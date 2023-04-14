Список мероприятий в 2015 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2015 году

Прошедшие мероприятия в 2015 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
15 декабря/
Москва		Итоговое заседание Клуба AutoBoss"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
8 декабря/
Москва		V ежегодная конференция "АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ - 2015"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(ak@automarketolog.ru)
24 ноября/
Москва		5-й Международный Форум "АВТОРИТЕЙЛ В РОССИИ 2015"Институт Адама СмитаНаталья Прянишникова
+44 20 3377 3182
(nataliapr@adamsmithconferences.com)
17-20 ноября/
Москва		VI международная конференция "МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"RPIЕлена Константинова
(495) 778-93-32
(495) 502-54-33
(konstantinova.elena@rpi-inc.ru)
17 ноября/
Москва		Заседание 135 "Маркетинг: сервис для клиентов или клиенты для сервиса? Как увеличить трафик клиентов на сервисе"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
30 октября/
Москва		Заседание 134 "11-й Съезд юристов автобизнеса"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
22 октября/
Москва		7-я профессиональная конференция "Росавтодилер-2015"РОАДТатьяна Сотникова
+7 (916) 105 09 78
(pr@asroad.org)
15-16 октября/
Самара		Семинар академии РОАД и круглый стол для дилеровРОАДТатьяна Сотникова
+7 (916) 105 09 78
(pr@asroad.org)
15 октября/
Москва		6-я Конференция "Управление корпоративным автопарком"AHConferencesМария Валиева
+7 (495) 790 78 15 доб. 122
(mvalieva@ahconferences.com)
14 октября/
Москва		Конференция "Управление корпоративным автопарком (грузовой транспорт)"AHConferencesМария Валиева
+7 (495) 790 78 15 доб. 122
(mvalieva@ahconferences.com)
13 октября/
Москва		Заседание 133 "11-й Съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
24-25 сентября/
Москва		IV международная конференция "УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ 2015"IC ENERGYАйна Локкаева
+44 (0) 207 613 1691
(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)
23-24 сентября/
Москва		VI ежегодная международная конференция "ЛИЗИНГ 2015"IC ENERGYАйна Локкаева
+44 (0) 207 613 1691
(ayna.lokkayeva@icenergy.co.uk)
23 сентября/
Москва		Заседание 132 "Готовимся к Дню жестянщика! Пора отдавать кузовной цех на аутсорсинг?"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
9 сентября/
Москва		Заседание 131 "Как заработать на финансовых услугах? Все секреты от "А" до "Я"!"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
8 сентября/
Москва		VI ежегодный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2015"ВедомостиДанила Полежаев
+7 (495) 232-32-00, доб. 1803
(d.polezhaev@vedomosti.ru)
26 августа/
Москва		Международная независимая премия "Мировые Автомобильные Компоненты-2015"ИД "Макс Медиа"Елена Федоткина
+7 (495) 955-90-80
+7 (916) 950-60-90
(f.elena@maks-m.com)
25 августа/
Москва		VI Московский Международный Форум Автомобилестроения (IMAF)Мессе Франкфурт РУС, ITE, AEBАлена Чулкова
+7 (495) 649-87-75 доб. 139
(alena.chulkova@russia.messefrankfurt.com)
24-28 августа/
Москва		Международная Автопромышленная Ассамблея (МАА-2015)НАПАКЯна Шалковская
+7 (812) 740-72-26,
+7 (921) 364-99-60 (м)
(manager@rusautoconnect.com)
24-27 августа/
Москва		Конференц-площадка AGORAМессе Франкфурт РУС, ITEАлексей Никулин
+7 (495) 649 87 75 доб. 140
(alexey.nikulin@russia.messefrankfurt.com)
12 августа/
Москва		Заседание 130 "Аудит CRM-программ автодилеров от экспертов рынка"Клуб АВТОБОССИрина Уйманова
+7 (495) 989-11-26
+7 926-825-72-73 (м)
(pr@a-boss.ru)
9 июля/
Москва		Ежегодная конференция "Управление корпоративным автопарком"The Moscow TimesНаталия Чепикова
+7 (495) 234-32-23 доб. 3989
(n.chepikova@imedia.ru)
25 июня/
Москва		Всероссийский Практический Форум "Кредитование на автомобильном рынке. Новый поворот, остановка или путь назад?"BSFДарья Романова
+7 (968) 869-05-48
(marketing@bsf-summit.ru)
19 июня/
Санкт-Петербург		Вторая конференция "IMACONF"CarCopyВиктор Глазунов
+7 (812) 600-76-16
(v.glazunov@carcopy.ru)
4 июня/
Москва		Конференция "Грузовой автотранспорт (Truck Fleet)"AHConferencesМария Валиева
(м) +7 (926) 944-96-87
+7 (495) 790-78-15, доб. 122
(mvalieva@ahconferences.com)
26-28 мая/
Москва		III Ежегодная международная конференция "Масла и топлива СНГ-2015"Global Business ClubЮлия Маринченко
+44 845 868 8234
(j.marinchenko@globuc.com)
26 мая/
Москва		IV eжегодная конференция "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке  - 2015" (Итоги рейтинга  "Дилер года")АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru),
Александр Шацкий
(ash@autostat.ru)
20 мая/
Москва		Седьмая Международная конференция "Полимеры в автомобилестроении 2015"ИНВЕНТРАНаталья Губанова
+7 (495) 797-49-07 доб. 116
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
16-17 апреля/
Москва		XII Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России"Современная АЗССергей Филенко
+7 (495) 609-63-32
(filenko@sovazs.com)
15-16 апреля/
Москва		3-я Конвенция Российских Автомобильных ДилеровРОАДТатьяна Сотникова
+7 (916) 105 09 78
(pr@asroad.org)
3 апреля/
Москва		Пятая Международная конференция "Дизель 2015"ИНВЕНТРАНаталья Губанова
+7 (495) 797-49-07 доб. 116
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
2 апреля/
Санкт-Петербург		Бизнес-семинар "Корпоративный сегмент автобизнеса: пути к взаимной выгоде для дилера и клиента"АвтоБизнесРевюСергей Баранов
+7 (926) 500-42-13
(chiefeditor@abreview.ru)
2 апреля/
Москва		Седьмая Международная конференция "Бензины 2015"ИНВЕНТРАНаталья Губанова
+7 (495) 797-49-07 доб. 116
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
24 марта/
Москва		VI конференция "Управление корпоративным автопарком"AHConferencesМария Валиева
(м) +7 (926) 944-96-87
+ 7 (495) 790-78-15, доб. 122
(mvalieva@ahconferences.com)
17-19 марта/
Москва		18-й ежегодный "Российский Автомобильный Форум"Институт Адама СмитаСилвия Атанасова
+44 (20) 3377 3185
(silvia@adamsmithconferences.com)
3 марта/
Москва		5-я Ежегодная конференция "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51,
(8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(ak@automarketolog.ru)
24-26 февраля/
Москва		4-й Cаммит по выхлопным газам & Форум AdBlue в России и СНГ 2015Integer ResearchАнтон Яровой
+44 20 3696 2314,
(м) +44 751 376 2320
(conferences@integer-research.com)
18-20 февраля/
Санкт-Петербург		"AutoInvest2015"Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестицийАнна Стародубцева
(м) +7 (960) 239 98 95
(starodubtseva@investa.spb.ru)
5-6 февраля/
Казань		Международный Форум Автомобилестроения "TIAF 2015 supported by Automechanika"АЕБ,
Мессе Франкфурт РУС		Аскер Нахушев
(м) +7 (965) 216-43-76
+ 7 (495) 234-27-64, ext. 116
(asker.nakhushev@aebrus.ru)

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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