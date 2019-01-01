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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
Бизнес-форум «FinAuto - 2019»
«Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»
23 июля 2019, Москва
Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya
ул. Верхняя Красносельская, д. 11а, стр.4
еКредит - генеральный IT-партнер форума
Аудитория форума:
Автодилеры: директора, финансовые директора, руководители/представители кредитно-страховых отделов, отделов продаж финансовых услуг
Дистрибьюторы: представители отделов корпоративных продаж, финансов, розничного автокредитования, департаментов по работе с партнерами
F&I: департаменты по работе с автодилерами, департаменты партнерских продаж, отделы управления автокредитованием, розничного бизнеса, работа с партнерами, риски
IT: разработчики IT-решений в сфере финансов для автобизнеса
ПРОГРАММА
|09.00 - 10.00
|Регистрация / Приветственный кофе
10.00 - 11.20
Сессия 1
Сессия 1 Обзор автомобильного и финансовых рынков
|11.20 - 11.50
|Перерыв
11.50 - 13.45
Сессия 2
Сессия 2 Автомобильное кредитование
|13.45 - 14.30
|Обед
14.30 - 15.55
Сессия 3
Сессия 3 Инструменты и IT-решения для бизнеса
|15.45 - 16.25
|Кофе-брейк
16.25 - 18.00
Сессия 4
Сессия 4 Круглый стол: Автомобильное кредитование: что происходит с рынком и как трансформируется кредитование?
Вопросы для обсуждения:
Участники:
По вопросам участия и партнерства обращайтесь: