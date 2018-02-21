Форум автомобильного бизнеса «ForAuto-2018»

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В форуме примут участие

представители дистрибьюторов автомобилей,

производителей запчастей,

крупных автомобильных холдингов,

банков, страховых и лизинговых компаний,

а также представители МинПромТорга,

МинЭкономРазвития и многие другие.



В дни проведения Форума будет работать выставка.

Все доклады будут сопровождаться синхронным переводом на английский язык.