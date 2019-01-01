АВТОСТАТ | ForAuto2018partner

ForAuto2018partner

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Аналитическое агентство АВТОСТАТ работает на автомобильном рынке России с 2003 года. Постоянными клиентами агентства являются более 5 тысяч компаний автомобильного бизнеса: большинство дистрибьюторов автомобилей, дилерские центры, производители и дистрибьюторы автокомпонентов, департаменты автобизнеса банков и страховых компаний.

АВТОСТАТ проводит шесть ежегодных отраслевых конференций с общим числом участников более 1000 в год.

АВТОСТАT является организатором трех профессиональных рейтингов: Автодилер года, Used Car Awards, Residual Value.

На данный момент в наших мероприятиях приняли участие представители более, чем 300 компаний.

Аудитория (B2B-Автобизнес, 300 участников):

  • Руководители и собственники бизнеса
  • Руководители отделов маркетинга, аналитики, IT
  • Маркетологи и аналитики дистрибьюторов, автодилеров, сервисов
  • Интернет-агентства
  • IT-разработчики
  • Финансы и страхование
  • Представители автобизнеса
  • Инвесторы

Для получения условий партнерства обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому (или заполните форму ниже)

  • по телефонам +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53, +7 (903) 333-02-34 (моб.)
  • по e-mail ash@autostat.ru

Будем рады сотрудничеству!

Партнёр премии Residual Value

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