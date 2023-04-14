Список мероприятий в 2017 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2017 году

Прошедшие мероприятия в 2017 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
8 декабря/
Москва		Итоговое заседание Клуба AutoBoss 2017 годаКлуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
6 декабря/
Москва		Автомобильный форум Dealer Up!АВТОСТАТ, Автомаркетолог.руЕлена Лазарева
(499) 685-01-51 (20)
(lazareva@autostat.ru)
Александр Шацкий
+7 903 333 0234
ash@autostat.ru
22 ноября/
Москва		Как организовать исходящий обзвон клиентской базы для увеличения трафика на сервис и в отдел продажАСМ-холдингИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
27 октября/
Москва		XV Съезд юристов автобизнесаКлуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
26 октября/
Москва		Первая независимая премия "Мировые Автомобильные Компоненты" (подведение итогов)журнал "Автокомпоненты"
журнал "Спецтехника и Коммерческий транспорт"		Елена Баракина
+7 (916) 950-60-90
(f.elena@maks-m.com)
25 октября/
Москва		Форум "IT- революция в автобизнесе"АВТОСТАТ, Автомаркетолог.руЕлена Лазарева
(499) 685-01-51 (20)
(lazareva@autostat.ru)
12 октября/
Москва		Ежегодный Саммит "Флит cтандарты и инновации"BSFДарья Романова
+7 (968) 869-05-48
(marketing@bsf-summit.ru)
12 октября/
Москва		Всероссийский конкурс мастеров продаж а/м с пробегом! Раскрываем секретные технологии продаж! Выбираем лучшего продавца а/м с пробегом!Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
29 сентября/
Москва		Управление стыковыми ресурсами: как увеличить прибыль дилерского предприятия за счёт создания синергии (сотрудничества) между отделами продаж автомобилей, сервиса, F&I и пр.Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
14-15 сентября/
Калуга		VIII международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2017""Ведомости"Ирина Гаврикова
+7 (495) 956—25-36
(i.gavrikova@vedomosti.ru)
13 сентября/
Москва		Даёшь физиков! Или как привлечь клиентов за наличный расчет на кузовной ремонт?Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
5-9 сентября/
Москва		Международный Грузовой Автосалон COMTRANS'17МВЦ «Крокус Экспо» ITEMF ExpoВалерия Крупина
+7 (499) 750-08-18 (4919)
(v.krupina@itemf.ru)
5-6 сентября/
Москва		Московский Саммит по Коммерческому ТранспортуАЕБНП ОАРIRUЕвгения Куйбарова
+7 (499) 750-08-18 (4903)
(e.kuybarova@itemf.ru)
29 августа/
Москва		Кто отвечает за отток клиентов или место клиентской службы в пищевой цепочке организации в ситуации резкого падения трафика. Почему девушка с минимальной з/п управляет самым ценным, что есть у компании - клиентской базой?Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
24-27 августа/
Москва		Международная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show Moscow Off-road showКрокус ЭкспоАнна Громова
+7 (905) 511-93-43
(gromova@crocus-off.ru)
24 августа/
Москва		Конференция «Автомобильный сервис 2017»АВТОСТАТ, Автомаркетолог.руЕлена Лазарева
(499) 685-01-51 (20)
lazareva@autostat.ru
23-26 августа/
Москва		Международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто 2017»Крокус ЭкспоАнна Громова
+7 (905) 511-93-43
(gromova@crocus-off.ru)
22-23 августа/
Москва		VIII Московский Международный Форум Автомобилестроения (IMAF)ITEMF Expo ЦВК «Экспоцентр»Алена Чулкова
+7 (499) 750-08-18 (4913)
+7 (925) 801-69-18
(a.chulkova@itemf.ru)
21-24 августа/
Москва		21-я Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automechanika MoscowITEMF Expo ЦВК «Экспоцентр»Анна Березюк
+7 (499) 750-08-18 (4902)
(a.berezyuk@itemf.ru)
10 августа/
Москва		Что новенького? Какие новые товары и услуги помогают увеличить доход СТО?Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
19 июля/
Москва		Информация - деньги! Какими данными о своем бизнесе, о действиях конкурентов должен обладать ежедневно генеральный директор, чтобы быть успешным в кризис?Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
15 июня/
Москва		Цена ошибки или за что отвечает РОЗ? Как руководителю проверить, насколько его запчастист помогает ему зарабатывать деньги, а не тонутьКлуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
1-2 июня/
Москва		VI ежегодная конференция «Управление автопарком 2017»IC|ENERGYДарья Звягина
+7 965 244 06 13
(pr@icenergy.co.uk)
31 мая/
Москва		Конференция «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке»АВТОСТАТ, Автомаркетолог.руАлександр Шацкий,
ash@autostat.ru
Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
(499) 685-01-51
30 мая/
Москва		III ежегодная премия «Автодилер года 2017»АВТОСТАТ, Автомаркетолог.руАлександр Шацкий,
+7 903 333 0234, ash@autostat.ru
Елена Лазарева
(499) 685-01-51
lazareva@autostat.ru
28 мая/
Москва		Ежегодная конференция «Управление корпоративным автопарком»The Moscow TimesАлександра Подлипская
+7 (495) 232-32-00 (4222)
(a.podlipskaya@vedomosti.ru)
26 мая/
Москва		Мастер-класс Алексея Лазарева – директора бизнеса dealer mobility компании bright boxКлуб АutoBOSS8 (495) 989-11-26
25 мая/
Москва		ON-LINE отдел продаж или как организовать продажи автомобилей, услуг сервиса, запчастей через интернет. Обзор самого передового опыта среди автодилеровКлуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
23-25 мая/
Москва		V конференция «Базовые масла и смазочные материалы СНГ»GBCЮлия Маринченко
+ 44 (0) 845-868-82-34
(j.marinchenko@globuc.com)
18-19 мая/
Санкт-Петербург		Девятая международная конференция «Полимеры в автомобилестроении 2017»INVENTRAДамир Касьянов
+7 (495) 276-77-88, 797-49-07
(damir.khasyanov
@creonenergy.ru)
27 апреля/
Москва		Бизнес-курс «Как продавать автомобили с пробегом»Клуб АutoBOSS8(495) 989-11-26
26 апреля/
Москва		Конференция «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», Специальное мероприятие: Премия «Used CarAwards»АВТОСТАТ, Автомаркетолог.руАлександр Шацкий,
ash@autostat.ru
Елена Лазарева
(499)685-01-51(20),
lazareva@autostat.ru
26 апреля/
Москва		Конкурс профессионального мастерства. Хороша ложка к обеду или досудебное урегулирование!Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
20-21 апреля/
Москва		XIV Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России"Журнал "Современная АЗС"Сергей Филенко
+7 (495) 609-63-32
(filenko@sovazs.com)
20 апреля/
Москва		Мотивация сотрудников F&I. Как платить кормильцамКлуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
12-13 апреля/
Москва		5-я Конвенция российских автомобильных дилеровРОАДВера Павлова
+7 (495) 211-29-88
+7 (916) 001-23-83
(pr@asroad.org)
11 апреля/
Москва		Девятая международная конференция «Моторные топлива 2017»CREON EnergyАнна Ягудина
+7(495) 276-77-88
(anna.yagudina
@creonenergy.ru)
6-7 апреля/
Москва		3-rd Auto Finance Forum 2017Business Summit of FutureОльга Кушнир
+7 (926) 311-02-87
(marketing@bsf-summit.ru)
6-7 апреля/
Москва		Форум «Топливный рынок РФ: кризис или время возможностей»RPIЕлена Константинова
+7 (495) 502-54-33
+7 (495) 258-16-64
(konstantinova.elena
@rpi-inc.ru)
30-31 марта/
Москва		10-я юбилейная международная конференция «Argus Рынок нефтепродуктов 2017»Argus MediaАнтон Григорьев
+7 (495) 933-75-71 (456)
(moscowconferences
@argusmedia.com)
29 марта/
Казань		Международный форум автомобилестроения TIAF-2017AEB
Мессе Франкфурт Рус		Алексей Никулин
+7 (495) 649-87-75 (140)
+7 (495) 649-87-85
(alexey.nikulin
@russia.messefrankfurt.com)
28 марта/
Москва		Ремонт автомобилей. Хотите больше? Как расширить 80% заказ-нарядов, даже если клиенты всё чаще приезжают со своими запчастямиКлуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
17 марта/
Москва		Выставка ResearchEXPO 2017Ассоциация "Группа 7/89"Роман Оглоблин,
+7 (4852) 73-92-37,
(info@researchexpo.ru)
17 марта/
Москва		Главные показатели отдела продаж автомобилей с пробегом. Как ими управлять, чтобы больше зарабатыватьКлуб АutoBOSS    Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
15-16 марта/
Москва		Российский автомобильный форум РАФ 2017Adam Smith ConferencesМария Данилова
+7 (495) 232-40-60 (31004)
(m.danilova
@adamsmithconferences.com)
14-16 марта/
Санкт-Петербург		Международная конференция автомобильной отрасли PIAC / Autoprom RussiaРЕСТЭКНаталья Тарасова
+7 (812) 320-80-15 (5557)
(auto-pr@restec.ru)
14-15 марта/
Санкт-Петербург		Ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest'2017Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестицийМарина Маслова
+7 (960) 240-02-50
(maslova@investa.spb.ru)
1 марта/
Москва		7-я ежегодная конференция «АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы»АВТОСТАТ Автомаркетолог.руЕлена Лазарева
(499) 685-01-51 (20)
(lazareva@autostat.ru)
Александр Шацкий
(499) 685-01-51 (24)
(ash@autostat.ru)
27 февраля/
Москва		Маркетинг. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ клиента. Как сделать его ПРОДАЮЩИМ!?Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
8 февраля/
Москва		Топ-менеджмент. Картельный сговор. Как объединиться с конкурентами для выживания и достижения своих целейКлуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
24 января/
Москва		Ремонт автомобилей. Авторский мастер-класс Алены Маршуевой с экскурсией в ГК "АвтоСпецЦентр" Клуб AutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
23 января/
Москва		Продажи запчастей. Авторский мастер-класс Ольги ГрязновойКлуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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