизации всех процессов купли-продажи автомобилей с пробегом: от поиска авто до его продажи

Сессия 1. Цифровизация: среда обитания автомобилей


Интеллектуальные транспортные системы в России – будущее уже здесь
Спикер: Со-руководитель НТИ Автонет, Президент НП "ГЛОНАСС" Александр Олегович Гурко

  • Объединение усилий государства, автопроизводителей и цифровых компаний для развития в России интеллектуальных транспортных систем
  • Что изменится в автомобилях, на дорогах, в законодательстве

Система СИТЭМ. Цифровизация отрасли газомоторной техники и экомониторинг
Спикер: Советник при Минэкономразвития РФ по вопросам автомобильной отрасли Сергей Бургазлиев

  • Цифровизация отрасли техники на ГМТ
  • Система эко-мониторинга СИТЭМ как инструмент контроля авто на ГБО с точки зрения въезда в «зеленые зоны», скидок на ПЛАТОН и т.д.
  • BIG DATA в отрасли ГМТ – цели сбора данных, решения на основе данных
12.00-12.30кофе-брейк
12.30-13.40Конкурс IT-решений для автобизнеса
2 часть
  • IT -решение: Программа управления выкупом, стоком и продажами автомобилей с пробегом. Как зарабатывать на 20% больше, управляя ценой?
  • IT-решение: Профессиональный сервис по подбору и доставке автоаксессуаров и дополнительного оборудования для автомобилей и техники активного отдыха
  • IT-решение: Система, собравшая необходимые инструменты и автоматизирующая работу всех участников бизнеса автомобилей с пробегом
  • IT-решение: Бизнес авто с пробегом. Инвестиционный подход
Сессия 2. Новые автомобили и новые потребители. Дискуссия с производителями о будущем индустрии в цифровую эпоху
Участвуют: Осадчий Филипп, digitalization manager, BMW; Шарибджанов Руcлан, e-commerce manager, BMW; Дмитрий Астрахан, руководитель отделов Корпоративных продаж, Автомобилей с пробегом и Финансовых услуг, JaguarLandRover; Оксана Гецова, руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса, Volvo

Темы для обсуждения:
  • Как будет выглядеть авторынок через 3-5-10 лет?
  • Умный автомобиль: что может сегодня и что сможет завтра?
  • Автомобиль как услуга
  • Тренд: пользование, а не владение. Как изменится структура потребления и в связи с этим как выживать производителям?
  • Изменение структуры сервисных услуг в дилерских центра в связи с увеличением парков, а также ростом количества электромобилей 
13.40-14.30обед
14.30-16.00Сессия 3. IT - инструменты и решения для автобизнеса
  • Автоматизированное создание уникального видеоконтента для дилеров
    Дмитрий Савченко, Тизер
  • Оценка и поиск потенциальных покупателей на основе Истории Автовладений
    Николай Друкман, Spectrum
  • Digital-решения дилера для расширения воронки и аналитики показателей
    Евгений Курышов и Дмитрий Батов, КарОператор
  • Автоматизация от поиска до продажи
    Гаджи Курабанов, Haraba
Сессия 3. Маркетинг на перспективу до 2030 года
  • Авто-классифайды и возможный переход к транзакционной модели
    Александр Усольцев, Mastakey
  • Мобильный маркетинг-2020. Исследование тенденций и перспективы для авторитейла
    Александр Эрнезакс, digital-агентство Edsion 
  • Как собирать small и big data и зачем?
    Олег Кузнецов, Авилон АГ
16.00-16.30кофе-брейк
16.30-17.30Сессия 4. IT - инструменты и решения для автобизнеса
  • ZMOT — путь к сердцу клиента
    Николай Кондрабаев, DRIVE2.RU
  • Экосистема mail.ru для дилеров и брендов
    Иван Юнин, mail.ru
  • Как влияет импортер на звонки и доходимость в дилерские центры
    Саркисян Артур, Яндекс
  • Соцсети для автобизнеса, которые работают: как втянуть подписчиков в игру, цель которой - продажа
    Андрей Коннов, Konnov Media

Сессия 4. F&I: цифровые инструменты и стратегии. Круглый стол
Участники: 
Бессонов Алексей, заместитель начальника управления продуктовой политики Департамента автокредитования, Русфинанс Банк; Алексей Бородин, руководитель партнерского канала продаж в автостраховании, Зетта Страхование; Кирилл Ларин, генеральный директор е-Кредит
Модератор Сергей Целиков


Вопросы к обсуждению:

  • «Умное» кредитование и страхование
  • Сервисы для он-лайн кредитования и страхования 
  • Продукты для выбора самых выгодных страховок и кредитов для всех участников сделки: покупатель-дилер-банк-страховая.
  • Возможна ли формула вин-вин или кто останется лузером
  • Создание платформ, маркетплейсов и экосистем в банковской и страховой сфере
  • Мобильные приложения и их роль в продажах
  • Как работают «Большие данные» в автокредитовании и страховании
  • Финуслуги будущего: тренды, роль цифровизации и мобильности
17.30-18.00подведение итогов конкурса

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Cцена 1: зона конкурса IT-решений и презентаций
Cцена 2: зона выступлений бизнес-форума «IT-Революция»

Приглашаем Вас стать партнёром экспозиции на нашем форуме с отдельной стойкой. Экспозиции обеспечивают прямые контакты с деловой публикой (30 стендов)

По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

  • Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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