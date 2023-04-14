Список мероприятий в 2018 году

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|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|Итоговое заседание клуба АВТОБОСС
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Москва
|FLEET FORUM 2018. УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ АВТОПАРКОМ
|BSF
|Дарья Романова
+7 (968) 869 05 48
marketing@bsf-summit.ru
Москва
|BIG DATA в автобизнесе: как монетизировать накопленные годами данные о клиентах
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Москва
|Форум «IT-революция в автобизнесе 2018»
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|"Мировые Автомобильные Компоненты" (МАК-2018)
|Оргкомитет премии
|Елена Баракина
+7 (495) 955 90 80
org@mak-award.ru
Москва
|Работа со стоком авто с пробегом
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Калуга
|IX международный форум по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры
АвтоЭволюция 2018
|Ведомости.Конференции
|Анастасия Тискова
+7 (905) 511 80 89
a.tiskova@vedomosti.ru
Москва
|Маркетинг без бюджета – успешные кейсы
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Москва
|Конференция «Автосервис - 2018»
совместное мероприятие с ITEMF в рамках MIMS Automechanika Moscow
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|IX Московский Международный Форум Автомобилестроения (IMAF)
|ITEMF Expo
|Евгения Куйбарова
+7 (499) 750 08 18 (4903)
e.kuybarova@itemf.ru
Москва
|Перекредитование клиентов
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Москва
|Калькулятор кумулятивной маржи: мифы и легенды методов расчета
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Москва
|Ежегодная конференция «Управление корпоративным автопарком»
|Ведомости.Практика
|Сергей Кузнецов
+7 495 956 3458 #4249
s.kuznetsov@vedomosti.ru
Москва
|Как увеличить конверсию входящего трафика в продажу?
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Москва
|Методы привлечения постгарантийного парка к автодилеру
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Москва
|7-я ежегодная практическая конференция для владельцев и руководителей независимых СТО "АВТОРЕМОНТНЫЙ БИЗНЕС 2018"
|Дубровский Дмитрий Алексеевич
|Скрикуляк Ольга
+7 (812) 313-23-83
olga.s.3132383@bitrix24.ru
Москва
|Четвертый ежегодный профессиональный рейтинг «АВТОДИЛЕР ГОДА 2018»
|АВТОСТАТ
Avito АВТО
|Татьяна Малыгина
(499) 685-01-51 (13)
tatyana@autostat.ru
Москва
|Десятая международная конференция «Полимеры в автомобилестроении 2018»
|INVENTRA
|Александра Заикина
+7 (495) 276 77 88
alexandra.zaikina@creonenergy.ru
Москва
|VI eжегодная конференция «Базовые масла и смазочные материалы СНГ»
|GBC
|Наталья Кравченко
+44 7495 837 186
n.kravchenko@globuc.com
Москва
|Ежегодная конференция «Used Cars 2018»
Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|Юридическая защита СТО и кузовного ремонта автодилеров
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Москва
|Конференция по автокредитованию «4-th Auto Finance Forum 2018»
|Business Summit of Future (BSF)
|Ольга Кушнир
+7 (916) 062 05 68
kushnirolga86@gmail.com
Москва
|6-я Конвенция российских автомобильных дилеров
|РОАД
|Вера Павлова
+7 (495) 211 29 88
pr@asroad.org
Астана, Казахстан
|KIAE supported by Automechanika - Kazakhstan International Automotive Ehxibition
|БизнесМедиаРаша
|Руслан Киянов
+ 7 (929) 684 49 64
ruslan.kiyanov@
businessmediarussia.ru
Астана, Казахстан
|CTECA - Commercial Transport Exhibition Central Asia
|БизнесМедиаРаша
|Руслан Киянов
+ 7 (929) 684 49 64
ruslan.kiyanov@
businessmediarussia.ru
Москва
|Международная конференция «Электромобили 2018»
|CREON ENERGY
|Татьяна Борисова
+7 (495) 276 77 88
tatyana.borisova@
creonenergy.ru
Москва
|Десятая международная конференция «Моторные топлива 2018»
|CREON ENERGY
|Александра Заикина
+7(495) 276 77 88
alexandra.zaikina@creonenergy.ru
Казань
|TIAF supported by Automechanika. Международный Форум Автомобилестроения.
|Мессе Франкфурт РУС
|Алексей Никулин
+7 (495) 649-87-75 (140)
alexey.nikulin@
russia.messefrankfurt.com
Москва
|Где брать авто с пробегом?
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
Москва
|Российский автомобильный форум RAF 2018
|Adam Smith Conferences
|Юлия Садиева
+7 (495) 232 40 60 (31004)
j.sadieva@
adamsmithconferences.com
Москва
|Форум автомобильного бизнеса «ForAuto 2018»
Авторынок РФ: итоги и прогнозы
(в рамках форума вручение премии Residual Value 2018)
|АВТОСТАТ
|Елена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
Москва
|Продажа запчастей online оптом и в розницу
|Клуб «АВТОБОСС»
|Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"