Список мероприятий в 2015 году

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|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|Итоговое заседание Клуба AutoBoss"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|V ежегодная конференция "АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ - 2015"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(ak@automarketolog.ru)
Москва
|5-й Международный Форум "АВТОРИТЕЙЛ В РОССИИ 2015"
|Институт Адама Смита
|Наталья Прянишникова
+44 20 3377 3182
(nataliapr@adamsmithconferences.com)
Москва
|VI международная конференция "МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
|RPI
|Елена Константинова
(495) 778-93-32
(495) 502-54-33
(konstantinova.elena@rpi-inc.ru)
Москва
|Заседание 135 "Маркетинг: сервис для клиентов или клиенты для сервиса? Как увеличить трафик клиентов на сервисе"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Заседание 134 "11-й Съезд юристов автобизнеса"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|7-я профессиональная конференция "Росавтодилер-2015"
|РОАД
|Татьяна Сотникова
+7 (916) 105 09 78
(pr@asroad.org)
Самара
|Семинар академии РОАД и круглый стол для дилеров
|РОАД
|Татьяна Сотникова
+7 (916) 105 09 78
(pr@asroad.org)
Москва
|6-я Конференция "Управление корпоративным автопарком"
|AHConferences
|Мария Валиева
+7 (495) 790 78 15 доб. 122
(mvalieva@ahconferences.com)
Москва
|Конференция "Управление корпоративным автопарком (грузовой транспорт)"
|AHConferences
|Мария Валиева
+7 (495) 790 78 15 доб. 122
(mvalieva@ahconferences.com)
Москва
|Заседание 133 "11-й Съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|IV международная конференция "УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ 2015"
|IC ENERGY
|Айна Локкаева
+44 (0) 207 613 1691
(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)
Москва
|VI ежегодная международная конференция "ЛИЗИНГ 2015"
|IC ENERGY
|Айна Локкаева
+44 (0) 207 613 1691
(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)
Москва
|Заседание 132 "Готовимся к Дню жестянщика! Пора отдавать кузовной цех на аутсорсинг?"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Заседание 131 "Как заработать на финансовых услугах? Все секреты от "А" до "Я"!"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|VI ежегодный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2015"
|Ведомости
|Данила Полежаев
+7 (495) 232-32-00, доб. 1803
(d.polezhaev@vedomosti.ru)
Москва
|Международная независимая премия "Мировые Автомобильные Компоненты-2015"
|ИД "Макс Медиа"
|Елена Федоткина
+7 (495) 955-90-80
+7 (916) 950-60-90
(f.elena@maks-m.com)
Москва
|VI Московский Международный Форум Автомобилестроения (IMAF)
|Мессе Франкфурт РУС, ITE, AEB
|Алена Чулкова
+7 (495) 649-87-75 доб. 139
(alena.chulkova@russia.messefrankfurt.com)
Москва
|Международная Автопромышленная Ассамблея (МАА-2015)
|НАПАК
|Яна Шалковская
+7 (812) 740-72-26,
+7 (921) 364-99-60 (м)
(manager@rusautoconnect.com)
Москва
|Конференц-площадка AGORA
|Мессе Франкфурт РУС, ITE
|Алексей Никулин
+7 (495) 649 87 75 доб. 140
(alexey.nikulin@russia.messefrankfurt.com)
Москва
|Заседание 130 "Аудит CRM-программ автодилеров от экспертов рынка"
|Клуб АВТОБОСС
|Ирина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
Москва
|Ежегодная конференция "Управление корпоративным автопарком"
|The Moscow Times
|Наталия Чепикова
+7 (495) 234-32-23 доб. 3989
(n.chepikova@imedia.ru)
Москва
|Всероссийский Практический Форум "Кредитование на автомобильном рынке. Новый поворот, остановка или путь назад?"
|BSF
|Дарья Романова
+7 (968) 869-05-48
(marketing@bsf-summit.ru)
Санкт-Петербург
|Вторая конференция "IMACONF"
|CarCopy
|Виктор Глазунов
+7 (812) 600-76-16
(v.glazunov@carcopy.ru)
Москва
|Конференция "Грузовой автотранспорт (Truck Fleet)"
|AHConferences
|Мария Валиева
(м) +7 (926) 944-96-87
+7 (495) 790-78-15, доб. 122
(mvalieva@ahconferences.com)
Москва
|III Ежегодная международная конференция "Масла и топлива СНГ-2015"
|Global Business Club
|Юлия Маринченко
+44 845 868 8234
(j.marinchenko@globuc.com)
Москва
|IV eжегодная конференция "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке - 2015" (Итоги рейтинга "Дилер года")
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru),
Александр Шацкий
(ash@autostat.ru)
Москва
|Седьмая Международная конференция "Полимеры в автомобилестроении 2015"
|ИНВЕНТРА
|Наталья Губанова
+7 (495) 797-49-07 доб. 116
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
Москва
|XII Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России"
|Современная АЗС
|Сергей Филенко
+7 (495) 609-63-32
(filenko@sovazs.com)
Москва
|3-я Конвенция Российских Автомобильных Дилеров
|РОАД
|Татьяна Сотникова
+7 (916) 105 09 78
(pr@asroad.org)
Москва
|Пятая Международная конференция "Дизель 2015"
|ИНВЕНТРА
|Наталья Губанова
+7 (495) 797-49-07 доб. 116
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
Санкт-Петербург
|Бизнес-семинар "Корпоративный сегмент автобизнеса: пути к взаимной выгоде для дилера и клиента"
|АвтоБизнесРевю
|Сергей Баранов
+7 (926) 500-42-13
(chiefeditor@abreview.ru)
Москва
|Седьмая Международная конференция "Бензины 2015"
|ИНВЕНТРА
|Наталья Губанова
+7 (495) 797-49-07 доб. 116
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
Москва
|VI конференция "Управление корпоративным автопарком"
|AHConferences
|Мария Валиева
(м) +7 (926) 944-96-87
+ 7 (495) 790-78-15, доб. 122
(mvalieva@ahconferences.com)
Москва
|18-й ежегодный "Российский Автомобильный Форум"
|Институт Адама Смита
|Силвия Атанасова
+44 (20) 3377 3185
(silvia@adamsmithconferences.com)
Москва
|5-я Ежегодная конференция "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(ak@automarketolog.ru)
Москва
|4-й Cаммит по выхлопным газам & Форум AdBlue в России и СНГ 2015
|Integer Research
|Антон Яровой
+44 20 3696 2314,
(м) +44 751 376 2320
(conferences@integer-research.com)
Санкт-Петербург
|"AutoInvest2015"
|Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций
|Анна Стародубцева
(м) +7 (960) 239 98 95
(starodubtseva@investa.spb.ru)
Казань
|Международный Форум Автомобилестроения "TIAF 2015 supported by Automechanika"
|АЕБ,
Мессе Франкфурт РУС
|Аскер Нахушев
(м) +7 (965) 216-43-76
+ 7 (495) 234-27-64, ext. 116
(asker.nakhushev@aebrus.ru)
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"