Список мероприятий в 2018 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2018 году

Прошедшие мероприятия в 2018 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
12 декабря/
Москва		Итоговое заседание клуба АВТОБОСС Клуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
15-16 ноября/
Москва		FLEET FORUM 2018. УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ АВТОПАРКОМBSFДарья Романова
+7 (968) 869 05 48
marketing@bsf-summit.ru
15 ноября/
Москва		BIG DATA в автобизнесе: как монетизировать накопленные годами данные о клиентахКлуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
7 ноября/
Москва		Форум «IT-революция в автобизнесе 2018»АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
25 октября/
Москва		"Мировые Автомобильные Компоненты" (МАК-2018)Оргкомитет премииЕлена Баракина
+7 (495) 955 90 80
org@mak-award.ru
16 октября/
Москва		Работа со стоком авто с пробегом Клуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
10-11 октября/
Калуга		IX международный форум по развитию автомобилестроения и инновационной инфраструктуры
АвтоЭволюция 2018		Ведомости.КонференцииАнастасия Тискова
+7 (905) 511 80 89
a.tiskova@vedomosti.ru
13 сентября/
Москва		Маркетинг без бюджета – успешные кейсыКлуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
30 августа/
Москва		Конференция «Автосервис - 2018»
совместное мероприятие с ITEMF в рамках MIMS Automechanika Moscow		АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
28-29 августа/
Москва		IX Московский Международный Форум Автомобилестроения (IMAF)ITEMF ExpoЕвгения Куйбарова
+7 (499) 750 08 18 (4903)
e.kuybarova@itemf.ru
15 августа/
Москва		Перекредитование клиентовКлуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
10 июля/
Москва		Калькулятор кумулятивной маржи: мифы и легенды методов расчета Клуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
4 июля/
Москва		Ежегодная конференция «Управление корпоративным автопарком»Ведомости.ПрактикаСергей Кузнецов
+7 495 956 3458 #4249
s.kuznetsov@vedomosti.ru
20 июня/
Москва		Как увеличить конверсию входящего трафика в продажу?Клуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
29 мая/
Москва		Методы привлечения постгарантийного парка к автодилеруКлуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
26-28 мая/
Москва		7-я ежегодная практическая конференция для владельцев и руководителей независимых СТО "АВТОРЕМОНТНЫЙ БИЗНЕС 2018"Дубровский Дмитрий АлексеевичСкрикуляк Ольга
+7 (812) 313-23-83
olga.s.3132383@bitrix24.ru
24 мая/
Москва		Четвертый ежегодный профессиональный рейтинг «АВТОДИЛЕР ГОДА 2018»АВТОСТАТ
Avito АВТО		Татьяна Малыгина
(499) 685-01-51 (13)
tatyana@autostat.ru
22 мая/
Москва		Десятая международная конференция «Полимеры в автомобилестроении 2018»INVENTRAАлександра Заикина
+7 (495) 276 77 88
alexandra.zaikina@creonenergy.ru
20-24 мая/
Москва		VI eжегодная конференция «Базовые масла и смазочные материалы СНГ»GBCНаталья Кравченко
+44 7495 837 186
n.kravchenko@globuc.com
25 апреля/
Москва		Ежегодная конференция «Used Cars 2018»
Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты		АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
24 апреля/
Москва		Юридическая защита СТО и кузовного ремонта автодилеровКлуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
18-19 апреля/
Москва		Конференция по автокредитованию «4-th Auto Finance Forum 2018»Business Summit of Future (BSF)Ольга Кушнир
+7 (916) 062 05 68
kushnirolga86@gmail.com
11-12 апреля/
Москва		6-я Конвенция российских автомобильных дилеровРОАДВера Павлова
+7 (495) 211 29 88
pr@asroad.org
3-5 апреля/
Астана, Казахстан		KIAE supported by Automechanika - Kazakhstan International Automotive EhxibitionБизнесМедиаРашаРуслан Киянов
+ 7 (929) 684 49 64
ruslan.kiyanov@
businessmediarussia.ru
3-5 апреля/
Астана, Казахстан		CTECA - Commercial Transport Exhibition Central AsiaБизнесМедиаРашаРуслан Киянов
+ 7 (929) 684 49 64
ruslan.kiyanov@
businessmediarussia.ru
3 апреля/
Москва		Международная конференция «Электромобили 2018»CREON ENERGYТатьяна Борисова
+7 (495) 276 77 88
tatyana.borisova@
creonenergy.ru
2 апреля/
Москва		Десятая международная конференция «Моторные топлива 2018»CREON ENERGY
Александра Заикина
+7(495) 276 77 88
alexandra.zaikina@creonenergy.ru
28-30 марта/
Казань		TIAF supported by Automechanika. Международный Форум Автомобилестроения.Мессе Франкфурт РУСАлексей Никулин
+7 (495) 649-87-75 (140)
alexey.nikulin@
russia.messefrankfurt.com
22 марта/
Москва		Где брать авто с пробегом?Клуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru
13-14 марта/
Москва		Российский автомобильный форум RAF 2018Adam Smith ConferencesЮлия Садиева
+7 (495) 232 40 60 (31004)
j.sadieva@
adamsmithconferences.com
21-22 февраля/
Москва		Форум автомобильного бизнеса «ForAuto 2018»
Авторынок РФ: итоги и прогнозы
(в рамках форума вручение премии Residual Value 2018)		АВТОСТАТЕлена Лазарева
+7 (499) 685 01 51
lazareva@autostat.ru
20 февраля/
Москва		Продажа запчастей online оптом и в розницуКлуб «АВТОБОСС»Ирина Уйманова
+7 (926) 825 72 73
protdel@autokadr.ru

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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