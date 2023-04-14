Список мероприятий в 2016 году

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|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|Третий российский саммит
Connected Car
|Smile-Expo
|Карине Полянская
+7 (495) 212-11-28 (85)
(ka.polianska@gmail.com)
Москва
|Автомобильный форум Dealer Up
|АВТОСТАТ
Автомаркетолог.Ru
|Елена Лазарева,
Александр Шацкий,
Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51
(8482) 20-55-53
Ульяновск / Тольятти
|Международная конференция "Региональные кластеры автомобилестроения. Шансы российских и немецких поставщиков"
|Российско-Германская внешнеторговая палата
|Наталья Глотова
+7 (495) 234 49 50 (2215)
(glotowa@DEinternational.ru)
Москва
|"Итоговое заседание Клуба AutoBOSS"
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|152 заседание Клуба "Бюджетирование 2017 года: что, как, каким образом"
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Московская Международная Неделя Смазочных Материалов - 2016
|RPI Конференции
|Анна Лисак
+7 (495) 502-54-33
(lisak@rpi-inc.ru)
Москва
|I международная конференция "Шинный бизнес в России: тенденции, прогнозы, цены"
|ИAA "Хим-Курьер"
|Виктория Чернова
+7 (499) 346-03-42 (312)
(v.chernova@chem-courier.ru)
Москва
|Бизнес-завтрак «Рынок автомобилей с пробегом как точка роста бизнеса автомобильных дилеров»
|Деловая газета "ВЕДОМОСТИ"
|Алексей Монахов
+7 (495) 956-25-36
(a.monakhov@vedomosti.ru)
Москва
|Международный автобусный салон Busworld Russia powered by Autotrans
|ITEMF Expo
|Валерия Крупина
+7 (499) 750-08-18 ext. 4919
(v.krupina@itemf.ru)
Ростов‑на‑Дону
|Conference by Auto.ru (СAR)
|AUTO.ru
|Артем Шалаев
(brightside@yandex-team.ru)
Москва
|151 заседание Клуба "ХIII Съезд юристов автобизнеса"
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Отраслевая конференция «Росавтодилер 2016»
|Ассоциация РОАД
|Вера Павлова
+7 (916) 001-23-83
(pr@asroad.org)
Москва
|Международная конференция «Установка и эксплуатация ГБО в РФ. Проблемы и пути решения»
|Профессиональная ассоциация «Союз предприятий газомоторной отрасли» (СПГО)
|Ирина Петрова
+7 (926) 521-41-43
(event@spgo.su)
Калуга
|VII международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "Автоэволюция 2016"
|"Ведомости"
|Алексей Монахов
+7 (495) 956-25-36
(a.monakhov@vedomosti.ru)
Москва
|150 заседание Клуба "МАРАФОН технологий оценки автомобилей с пробегом!"
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|149 заседание Клуба "Секреты продаж финансовых продуктов. Искусство ПРОЛОНГАЦИИ"
|Клуб АutoBOSS
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|V ежегодная конференция "УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ 2016"
|IC|Energy
|Айна Локкаева
+44 (0) 207 613 1691
(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)
Москва
|VII международная конференция "ЛИЗИНГ 2016"
|IC|Energy
|Айна Локкаева
+44 (0) 207 613 1691
(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)
Москва
|Конференция "Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты"
|АВТОСТАТ
|Светлана Целикова,
Александр Шацкий,
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53,
Москва
|148 заседание Клуба "«Горячие, теплые, холодные» клиенты. Как управлять клиентской базой?"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Круглый стол в рамках деловой программы ММАС 2016 "Электротранспорт в России"
|"Ведомости"
|Екатерина Евсеева
+7 (495) 232-32-00 (4147)
(e.evseeva@vedomosti.ru)
Москва
|7 Международный Московский Автомобильный Форум "Российский автопром: настал ли переломный момент?"
|"ITEMF Expo"
|Анна Березюк
8 499 750 08 18 (4902)
(a.berezyuk@itemf.ru)
Москва
|147 заседание Клуба "Продаем запчасти! Работа с возражениями клиентов: «У вас дорого!»"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|146 заседание Клуба "Как продавать НОВЫЕ автомобили, когда ничего не продается! Факторный анализ в действии"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|145 заседание Клуба "Как продавать НОВЫЕ автомобили, когда ничего не продается! Факторный анализ в действии"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Ежегодная конференция "Управление корпоративным автопарком"
|The Moscow Times
|Александра Подлипская
+7 495 232-3200, доб. 4222
(a.podlipskaya@vedomosti.ru)
Москва
|144 заседание Клуба "Обзор налоговых практик автодилеров 2016-2017 гг."
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Профессиональный рейтинг "ДИЛЕР ГОДА 2016"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
Avito АВТО
|Татьяна Малыгина
(499) 685-01-51 (13)
(tatyana@autostat.ru)
Москва
|V eжегодная конференция "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке 2016"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51 (24),
(8482) 20-55-53 (24)
(dlavrenev@autostat.ru)
Наталья Окнина
(on@automarketolog.ru)
Москва
|143 заседание Клуба "Как изменились системы управления в 2016 году в холдингах. Централизации против децентрализации"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|IV ежегодная международная конференция "Базовые масла и смазочные материалы СНГ"
|GBC
|Юлия Маринченко
+44 845 868 8234
(j.marinchenko@globuc.com)
Москва
|142 заседание Клуба "ХII съезд юристов автобизнеса"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|XIII Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России"
|Журнал "Современная АЗС"
|Сергей Филенко
+7 (495) 609-63-32
(filenko@sovazs.com)
Москва
|141 заседание Клуба "Как уменьшить СЕБЕСТОИМОСТЬ кузовного ремонта. Практические рекомендации"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|4-ая КОНВЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ
|РОАД
|Лола Сосновская
(985) 211-29-88
(asroad@asroad.org)
Москва
|Auto Finance Forum 2016. Фокус на будущее
|BSF
|Дарья Романова
+7 (968) 869-05-48
(marketing@bsf-summit.ru)
Москва
|140 заседание Клуба "Как продавать МНОГО и ДОРОГО автомобилей с пробегом?! Борьба за маржинальность. Экскурсия в ААА Моторс (Чехия)"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Выставка ResearchEXPO
|Ассоциация "Группа 7/89"
|(info@researchexpo.ru)
Москва
|target="_blank">VI Международная Грушинская конференция
|ВЦИОМ, ФОМ, GfK Russia, TNS, ОМI, ЦИРКОН
|(495) 748-08-07
(web@wciom.com)
Москва
|Российский Автомобильный Форум 2016 (RAF)
|Adam Smith Conferences
|Людмила Дурнева
+44 207 551 9065
(lyudmyla.durneva@informa.com)
Санкт-Петербург
|Международная конференция "PIAC / Autoprom Russia"
|РЕСТЭК
|Наталья Тарасова
+7 (812) 320 63 63 (7303)
(auto-pr@restec.ru)
Москва
|139 заседание Клуба "Интеграция CRM и DMS. Решения для интеграции в 1С. Ответы на вопросы от сотрудников 1С"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Санкт-Петербург
|Х юбилейная международная конференция "AutoInvest 2016"
|Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций
|Анна Стародубцева
+7 (812) 622 14 87, 611 02 72
(starodubtseva@investa.spb.ru)
Москва
|6-я Ежегодная конференция "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru),
Александр Шацкий
(ash@autostat.ru)
Москва
|138 заседание Клуба "Как расширить заказ-наряд? Практические инструменты и технологии работы с клиентом на сервисе"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|137 заседание Клуба "Ищем новые источники прибыльности. Управление доходностью дилерских центров"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Казань
|Международный форум автомобилестроения "TIAF 2016 supported by Automechanika"
|Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
Мессе Франкфурт Рус
|Алёна Чулкова
+7 495 649-8775 ext.139
(alena.chulkova@russia.messefrankfurt.com)
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"