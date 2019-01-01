Регистрация на ForAuto

|Цена Авто
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форум | партнерство | регистрация | эксперты |
Стоимость участия:
|1 ДЕНЬ
|21 или 22 февраля
|19 900 руб.
|2 ДНЯ
|21 и 22 февраля
|24 900 руб.
Специальная цена для официальных дилеров 5 900 рублей
Стоимость участия второго, третьего и более представителей расчитывается по запросу
В стоимость участия входит: посещение всех секций Форума, выставки, информационные материалы, кейтеринг.
Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму: