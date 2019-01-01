АВТОСТАТ | Автодилер года 2017

Прочитали 6960 раз

Автодилер года 2017

Автодилер года 2017

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ. 

Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» является наиболее авторитетной и значимой в автодилерском бизнесе

• Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» осуществляется комплексный анализ деятельности автодилерских предприятий за предыдущий календарный год и выявляются лидеры автобизнеса

• Ежегодно при поддержке Avito Авто проводится мероприятие, посвященное награждению победителей Премии

Церемония состоится - 30 мая 2017,
Москва, Crystal Ball room (Москва-сити).

Аудитория: 
- автодилеры, холдинги - более 370 человек 
(директора и собственники бизнеса)

Партнер Премии
Связьбанк.jpg

Скачать презентацию Автодилер года-2017 (2.9 Мб)

По вопросам сотрудничества обращаться:

Александр Шацкий, 
руководитель отдела рекламы и партнерских отношений:
ash@autostat.ru
+7 499 685 01 51, 
+7 903 333 0234

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно