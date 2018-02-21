АВТОСТАТ | Форум автомобильного бизнеса ForAuto-2018

Прочитали 28795 раз

Форум автомобильного бизнеса ForAuto-2018

форум  |  партнерство  |  регистрация  |  эксперты  |

Форум автомобильного бизнеса «ForAuto-2018»

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ...

21-22 февраля, 2018 г., 
состоится 2-дневный форум автомобильного бизнеса «ForAuto-2018»
(Отель Ренессанс Москва Монарх Центр Ленинградскии проспект, д.31А, стр.1).

Темы:

  • Авторынок России - настоящее и будущее.
  • Влияние регулирующих органов на автомобильную отрасль.
  • Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг.
  • Аналитика рынка легковых автомобилей.
  • Рынок коммерческого автотранспорта.
  • Мобильность вместо мобилизации. Как меняется рынок?
  • Стратегия предприятий российского автопрома.

В форуме примут участие 
представители дистрибьюторов автомобилей, 
производителей запчастей, 
крупных автомобильных холдингов, 
банков, страховых и лизинговых компаний, 
а также представители МинПромТорга, 
МинЭкономРазвития и многие другие.

В дни проведения Форума будет работать выставка.

Все доклады будут сопровождаться синхронным переводом на английский язык.

ПРОГРАММА 
Первый день 21.02.2018

09.00 - 10.00Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
10.00 - 11.45

Панельная дискуссия «Авторынок России - настоящее и будущее»
Основные темы:

  • Ключевые рыночные тренды и тенденции авторынка
  • Стратегии и планы брендов и дилеров на 2018 год
  • Сценарии развития. Ожидания, прогнозы, опасения

Модераторы: Сергей Целиков и Сергей Удалов

В дискуссии принимают участие руководители марок, представленных на российском авторынке, крупных дилерских холдингов и объединений

Свое участие подтвердили: Алексей Калицев, Хендэ Мотор СНГ; Александр Мигаль, Пежо Ситроен Рус; Йорг Шрайбер, Мазда Мотор Рус; Елена Смигановская, Фольксваген Груп Рус; Геннадий Павлов, Чери Автомобили Рус; Игорь Чикирис, ЭфСиЭй Рус; Максим Полозков, КИА Рус; Вячеслав Галузинский, Лифан Мотор Рус; Александр Михайлик, ГК СИМ; Владимир Мирошников, Рольф; Владислав Рыдаев, ГК Терра-Авто/ПРАГМАТИКА; Виталий Павловский, ГК АвтоСпецЦентр 

Во время дискуссии будет проходить интерактивный опрос аудитории по ключевым темам с онлайн-голосованием

11.45 - 12.15Кофе-брейк
12.15 - 13.15

RV-2018.jpgСпециальное мероприятие
Четвертая ежегодная церемония вручения премии
«Residual Value-2018» (Сохранность остаточной стоимости 2018) 

dealer_year_logo_avito_auto.png

13.15 - 14.00Обед
14.00 - 15.30

Пленарная сессия   «Авторынок России и влияние регулирующих органов на отрасль»  

           

  • Рынок легковых автомобилей. Итоги 2017 года, тенденции и прогнозы.   
    Сергей Целиков, АВТОСТАТ
  • Фактор поддержки авторынка со стороны государства.
    Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ
  • Меры государственной поддержки экспорта предприятий автомобильной отрасли. Итоги 2017 года.
    Павел Бурлаченко, АО «Российский экспортный центр»
  • Введение электронных паспортов - как это отразится на участниках рынка
    Илья Минкин, ЕЛПТС
15.30 - 16.00Кофе-брейк
16.00 - 17.30

Дискуссионная сессия «Мобильность вместо автомобилизации. Как меняется рынок?»
Основные темы:

  • Беспилотные автомобили. Место России на карте инноваций
  • Электромобили. Что первично - инфраструктура или парк?
    Игорь Антаров, Moscow Tesla Club
  • Каршеринг - плюс или минус для объемов рынка?
    Леонид Сысоев, Станислав Грошов, Делимобиль
  • Онлайн сервисы поиска попутчиков. Как они меняют картину автомобилизации страны?
    Алексей Лазоренко, Сергей Авакян-Ржевский, Bla Bla Car Россия
  • Вопросы - ответы. Дискуссия
     

Второй день 22.02.2018

09.00 - 10.00Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
10.00 - 11.30

Пленарная сессия «Аналитика рынка и стратегии предприятий» 
Основные темы:

  • Итоги, стратегии и планы автопроизводителей. Тимур Микая, Автотор
  • Рынок автокредитования. Итоги 2017 года, ожидания на 2018 год. Владимир Шикин, НБКИ
  • Экосистема «Дилеры-Банки»: кто кого? 
    Антон Лагун, E-Credit
  • Автолизинг –  аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров.    Александр Михайлов, Европлан
  • Автострахование. Итоги года, ОСАГО и Каско в изменившихся реалиях. 
    Наталья Жильцова, РОАД
11.30 - 12.00Кофе-брейк
12.00 - 13.30

          Рабочая сессия  «Рынок коммерческих автомобилей»

  • Рынок коммерческих автомобилей. Итоги 2017 года, тенденции и прогнозы.
    Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ
  • Итоги, стратегии и планы ведущих игроков рынка.
    Спикеры:
    Андрей Чурсин, Ассоциация Европейского Бизнеса, Скания
    Зоран Хезе, Мерседес Бенц Рус
    Ашот Арутюнян, КАМАЗ
  • Вопросы-ответы. Дискуссия 
13.30 - 14.30Обед
14.30 - 16.00

Рабочая сессия «Рынок автомобилей с пробегом» 
Основные темы:

  • Рынок автомобилей с пробегом. Итоги 2017, текущие тенденции и прогнозы.
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Потребительские настроения. Исследования и опросы автовладельцев.
    Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
  • Автомобили с пробегом как перспективное направление дилерского бизнеса.
    Артем Самородов, Академия РОАД
  • IT решения на рынке автомобилей с пробегом
    Уснунц Вачаган, АВТОБЮРО
  • Итоги развития направления автомобилей с пробегом производителей.
    Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
16.00 - 16.30

uca--2018.pngCпециальное мероприятие
Ежегодное вручение премии АВТОСТАТ «USED CAR AWARDS 2018»

 

Стать партнером Форума

Партнёр премии Residual Value

4.jpg

Партнеры форума:
20335.jpg CalltouchLogoDark (1).png   

Информационные партнёры Форума

stb_logo.gif     Колёса_360.jpg Авто24.gif           

5k_logo.png

 

По вопросам участия, партнерства:
Александр Шацкий:
ash@autostat.ru
+7 903 333 0234
Александра Букина:
avb@autostat.ru
+7 937 665 2143

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно