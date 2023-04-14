Список мероприятий в 2016 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2016 году

Прошедшие мероприятия в 2016 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
20-21 декабря/
Москва		Третий российский саммит
Connected Car		Smile-ExpoКарине Полянская
+7 (495) 212-11-28 (85)
(ka.polianska@gmail.com)
7 декабря/
Москва		Автомобильный форум Dealer UpАВТОСТАТ
Автомаркетолог.Ru		Елена Лазарева,
Александр Шацкий,
Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51
(8482) 20-55-53
6-8 декабря/
Ульяновск / Тольятти		Международная конференция "Региональные кластеры автомобилестроения. Шансы российских и немецких поставщиков"Российско-Германская внешнеторговая палатаНаталья Глотова
+7 (495) 234 49 50 (2215)
(glotowa@DEinternational.ru)
6 декабря/
Москва		"Итоговое заседание Клуба AutoBOSS"Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
22 ноября/
Москва		152 заседание Клуба "Бюджетирование 2017 года: что, как, каким образом"Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
15-18 ноября/
Москва		Московская Международная Неделя Смазочных Материалов - 2016RPI КонференцииАнна Лисак
+7 (495) 502-54-33
(lisak@rpi-inc.ru)
9 ноября/
Москва		I международная конференция "Шинный бизнес в России: тенденции, прогнозы, цены"ИAA "Хим-Курьер"Виктория Чернова
+7 (499) 346-03-42 (312)
(v.chernova@chem-courier.ru)
27 октября/
Москва		Бизнес-завтрак «Рынок автомобилей с пробегом как точка роста бизнеса автомобильных дилеров»Деловая газета "ВЕДОМОСТИ"Алексей Монахов
+7 (495) 956-25-36
(a.monakhov@vedomosti.ru)
27 октября/
Москва		Международный автобусный салон Busworld Russia powered by AutotransITEMF ExpoВалерия Крупина
+7 (499) 750-08-18 ext. 4919
(v.krupina@itemf.ru)
25-26 октября/
Ростов‑на‑Дону		Conference by Auto.ru (СAR)AUTO.ruАртем Шалаев
(brightside@yandex-team.ru)
25 октября/
Москва		151 заседание Клуба "ХIII Съезд юристов автобизнеса"Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
20 октября/
Москва		Отраслевая конференция «Росавтодилер 2016»Ассоциация РОАДВера Павлова
+7 (916) 001-23-83
(pr@asroad.org)
18 октября/
Москва		Международная конференция «Установка и эксплуатация ГБО в РФ. Проблемы и пути решения»Профессиональная ассоциация «Союз предприятий газомоторной отрасли» (СПГО)Ирина Петрова
+7 (926) 521-41-43
(event@spgo.su)
14 октября/
Калуга		VII международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "Автоэволюция 2016""Ведомости"Алексей Монахов
+7 (495) 956-25-36
(a.monakhov@vedomosti.ru)
7 октября/
Москва		150 заседание Клуба "МАРАФОН технологий оценки автомобилей с пробегом!"Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
27 сентября/
Москва		149 заседание Клуба "Секреты продаж финансовых продуктов. Искусство ПРОЛОНГАЦИИ"Клуб АutoBOSSИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
15-16 сентября/
Москва		V ежегодная конференция "УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ 2016"IC|EnergyАйна Локкаева
+44 (0) 207 613 1691
(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)
15-16 сентября/
Москва		VII международная конференция "ЛИЗИНГ 2016"IC|EnergyАйна Локкаева
+44 (0) 207 613 1691
(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)
8 сентября/
Москва		Конференция "Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты"АВТОСТАТСветлана Целикова,
Александр Шацкий,
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53,
6 сентября/
Москва		148 заседание Клуба "«Горячие, теплые, холодные» клиенты. Как управлять клиентской базой?"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
25 августа/
Москва		Круглый стол в рамках деловой программы ММАС 2016 "Электротранспорт в России""Ведомости"Екатерина Евсеева
+7 (495) 232-32-00 (4147)
(e.evseeva@vedomosti.ru)
23 августа/
Москва		7 Международный Московский Автомобильный Форум "Российский автопром: настал ли переломный момент?""ITEMF Expo"Анна Березюк
8 499 750 08 18 (4902)
(a.berezyuk@itemf.ru)
17 августа/
Москва		147 заседание Клуба "Продаем запчасти! Работа с возражениями клиентов: «У вас дорого!»"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
12 июля/
Москва		146 заседание Клуба "Как продавать НОВЫЕ автомобили, когда ничего не продается! Факторный анализ в действии"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
5 июля/
Москва		145 заседание Клуба "Как продавать НОВЫЕ автомобили, когда ничего не продается! Факторный анализ в действии"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
5 июля/
Москва		Ежегодная конференция "Управление корпоративным автопарком"The Moscow TimesАлександра Подлипская
+7 495 232-3200, доб. 4222
(a.podlipskaya@vedomosti.ru)
21 июня/
Москва		144 заседание Клуба "Обзор налоговых практик автодилеров 2016-2017 гг."Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
9 июня/
Москва		Профессиональный рейтинг "ДИЛЕР ГОДА 2016"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
Avito АВТО		Татьяна Малыгина
(499) 685-01-51 (13)
(tatyana@autostat.ru)
27 мая/
Москва		V eжегодная конференция "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке 2016АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51 (24),
(8482) 20-55-53 (24)
(dlavrenev@autostat.ru)
Наталья Окнина
(on@automarketolog.ru)
26 мая/
Москва		143 заседание Клуба "Как изменились системы управления в 2016 году в холдингах. Централизации против децентрализации"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
24-26 мая/
Москва		IV ежегодная международная конференция "Базовые масла и смазочные материалы СНГ"GBCЮлия Маринченко
+44 845 868 8234
(j.marinchenko@globuc.com)
28 апреля/
Москва		142 заседание Клуба "ХII съезд юристов автобизнеса"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
21-22 апреля/
Москва		XIII Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России"Журнал "Современная АЗС"Сергей Филенко
+7 (495) 609-63-32
(filenko@sovazs.com)
13 апреля/
Москва		141 заседание Клуба "Как уменьшить СЕБЕСТОИМОСТЬ кузовного ремонта. Практические рекомендации"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
12-13 апреля/
Москва		4-ая КОНВЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЛЕРОВРОАДЛола Сосновская
(985) 211-29-88
(asroad@asroad.org)
7-8 апреля/
Москва		Auto Finance Forum 2016. Фокус на будущееBSFДарья Романова
+7 (968) 869-05-48
(marketing@bsf-summit.ru)
22 марта/
Москва		140 заседание Клуба "Как продавать МНОГО и ДОРОГО автомобилей с пробегом?! Борьба за маржинальность. Экскурсия в ААА Моторс (Чехия)"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
18 марта/
Москва		Выставка ResearchEXPOАссоциация "Группа 7/89"(info@researchexpo.ru)
16-17 марта/
Москва		 target="_blank">VI Международная Грушинская конференцияВЦИОМ, ФОМ, GfK Russia, TNS, ОМI, ЦИРКОН(495) 748-08-07
(web@wciom.com)
15-17 марта/
Москва		Российский Автомобильный Форум 2016 (RAF)Adam Smith ConferencesЛюдмила Дурнева
+44 207 551 9065
(lyudmyla.durneva@informa.com)
15-17 марта/
Санкт-Петербург		Международная конференция "PIAC / Autoprom Russia"РЕСТЭКНаталья Тарасова
+7 (812) 320 63 63 (7303)
(auto-pr@restec.ru)
3 марта/
Москва		139 заседание Клуба "Интеграция CRM и DMS. Решения для интеграции в 1С. Ответы на вопросы от сотрудников 1С"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
24-26 февраля/
Санкт-Петербург		Х юбилейная международная конференция "AutoInvest 2016"Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестицийАнна Стародубцева
+7 (812) 622 14 87, 611 02 72
(starodubtseva@investa.spb.ru)
17 февраля/
Москва		6-я Ежегодная конференция "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru),
Александр Шацкий
(ash@autostat.ru)
17 февраля/
Москва		138 заседание Клуба "Как расширить заказ-наряд? Практические инструменты и технологии работы с клиентом на сервисе"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
4 февраля/
Москва		137 заседание Клуба "Ищем новые источники прибыльности. Управление доходностью дилерских центров"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
3-5 февраля/
Казань		Международный форум автомобилестроения "TIAF 2016 supported by Automechanika"Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
Мессе Франкфурт Рус		Алёна Чулкова
+7 495 649-8775 ext.139
(alena.chulkova@russia.messefrankfurt.com)

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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