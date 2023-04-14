Список мероприятий в 2013 году

Дата/место Наименование Организатор Контакты

16 декабря /

Москва 103 заседание клуба "Итоговое заседание клуба руководителей автобизнеса AutoBoss" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

10 декабря /

Москва 22-я международная автомобильная конференция "АВТОПРОМ-2013" "Итоги работы автомобильной промышленности России за 2013 год и прогнозы развития отрасли на 2014 год" ОАО "АСМ-холдинг" Евгения Манухина

(495) 626-02-87

(manuhina@asm-holding.ru)

4 декабря /

Москва Третья конференция "Автомобильный маркетинг 2013" АВТОСТАТ

AutoMarketolog.ru (499) 685-01-51

Лавренёв Дмитрий

(dlavrenev@autostat.ru)

Анастасия Калинина

(info@automarketolog.ru)

26-27 ноября /

Москва 1-й международный форум "Коммерческий Транспорт в России и СНГ" Института Адама Смита Камиль Кадырзанов

+44 207 017 7766

(kamil@adamsmithconferences.com)

26-27 ноября /

Москва 3-й ежегодный международный форум "АвтоРитейл в России - 2013" Института Адама Смита Наталья Баева

+44 207 017 40 49

(natalia.baeva@informa.com)

25 ноября /

Москва Международный форум "Автотранспорт на газомоторном топливе" Институт Адама Смита Камиль Кадырзанов

+44 207 017 7766

(kamil@adamsmithconferences.com)

12 ноября /

Москва 102 заседание клуба "Выживаем за счет продажи аксессуаров и ДОПов" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

29 октября /

Москва 101 заседание клуба "VII Съезд юристов автобизнеса" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

29 октября /

Москва III Конференция "Управление корпоративным автопарком" AHConferences Мария Валиева

(495) 790-78-15 (122), (926) 944-96-87

(mvalieva@ahconferences.com)

24-25 октября /

Краснодар Второй Автофорум Юга России ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-20-74

(conference@abiznews.ru)

23-26 октября /

Санкт-Петербург Петербургский международный автотранспортный Форум ОАО "ЭкспоФорум" Дмитрий Карпов

(812) 240-40-40, доб. 282

(d.karpov@expoforum.ru)

22 октября /

Москва 4-я международная конференция "Автобусостроение-2013" ОАО "АСМ-холдинг" Евгения Манухина

(495) 626-02-87

(manuhina@asm-holding.ru)

16 октября /

Москва Конференция российских автомобильных дилеров "Росавтодилер 2013" Ассоциация РОАД Лола Сосновская

(495) 211-29-88

(asroad@asroad.org)

16 октября /

Москва 100 заседание клуба "Управляем автодилером по жизненному циклу Ицхака Адизеса" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

14-16 октября /

Тольятти 7-я международная специализированная выставка "Автопром. Автокомпоненты 2013" Экспо-Тольятти Мехрякова Ольга

(8482) 48-98-70

(moi@expotol.ru)

10 октября /

Москва II международная конференция "УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ" IC|ENERGY Наталья Костарева

+44 (0) 203 286 9770

(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)

8-9 октября /

Москва Международная конференция "АВТОЛИЗИНГ 2013" IC|ENERGY Наталья Костарева

+44 (0) 203 286 9770

(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)

3 октября /

Сочи Сочинский Автофорум ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-20-74

(conference@abiznews.ru)

2-4 октября /

Сочи "АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2013" Сочи-Экспо Ирина Точиева

(8622) 648-700 (многоканальный)

(495) 745-77-09 (108)

(i.tochieva@sochi-expo.ru)

27 сентября /

Сочи Круглый стол "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ВЫЗОВЫ 2013" Департамент потребительской сферы Краснодарского края Мостовой Владимир

(861) 268-21-04

(admkk_auto@mail.ru)

26 сентября /

Москва 99 заседание клуба "Как повысить эффективность производства малярно-кузовного участка" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

11-12 сентября /

Екатеринбург Первый Автофорум Урала ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-20-74

(conference@abiznews.ru)

9 сентября /

Москва Производство, дистрибуция и лизинг грузового и пассажирского автотранспорта в России "КомАвто 2013" Газета "ВЕДОМОСТИ" Антон Григорьев

(495) 956-25-36

(a.grigorev@vedomosti.ru)

6 сентября /

Волгоград Волгоградский Автофорум ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-20-74

(conference@abiznews.ru)

5 сентября /

Москва Международная практическая конференция "Утилизация транспортных средств в России" ГК РусМет Елена Аргунова

(495) 989-26-74

(e.argunova@rusmet.ru)

4-6 сентября /

Калуга IV ежегодный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2013" Газета "ВЕДОМОСТИ" Антон Григорьев

(495) 956-25-36

(a.grigorev@vedomosti.ru)

26 августа /

Москва Конференция IBIS Russia 2013 (в рамках выставки "Automechanika Moscow") IBIS WorldWide Анна Шелкова

+7 (495) 649-87-75

(anna.shelkova@russia.messefrankfurt.com)

25-28 августа /

Москва 17-я Международная специализированная выставка запасных частей, оборудования, технического обслуживания автомобилей "Automechanika Moscow" ITE Moscow Галина Романцова

(495) 935-73-50 (4159)

(romantsova@ite-expo.ru)

25 августа /

Москва IV Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России" AEB Елена Ротман

+7 (495) 234-27-64, (116)

(elena.rothman@aebrus.ru)

26 июня /

Москва 95 заседание клуба "Даешь коэффициент покрытия? Сервис-кормилец!" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

5-6 июня /

Новосибирск Второй Сибирский Автофорум ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-20-74

(conference@abiznews.ru)

31 мая /

Москва Конференция российских автомобильных дилеров "Росавтодилер 2013" Ассоциация РОАД Лола Сосновская

(495) 211-29-88

(asroad@asroad.org)

30 мая /

Нижний Новгород Нижегородский Автофорум ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-20-74

(conference@abiznews.ru)

28 мая /

Москва 2-я российская конференция "Развитие производства и рынка спецавтотехники в России и странах СНГ" ОАО "АСМ-холдинг" Евгения Манухина

(495) 626-02-87

(manuhina@asm-holding.ru)

23 мая /

Челябинск Челябинский Автофорум ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-20-74

(conference@abiznews.ru)

22-25 мая /

Красноярск Специализированная выставка "МоторЭкспоШоу" ВК "Красноярская ярмарка" Елена Могоричева

(391) 22-88-601, 22-88-609

(auto@krasfair.ru)

22 мая /

Москва 94 заседание клуба "HR-форум автомобильных дилеров" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

20-22 мая /

Москва Конференция "Масла и топлива СНГ" Global Business Club Рита Сокольникова

+44 (0)845 868 8234

(r.sakolnikava@globuc.com)

15 мая /

Самара Первый Поволжский Автофорум ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-20-74

(conference@abiznews.ru)

15 мая /

Москва Пятая Международная конференция "Полимеры в Автомобилестроении 2013" Компания Inventra Наталья Губанова

(495) 797-49-07 доб. 116

(natalia.gubanova@creonenergy.ru)

25 апреля /

Москва 93 заседание клуба "VI Съезд юристов автобизнеса" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

23-24 апреля /

Москва III Всероссийская конференция "Каучук и Резина 2013: традиции и новации" ООО "НИИЭМИ", МИТХТ, ООО НТЦ "НИИШП" Татьяна Коникова

+7 (499) 256-21-66, +7 (916) 035-64-54

(tkonikova@mail.ru)

22-25 апреля /

Москва 18-я Московская международная выставка и конференция по транспорту и логистике "ТрансРоссия" ITE Moscow Галина Романцова

(495) 935-73-50 (4159)

(romantsova@ite-expo.ru)

15 апреля /

Москва 92 заседание клуба "Съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

8-10 апреля /

Москва 16-й ежегодный международный Российский Автомобильный Форум Adam Smith CONFERENCES Анастасия Варнавская

+44 (0)20 7017 7444

(asc@adamsmithconferences.com)

3-4 апреля /

Санкт-Петербург Второй Санкт-Петербургский Автофорум ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-20-74

(conference@abiznews.ru)

2-6 апреля /

Санкт-Петербург 22-я Международная выставка "Мир автомобиля 2013" FarExpo Сергей Терещенко

(812) 777-04-07

(s.ter@orticon.com)

26 марта /

Москва 91 заседание клуба "Как стать лидером в сервисном обслуживании" Клуб AUTOBOSS Алёна Воронина

(495) 989-11-26, (926) 120-32-50

(pr@autokadr.ru)

12 марта /

Москва Конференция "Актуальные правовые и налоговые вопросы в автобизнесе" The Moscow Times Анна Фёдорова

(495) 234-32-23 (4238)

(a.fedorova@imedia.ru)

28 февраля - 3 марта /

Москва Вторая международная конференция для профессионалов автобизнеса "Авторемонтный бизнес 2013" Avtoremont-BIZ.ru Дмитрий Дубровский