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Форум автомобильного бизнеса ForAuto-2018
21-22 февраля, 2018 г.,
состоится 2-дневный форум автомобильного бизнеса «ForAuto-2018»
(Отель Ренессанс Москва Монарх Центр Ленинградскии проспект, д.31А, стр.1).
Темы:
- Авторынок России - настоящее и будущее.
- Влияние регулирующих органов на автомобильную отрасль.
- Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг.
- Аналитика рынка легковых автомобилей.
- Рынок коммерческого автотранспорта.
- Мобильность вместо мобилизации. Как меняется рынок?
- Стратегия предприятий российского автопрома.
В форуме примут участие
представители дистрибьюторов автомобилей,
производителей запчастей,
крупных автомобильных холдингов,
банков, страховых и лизинговых компаний,
а также представители МинПромТорга,
МинЭкономРазвития и многие другие.
В дни проведения Форума будет работать выставка.
Все доклады будут сопровождаться синхронным переводом на английский язык.
ПРОГРАММА
Первый день 21.02.2018
|09.00 - 10.00
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|10.00 - 11.45
Панельная дискуссия «Авторынок России - настоящее и будущее»
Основные темы:
- Ключевые рыночные тренды и тенденции авторынка
- Стратегии и планы брендов и дилеров на 2018 год
- Сценарии развития. Ожидания, прогнозы, опасения
Модераторы: Сергей Целиков и Сергей Удалов
В дискуссии принимают участие руководители марок, представленных на российском авторынке, крупных дилерских холдингов и объединений
Свое участие подтвердили: Алексей Калицев, Хендэ Мотор СНГ; Александр Мигаль, Пежо Ситроен Рус; Йорг Шрайбер, Мазда Мотор Рус; Елена Смигановская, Фольксваген Груп Рус; Геннадий Павлов, Чери Автомобили Рус; Игорь Чикирис, ЭфСиЭй Рус; Максим Полозков, КИА Рус; Вячеслав Галузинский, Лифан Мотор Рус; Александр Михайлик, ГК СИМ; Владимир Мирошников, Рольф; Владислав Рыдаев, ГК Терра-Авто/ПРАГМАТИКА; Виталий Павловский, ГК АвтоСпецЦентр
Во время дискуссии будет проходить интерактивный опрос аудитории по ключевым темам с онлайн-голосованием
|11.45 - 12.15
|Кофе-брейк
|12.15 - 13.15
Специальное мероприятие
Четвертая ежегодная церемония вручения премии
«Residual Value-2018» (Сохранность остаточной стоимости 2018)
|13.15 - 14.00
|Обед
|14.00 - 15.30
Пленарная сессия «Авторынок России и влияние регулирующих органов на отрасль»
- Рынок легковых автомобилей. Итоги 2017 года, тенденции и прогнозы.
Сергей Целиков, АВТОСТАТ
- Фактор поддержки авторынка со стороны государства.
Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ
- Меры государственной поддержки экспорта предприятий автомобильной отрасли. Итоги 2017 года.
Павел Бурлаченко, АО «Российский экспортный центр»
- Введение электронных паспортов - как это отразится на участниках рынка
Илья Минкин, ЕЛПТС
|15.30 - 16.00
|Кофе-брейк
|16.00 - 17.30
Дискуссионная сессия «Мобильность вместо автомобилизации. Как меняется рынок?»
Основные темы:
- Беспилотные автомобили. Место России на карте инноваций
- Электромобили. Что первично - инфраструктура или парк?
Игорь Антаров, Moscow Tesla Club
- Каршеринг - плюс или минус для объемов рынка?
Леонид Сысоев, Станислав Грошов, Делимобиль
- Онлайн сервисы поиска попутчиков. Как они меняют картину автомобилизации страны?
Алексей Лазоренко, Сергей Авакян-Ржевский, Bla Bla Car Россия
- Вопросы - ответы. Дискуссия
Второй день 22.02.2018
|09.00 - 10.00
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|10.00 - 11.30
Пленарная сессия «Аналитика рынка и стратегии предприятий»
Основные темы:
- Итоги, стратегии и планы автопроизводителей. Тимур Микая, Автотор
- Рынок автокредитования. Итоги 2017 года, ожидания на 2018 год. Владимир Шикин, НБКИ
- Экосистема «Дилеры-Банки»: кто кого?
Антон Лагун, E-Credit
- Автолизинг – аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров. Александр Михайлов, Европлан
- Автострахование. Итоги года, ОСАГО и Каско в изменившихся реалиях.
Наталья Жильцова, РОАД
|11.30 - 12.00
|Кофе-брейк
|12.00 - 13.30
Рабочая сессия «Рынок коммерческих автомобилей»
- Рынок коммерческих автомобилей. Итоги 2017 года, тенденции и прогнозы.
Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ
- Итоги, стратегии и планы ведущих игроков рынка.
Спикеры:
Андрей Чурсин, Ассоциация Европейского Бизнеса, Скания
Зоран Хезе, Мерседес Бенц Рус
Ашот Арутюнян, КАМАЗ
- Вопросы-ответы. Дискуссия
|13.30 - 14.30
|Обед
|14.30 - 16.00
Рабочая сессия «Рынок автомобилей с пробегом»
Основные темы:
- Рынок автомобилей с пробегом. Итоги 2017, текущие тенденции и прогнозы.
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
- Потребительские настроения. Исследования и опросы автовладельцев.
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
- Автомобили с пробегом как перспективное направление дилерского бизнеса.
Артем Самородов, Академия РОАД
- IT решения на рынке автомобилей с пробегом
Уснунц Вачаган, АВТОБЮРО
- Итоги развития направления автомобилей с пробегом производителей.
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
|16.00 - 16.30
Cпециальное мероприятие
Ежегодное вручение премии АВТОСТАТ «USED CAR AWARDS 2018»
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По вопросам участия, партнерства:
Александр Шацкий:
ash@autostat.ru
+7 903 333 0234
Александра Букина:
avb@autostat.ru
+7 937 665 2143