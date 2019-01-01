АВТОСТАТ | Регистрация на ForAuto

Регистрация на ForAuto

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Стоимость участия:

1 ДЕНЬ21 или 22 февраля19 900 руб.
2 ДНЯ21 и 22 февраля24 900 руб.

Специальная цена для официальных дилеров 5 900 рублей 

Стоимость участия второго, третьего и более представителей расчитывается по запросу

В стоимость участия входит: посещение всех секций Форума, выставки, информационные материалы, кейтеринг.

Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму:

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