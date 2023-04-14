Список мероприятий в 2017 году

Дата/место Наименование Организатор Контакты

8 декабря /

Москва Итоговое заседание Клуба AutoBoss 2017 года Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

6 декабря /

Москва Автомобильный форум Dealer Up! АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру Елена Лазарева

(499) 685-01-51 (20)

(lazareva@autostat.ru)

Александр Шацкий

+7 903 333 0234

ash@autostat.ru

22 ноября /

Москва Как организовать исходящий обзвон клиентской базы для увеличения трафика на сервис и в отдел продаж АСМ-холдинг Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

27 октября /

Москва XV Съезд юристов автобизнеса Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

25 октября /

Москва Форум "IT- революция в автобизнесе" АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру Елена Лазарева

(499) 685-01-51 (20)

(lazareva@autostat.ru)

12 октября /

Москва Ежегодный Саммит "Флит cтандарты и инновации" BSF Дарья Романова

+7 (968) 869-05-48

(marketing@bsf-summit.ru)

12 октября /

Москва Всероссийский конкурс мастеров продаж а/м с пробегом! Раскрываем секретные технологии продаж! Выбираем лучшего продавца а/м с пробегом! Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

29 сентября /

Москва Управление стыковыми ресурсами: как увеличить прибыль дилерского предприятия за счёт создания синергии (сотрудничества) между отделами продаж автомобилей, сервиса, F&I и пр. Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

14-15 сентября /

Калуга VIII международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2017" "Ведомости" Ирина Гаврикова

+7 (495) 956—25-36

(i.gavrikova@vedomosti.ru)

13 сентября /

Москва Даёшь физиков! Или как привлечь клиентов за наличный расчет на кузовной ремонт? Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

5-9 сентября /

Москва Международный Грузовой Автосалон COMTRANS'17 МВЦ «Крокус Экспо» ITEMF Expo Валерия Крупина

+7 (499) 750-08-18 (4919)

(v.krupina@itemf.ru)

29 августа /

Москва Кто отвечает за отток клиентов или место клиентской службы в пищевой цепочке организации в ситуации резкого падения трафика. Почему девушка с минимальной з/п управляет самым ценным, что есть у компании - клиентской базой? Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

24-27 августа /

Москва Международная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show Moscow Off-road show Крокус Экспо Анна Громова

+7 (905) 511-93-43

(gromova@crocus-off.ru)

24 августа /

Москва Конференция «Автомобильный сервис 2017» АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру Елена Лазарева

(499) 685-01-51 (20)

lazareva@autostat.ru

23-26 августа /

Москва Международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто 2017» Крокус Экспо Анна Громова

+7 (905) 511-93-43

(gromova@crocus-off.ru)

22-23 августа /

Москва VIII Московский Международный Форум Автомобилестроения (IMAF) ITEMF Expo ЦВК «Экспоцентр» Алена Чулкова

+7 (499) 750-08-18 (4913)

+7 (925) 801-69-18

(a.chulkova@itemf.ru)

21-24 августа /

Москва 21-я Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automechanika Moscow ITEMF Expo ЦВК «Экспоцентр» Анна Березюк

+7 (499) 750-08-18 (4902)

(a.berezyuk@itemf.ru)

10 августа /

Москва Что новенького? Какие новые товары и услуги помогают увеличить доход СТО? Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

19 июля /

Москва Информация - деньги! Какими данными о своем бизнесе, о действиях конкурентов должен обладать ежедневно генеральный директор, чтобы быть успешным в кризис? Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

15 июня /

Москва Цена ошибки или за что отвечает РОЗ? Как руководителю проверить, насколько его запчастист помогает ему зарабатывать деньги, а не тонуть Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

1-2 июня /

Москва VI ежегодная конференция «Управление автопарком 2017» IC|ENERGY Дарья Звягина

+7 965 244 06 13

(pr@icenergy.co.uk)

31 мая /

Москва Конференция «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке» АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру Александр Шацкий,

ash@autostat.ru

Елена Лазарева

lazareva@autostat.ru

(499) 685-01-51

30 мая /

Москва III ежегодная премия «Автодилер года 2017» АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру Александр Шацкий,

+7 903 333 0234, ash@autostat.ru

Елена Лазарева

(499) 685-01-51

lazareva@autostat.ru

28 мая /

Москва Ежегодная конференция «Управление корпоративным автопарком» The Moscow Times Александра Подлипская

+7 (495) 232-32-00 (4222)

(a.podlipskaya@vedomosti.ru)

26 мая /

Москва Мастер-класс Алексея Лазарева – директора бизнеса dealer mobility компании bright box Клуб АutoBOSS 8 (495) 989-11-26

25 мая /

Москва ON-LINE отдел продаж или как организовать продажи автомобилей, услуг сервиса, запчастей через интернет. Обзор самого передового опыта среди автодилеров Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

23-25 мая /

Москва V конференция «Базовые масла и смазочные материалы СНГ» GBC Юлия Маринченко

+ 44 (0) 845-868-82-34

(j.marinchenko@globuc.com)

18-19 мая /

Санкт-Петербург Девятая международная конференция «Полимеры в автомобилестроении 2017» INVENTRA Дамир Касьянов

+7 (495) 276-77-88, 797-49-07

(damir.khasyanov

@creonenergy.ru)

27 апреля /

Москва Бизнес-курс «Как продавать автомобили с пробегом» Клуб АutoBOSS 8(495) 989-11-26

26 апреля /

Москва Конференция «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», Специальное мероприятие: Премия «Used CarAwards» АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру Александр Шацкий,

ash@autostat.ru

Елена Лазарева

(499)685-01-51(20),

lazareva@autostat.ru

26 апреля /

Москва Конкурс профессионального мастерства. Хороша ложка к обеду или досудебное урегулирование! Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

20-21 апреля /

Москва XIV Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России" Журнал "Современная АЗС" Сергей Филенко

+7 (495) 609-63-32

(filenko@sovazs.com)

20 апреля /

Москва Мотивация сотрудников F&I. Как платить кормильцам Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 (926) 825-72-73

(pr@a-boss.ru)

12-13 апреля /

Москва 5-я Конвенция российских автомобильных дилеров РОАД Вера Павлова

+7 (495) 211-29-88

+7 (916) 001-23-83

(pr@asroad.org)

11 апреля /

Москва Девятая международная конференция «Моторные топлива 2017» CREON Energy Анна Ягудина

+7(495) 276-77-88

(anna.yagudina

@creonenergy.ru)

6-7 апреля /

Москва 3-rd Auto Finance Forum 2017 Business Summit of Future Ольга Кушнир

+7 (926) 311-02-87

(marketing@bsf-summit.ru)

6-7 апреля /

Москва Форум «Топливный рынок РФ: кризис или время возможностей» RPI Елена Константинова

+7 (495) 502-54-33

+7 (495) 258-16-64

(konstantinova.elena

@rpi-inc.ru)

30-31 марта /

Москва 10-я юбилейная международная конференция «Argus Рынок нефтепродуктов 2017» Argus Media Антон Григорьев

+7 (495) 933-75-71 (456)

(moscowconferences

@argusmedia.com)

29 марта /

Казань Международный форум автомобилестроения TIAF-2017 AEB

Мессе Франкфурт Рус Алексей Никулин

+7 (495) 649-87-75 (140)

+7 (495) 649-87-85

(alexey.nikulin

@russia.messefrankfurt.com)

17 марта /

Москва Выставка ResearchEXPO 2017 Ассоциация "Группа 7/89" Роман Оглоблин,

+7 (4852) 73-92-37,

(info@researchexpo.ru)

15-16 марта /

Москва Российский автомобильный форум РАФ 2017 Adam Smith Conferences Мария Данилова

+7 (495) 232-40-60 (31004)

(m.danilova

@adamsmithconferences.com)

14-16 марта /

Санкт-Петербург Международная конференция автомобильной отрасли PIAC / Autoprom Russia РЕСТЭК Наталья Тарасова

+7 (812) 320-80-15 (5557)

(auto-pr@restec.ru)

14-15 марта /

Санкт-Петербург Ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest'2017 Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций Марина Маслова

+7 (960) 240-02-50

(maslova@investa.spb.ru)