FinAuto - 2019

16.25 - 18.00 Сессия 4

Сессия 4 Круглый стол: Автомобильное кредитование: что происходит с рынком и как трансформируется кредитование?

Модератор Сергей Удалов Вопросы для обсуждения:

1. Как кредитовать автомобили с пробегом:

- каковы на Ваш взгляд основные проблемы кредитования авто с пробегом;

- какие программы кредитования автомобилей с пробегом работают и почему?

- каковы общие задачи, которые нужно решать всем игрокам рынка?

2. Как трансформируется автомобильное кредитование? Что происходит с рынком?

3. Онлайн-кредитование и интернет–продажи как тенденция. Будущее за ними?

4. Потребительское кредитование или автокредит? Что и почему выбирает клиент?

5. Использование потребительских кредитов: угроза залоговому страхованию?

Участники:

Александр Колошенко, ЗАО "Тойота банк", Президент

Алексей Бородавин, Русфинанс Банк, начальник управления продуктовой политики департамента автокредитования

Егор Лысой, Зетта Страхование, директор департамента по развитию бизнеса в автостраховании

Денис Мусиенко, Тинькофф, руководитель департамента, заместитель Генерального директора

Кирилл Ларин, e-Credit, генеральный директор

Ильдар Фасхутдинов, Сетелем Банк, директор управления продаж