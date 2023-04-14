Список мероприятий в 2016 году

Дата/место Наименование Организатор Контакты

20-21 декабря /

Москва Третий российский саммит

Connected Car Smile-Expo Карине Полянская

+7 (495) 212-11-28 (85)

(ka.polianska@gmail.com)

7 декабря /

Москва Автомобильный форум Dealer Up АВТОСТАТ

Автомаркетолог.Ru Елена Лазарева,

Александр Шацкий,

Дмитрий Лавренёв

(499) 685-01-51

(8482) 20-55-53

6 декабря /

Москва "Итоговое заседание Клуба AutoBOSS" Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

9 ноября /

Москва I международная конференция "Шинный бизнес в России: тенденции, прогнозы, цены" ИAA "Хим-Курьер" Виктория Чернова

+7 (499) 346-03-42 (312)

(v.chernova@chem-courier.ru)

27 октября /

Москва Международный автобусный салон Busworld Russia powered by Autotrans ITEMF Expo Валерия Крупина

+7 (499) 750-08-18 ext. 4919

(v.krupina@itemf.ru)

25 октября /

Москва 151 заседание Клуба "ХIII Съезд юристов автобизнеса" Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

20 октября /

Москва Отраслевая конференция «Росавтодилер 2016» Ассоциация РОАД Вера Павлова

+7 (916) 001-23-83

(pr@asroad.org)

18 октября /

Москва Международная конференция «Установка и эксплуатация ГБО в РФ. Проблемы и пути решения» Профессиональная ассоциация «Союз предприятий газомоторной отрасли» (СПГО) Ирина Петрова

+7 (926) 521-41-43

(event@spgo.su)

14 октября /

Калуга VII международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "Автоэволюция 2016" "Ведомости" Алексей Монахов

+7 (495) 956-25-36

(a.monakhov@vedomosti.ru)

7 октября /

Москва 150 заседание Клуба "МАРАФОН технологий оценки автомобилей с пробегом!" Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

27 сентября /

Москва 149 заседание Клуба "Секреты продаж финансовых продуктов. Искусство ПРОЛОНГАЦИИ" Клуб АutoBOSS Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

15-16 сентября /

Москва V ежегодная конференция "УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ 2016" IC|Energy Айна Локкаева

+44 (0) 207 613 1691

(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)

15-16 сентября /

Москва VII международная конференция "ЛИЗИНГ 2016" IC|Energy Айна Локкаева

+44 (0) 207 613 1691

(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)

6 сентября /

Москва 148 заседание Клуба "«Горячие, теплые, холодные» клиенты. Как управлять клиентской базой?" Клуб АВТОБОСС Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

25 августа /

Москва Круглый стол в рамках деловой программы ММАС 2016 "Электротранспорт в России" "Ведомости" Екатерина Евсеева

+7 (495) 232-32-00 (4147)

(e.evseeva@vedomosti.ru)

23 августа /

Москва 7 Международный Московский Автомобильный Форум "Российский автопром: настал ли переломный момент?" "ITEMF Expo" Анна Березюк

8 499 750 08 18 (4902)

(a.berezyuk@itemf.ru)

17 августа /

Москва 147 заседание Клуба "Продаем запчасти! Работа с возражениями клиентов: «У вас дорого!»" Клуб АВТОБОСС Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

12 июля /

Москва 146 заседание Клуба "Как продавать НОВЫЕ автомобили, когда ничего не продается! Факторный анализ в действии" Клуб АВТОБОСС Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

5 июля /

Москва 145 заседание Клуба "Как продавать НОВЫЕ автомобили, когда ничего не продается! Факторный анализ в действии" Клуб АВТОБОСС Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

5 июля /

Москва Ежегодная конференция "Управление корпоративным автопарком" The Moscow Times Александра Подлипская

+7 495 232-3200, доб. 4222

(a.podlipskaya@vedomosti.ru)

21 июня /

Москва 144 заседание Клуба "Обзор налоговых практик автодилеров 2016-2017 гг." Клуб АВТОБОСС Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

24-26 мая /

Москва IV ежегодная международная конференция "Базовые масла и смазочные материалы СНГ" GBC Юлия Маринченко

+44 845 868 8234

(j.marinchenko@globuc.com)

28 апреля /

Москва 142 заседание Клуба "ХII съезд юристов автобизнеса" Клуб АВТОБОСС Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

13 апреля /

Москва 141 заседание Клуба "Как уменьшить СЕБЕСТОИМОСТЬ кузовного ремонта. Практические рекомендации" Клуб АВТОБОСС Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)

12-13 апреля /

Москва 4-ая КОНВЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ РОАД Лола Сосновская

(985) 211-29-88

(asroad@asroad.org)

7-8 апреля /

Москва Auto Finance Forum 2016. Фокус на будущее BSF Дарья Романова

+7 (968) 869-05-48

(marketing@bsf-summit.ru)

18 марта /

Москва Выставка ResearchEXPO Ассоциация "Группа 7/89" (info@researchexpo.ru)

16-17 марта /

Москва target="_blank">VI Международная Грушинская конференция ВЦИОМ, ФОМ, GfK Russia, TNS, ОМI, ЦИРКОН (495) 748-08-07

(web@wciom.com)

15-17 марта /

Санкт-Петербург Международная конференция "PIAC / Autoprom Russia" РЕСТЭК Наталья Тарасова

+7 (812) 320 63 63 (7303)

(auto-pr@restec.ru)

24-26 февраля /

Санкт-Петербург Х юбилейная международная конференция "AutoInvest 2016" Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций Анна Стародубцева

+7 (812) 622 14 87, 611 02 72

(starodubtseva@investa.spb.ru)

4 февраля /

Москва 137 заседание Клуба "Ищем новые источники прибыльности. Управление доходностью дилерских центров" Клуб АВТОБОСС Ирина Уйманова

+7 (495) 989-11-26

+7 926-825-72-73 (м)

(pr@a-boss.ru)