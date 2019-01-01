Автодилер года 2017

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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ.
Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» является наиболее авторитетной и значимой в автодилерском бизнесе
• Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» осуществляется комплексный анализ деятельности автодилерских предприятий за предыдущий календарный год и выявляются лидеры автобизнеса
• Ежегодно при поддержке Avito Авто проводится мероприятие, посвященное награждению победителей Премии
Церемония состоится - 30 мая 2017,
Москва, Crystal Ball room (Москва-сити).
Аудитория:
- автодилеры, холдинги - более 370 человек
(директора и собственники бизнеса)
По вопросам сотрудничества обращаться:
Александр Шацкий,
руководитель отдела рекламы и партнерских отношений:
ash@autostat.ru
+7 499 685 01 51,
+7 903 333 0234