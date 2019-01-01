АВТОСТАТ | FinAuto - 2019

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FinAuto - 2019

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FinAuto 2019

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ

Бизнес-форум «FinAuto - 2019»

«Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»
23 июля 2019, Москва

Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya 
ул. Верхняя Красносельская, д. 11а, стр.4 

еКредит - генеральный IT-партнер форума 

Аудитория форума:

Автодилеры: директора, финансовые директора, руководители/представители кредитно-страховых отделов, отделов продаж финансовых услуг 

Дистрибьюторы: представители отделов корпоративных продаж, финансов, розничного автокредитования, департаментов по работе с партнерами

F&I: департаменты по работе с автодилерами, департаменты партнерских продаж, отделы управления автокредитованием, розничного бизнеса, работа с партнерами, риски

IT: разработчики IT-решений в сфере финансов для автобизнеса

ПРОГРАММА

09.00 - 10.00Регистрация / Приветственный кофе

10.00 - 11.20

Сессия 1

Сессия 1 Обзор автомобильного и финансовых рынков
Модератор Сергей Целиков

  • Аналитический обзор АВТОСТАТ: текущее состояние рынка автокредитования: объемы, динамика, структура, тенденции
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Обзор НБКИ: Рынок автокредитования - итоги полугодия, тенденции
    Владимир Шикин, НБКИ
  • Рынок автострахования в России: картина рынка, тенденции и драйверы развития
    Евгений Уфимцев, РСА
  • Перспективы моторного страхования
    Денис Морозов, Ингосстрах
  • Рынок автолизинга: аналитика рынка, влияние госпрограмм, эффективные инструменты, точки роста
    Александр Михайлов, Европлан
  • Лизинговые программы дистрибьюторов: эффективные решения
    Дмитрий Астрахан, Ягуар Ленд Ровер, Вячеслав Михайлов, ВТБ Лизинг
 11.20 - 11.50 Перерыв

11.50 - 13.45

Сессия 2

Сессия 2 Автомобильное кредитование
Модератор Сергей Удалов

  • Общие потребительские тренды и настроения
    Светлана Боброва, Nielsen Россия
  • Цифровой рост кредитно-страховых продаж
    Кирилл Ларин, e-Credit
  • Оценка остаточной стоимости автомобилей как инструмент развития автокредитования
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Эффективность программ кредитования с обратным выкупом
    Алекс Гурин, Hyundai Capital
  • Как кредитовать автомобили с пробегом
    Михаил Харитонов, Сетелем Банк
13.45 - 14.30Обед

14.30 - 15.55

Сессия 3

Сессия 3 Инструменты и IT-решения для бизнеса
Модератор Елена Лазарева

  • Как большие данные помогают делать большие продажи
    Лев Овчинников, Reffection
  • Технологии управления и автоматизация кредитно-страховых продаж дилерской группы 
    Тимченко Дарья, Fresh Auto
  • Цифровая финансовая программа производителя в 2020 году
    Кирилл Ларин, e-Credit
  • Данные об автомобилях и собственниках как катализатор прибыли в страховании, кредитовании и лизинге
    Александр Колупаев, АВТОКОД (единый оператор данных Spectrum)
  • IT-решения для страхового бизнеса
    Жанна Специальная, ЭЛТ
  • Peer-2-рeer каршеринг: открытая ниша для страховых, лизинга, бизнеса 
    Антон Дунаев, Александр Фельдман, Shake
  • Системы электронных паспортов для автобизнеса. Динамика
    Борис Ионов, ЭЛПТС
15.45 - 16.25Кофе-брейк

16.25 - 18.00  

Сессия 4 

Сессия 4 Круглый стол: Автомобильное кредитование: что происходит с рынком и как трансформируется кредитование?
Модератор Сергей Удалов

Вопросы для обсуждения:
1.      Как кредитовать автомобили с пробегом:
- каковы на Ваш взгляд основные проблемы кредитования авто с пробегом;
- какие программы кредитования автомобилей с пробегом работают и почему?
- каковы общие задачи, которые нужно решать всем игрокам рынка? 
2. Как трансформируется автомобильное кредитование? Что происходит с рынком?
3. Онлайн-кредитование и интернет–продажи как тенденция. Будущее за ними? 
4. Потребительское кредитование или автокредит? Что и почему выбирает клиент?
5. Использование потребительских кредитов: угроза залоговому страхованию?

Участники: 
Александр Колошенко, ЗАО "Тойота банк", Президент 
Алексей Бородавин, Русфинанс Банк, начальник управления продуктовой политики департамента автокредитования 
Егор Лысой, Зетта Страхование, директор департамента по развитию бизнеса в автостраховании 
Денис Мусиенко, Тинькофф, руководитель департамента, заместитель Генерального директора
Кирилл Ларин, e-Credit, генеральный директор
Ильдар Фасхутдинов,  Сетелем Банк, директор управления продаж

По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

  • Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

Генеральный IT-партнер

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