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Мероприятие состоялось

Форум IT-решений в автобизнесе «IT-революция в автобизнесе - 2019»

7 ноября, Москва, «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

(Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, 4 этаж, Деловое пространство «Digital October»)

Аудитория: руководители и собственники автобизнеса, маркетологи, аналитики, IT-специалисты, автодилеры, сервисмены, Интернет-агентства, представители финансовых организаций и страховых компаний

Вы узнаете все о технологиях, которые определят будущее всей автомобильной промышленности на десятки лет вперед!

В программе:

Доклады о новых трендах в автомобильном бизнесе

Конкурс IT-решений для автобизнеса

Нетворкинг между разработчиками и представителями автобизнеса

Основное событие дня - конкурс IT-решений, созданных для автомобильного бизнеса.

Формат конкурса: 6 минут на презентацию и 2 минуты на вопросы жюри и зала.

Главные темы выступлений:

Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра;

IT–платформы для реализации автомобилей и эффективного управления продажами;

IT-решения для склада;

IT-продукты для автосервиса;

Программы автоматизации приемки и осмотра автомобилей;

Решения в сфере онлайн страхования и кредитования;

Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов.

Победителя выбираете Вы!

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