Список мероприятий в 2017 году

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|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|Итоговое заседание Клуба AutoBoss 2017 года
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Автомобильный форум Dealer Up!
|АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру
|Елена Лазарева
(499) 685-01-51 (20)
(lazareva@autostat.ru)
Александр Шацкий
+7 903 333 0234
ash@autostat.ru
Москва
|Как организовать исходящий обзвон клиентской базы для увеличения трафика на сервис и в отдел продаж
|АСМ-холдинг
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|XV Съезд юристов автобизнеса
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Первая независимая премия "Мировые Автомобильные Компоненты" (подведение итогов)
|журнал "Автокомпоненты"
журнал "Спецтехника и Коммерческий транспорт"
|Елена Баракина
+7 (916) 950-60-90
(f.elena@maks-m.com)
Москва
|Форум "IT- революция в автобизнесе"
|АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру
|Елена Лазарева
(499) 685-01-51 (20)
(lazareva@autostat.ru)
Москва
|Ежегодный Саммит "Флит cтандарты и инновации"
|BSF
|Дарья Романова
+7 (968) 869-05-48
(marketing@bsf-summit.ru)
Москва
|Всероссийский конкурс мастеров продаж а/м с пробегом! Раскрываем секретные технологии продаж! Выбираем лучшего продавца а/м с пробегом!
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Управление стыковыми ресурсами: как увеличить прибыль дилерского предприятия за счёт создания синергии (сотрудничества) между отделами продаж автомобилей, сервиса, F&I и пр.
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Калуга
|VIII международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2017"
|"Ведомости"
|Ирина Гаврикова
+7 (495) 956—25-36
(i.gavrikova@vedomosti.ru)
Москва
|Даёшь физиков! Или как привлечь клиентов за наличный расчет на кузовной ремонт?
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Международный Грузовой Автосалон COMTRANS'17
|МВЦ «Крокус Экспо» ITEMF Expo
|Валерия Крупина
+7 (499) 750-08-18 (4919)
(v.krupina@itemf.ru)
Москва
|Московский Саммит по Коммерческому Транспорту
|АЕБ, НП ОАР, IRU
|Евгения Куйбарова
+7 (499) 750-08-18 (4903)
(e.kuybarova@itemf.ru)
Москва
|Кто отвечает за отток клиентов или место клиентской службы в пищевой цепочке организации в ситуации резкого падения трафика. Почему девушка с минимальной з/п управляет самым ценным, что есть у компании - клиентской базой?
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Международная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show Moscow Off-road show
|Крокус Экспо
|Анна Громова
+7 (905) 511-93-43
(gromova@crocus-off.ru)
Москва
|Конференция «Автомобильный сервис 2017»
|АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру
|Елена Лазарева
(499) 685-01-51 (20)
lazareva@autostat.ru
Москва
|Международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто 2017»
|Крокус Экспо
|Анна Громова
+7 (905) 511-93-43
(gromova@crocus-off.ru)
Москва
|VIII Московский Международный Форум Автомобилестроения (IMAF)
|ITEMF Expo ЦВК «Экспоцентр»
|Алена Чулкова
+7 (499) 750-08-18 (4913)
+7 (925) 801-69-18
(a.chulkova@itemf.ru)
Москва
|21-я Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automechanika Moscow
|ITEMF Expo ЦВК «Экспоцентр»
|Анна Березюк
+7 (499) 750-08-18 (4902)
(a.berezyuk@itemf.ru)
Москва
|Что новенького? Какие новые товары и услуги помогают увеличить доход СТО?
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Информация - деньги! Какими данными о своем бизнесе, о действиях конкурентов должен обладать ежедневно генеральный директор, чтобы быть успешным в кризис?
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Цена ошибки или за что отвечает РОЗ? Как руководителю проверить, насколько его запчастист помогает ему зарабатывать деньги, а не тонуть
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|VI ежегодная конференция «Управление автопарком 2017»
|IC|ENERGY
|Дарья Звягина
+7 965 244 06 13
(pr@icenergy.co.uk)
Москва
|Конференция «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке»
|АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру
|Александр Шацкий,
ash@autostat.ru
Елена Лазарева
lazareva@autostat.ru
(499) 685-01-51
Москва
|III ежегодная премия «Автодилер года 2017»
|АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру
|Александр Шацкий,
+7 903 333 0234, ash@autostat.ru
Елена Лазарева
(499) 685-01-51
lazareva@autostat.ru
Москва
|Ежегодная конференция «Управление корпоративным автопарком»
|The Moscow Times
|Александра Подлипская
+7 (495) 232-32-00 (4222)
(a.podlipskaya@vedomosti.ru)
Москва
|Мастер-класс Алексея Лазарева – директора бизнеса dealer mobility компании bright box
|Клуб АutoBOSS
|8 (495) 989-11-26
Москва
|ON-LINE отдел продаж или как организовать продажи автомобилей, услуг сервиса, запчастей через интернет. Обзор самого передового опыта среди автодилеров
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|V конференция «Базовые масла и смазочные материалы СНГ»
|GBC
|Юлия Маринченко
+ 44 (0) 845-868-82-34
(j.marinchenko@globuc.com)
Санкт-Петербург
|Девятая международная конференция «Полимеры в автомобилестроении 2017»
|INVENTRA
|Дамир Касьянов
+7 (495) 276-77-88, 797-49-07
(damir.khasyanov
@creonenergy.ru)
Москва
|Бизнес-курс «Как продавать автомобили с пробегом»
|Клуб АutoBOSS
|8(495) 989-11-26
Москва
|Конференция «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», Специальное мероприятие: Премия «Used CarAwards»
|АВТОСТАТ, Автомаркетолог.ру
|Александр Шацкий,
ash@autostat.ru
Елена Лазарева
(499)685-01-51(20),
lazareva@autostat.ru
Москва
|Конкурс профессионального мастерства. Хороша ложка к обеду или досудебное урегулирование!
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|XIV Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России"
|Журнал "Современная АЗС"
|Сергей Филенко
+7 (495) 609-63-32
(filenko@sovazs.com)
Москва
|Мотивация сотрудников F&I. Как платить кормильцам
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|5-я Конвенция российских автомобильных дилеров
|РОАД
|Вера Павлова
+7 (495) 211-29-88
+7 (916) 001-23-83
(pr@asroad.org)
Москва
|Девятая международная конференция «Моторные топлива 2017»
|CREON Energy
|Анна Ягудина
+7(495) 276-77-88
(anna.yagudina
@creonenergy.ru)
Москва
|3-rd Auto Finance Forum 2017
|Business Summit of Future
|Ольга Кушнир
+7 (926) 311-02-87
(marketing@bsf-summit.ru)
Москва
|Форум «Топливный рынок РФ: кризис или время возможностей»
|RPI
|Елена Константинова
+7 (495) 502-54-33
+7 (495) 258-16-64
(konstantinova.elena
@rpi-inc.ru)
Москва
|10-я юбилейная международная конференция «Argus Рынок нефтепродуктов 2017»
|Argus Media
|Антон Григорьев
+7 (495) 933-75-71 (456)
(moscowconferences
@argusmedia.com)
Казань
|Международный форум автомобилестроения TIAF-2017
|AEB
Мессе Франкфурт Рус
|Алексей Никулин
+7 (495) 649-87-75 (140)
+7 (495) 649-87-85
(alexey.nikulin
@russia.messefrankfurt.com)
Москва
|Ремонт автомобилей. Хотите больше? Как расширить 80% заказ-нарядов, даже если клиенты всё чаще приезжают со своими запчастями
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Выставка ResearchEXPO 2017
|Ассоциация "Группа 7/89"
|Роман Оглоблин,
+7 (4852) 73-92-37,
(info@researchexpo.ru)
Москва
|Главные показатели отдела продаж автомобилей с пробегом. Как ими управлять, чтобы больше зарабатывать
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Российский автомобильный форум РАФ 2017
|Adam Smith Conferences
|Мария Данилова
+7 (495) 232-40-60 (31004)
(m.danilova
@adamsmithconferences.com)
Санкт-Петербург
|Международная конференция автомобильной отрасли PIAC / Autoprom Russia
|РЕСТЭК
|Наталья Тарасова
+7 (812) 320-80-15 (5557)
(auto-pr@restec.ru)
Санкт-Петербург
|Ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest'2017
|Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций
|Марина Маслова
+7 (960) 240-02-50
(maslova@investa.spb.ru)
Москва
|7-я ежегодная конференция «АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы»
|АВТОСТАТ Автомаркетолог.ру
|Елена Лазарева
(499) 685-01-51 (20)
(lazareva@autostat.ru)
Александр Шацкий
(499) 685-01-51 (24)
(ash@autostat.ru)
Москва
|Маркетинг. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ клиента. Как сделать его ПРОДАЮЩИМ!?
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Топ-менеджмент. Картельный сговор. Как объединиться с конкурентами для выживания и достижения своих целей
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Ремонт автомобилей. Авторский мастер-класс Алены Маршуевой с экскурсией в ГК "АвтоСпецЦентр"
|Клуб AutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Продажи запчастей. Авторский мастер-класс Ольги Грязновой
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 (926) 825-72-73
(pr@a-boss.ru)
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"