Список мероприятий в 2013 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2013 году

Прошедшие мероприятия в 2013 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
16 декабря/
Москва		103 заседание клуба "Итоговое заседание клуба руководителей автобизнеса AutoBoss"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
10 декабря/
Москва		22-я международная автомобильная конференция "АВТОПРОМ-2013" "Итоги работы автомобильной промышленности России за 2013 год и прогнозы развития отрасли на 2014 год"ОАО "АСМ-холдинг"Евгения Манухина
(495) 626-02-87
(manuhina@asm-holding.ru)
4 декабря/
Москва		Третья конференция "Автомобильный маркетинг 2013"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
26-27 ноября/
Москва		1-й международный форум "Коммерческий Транспорт в России и СНГ"Института Адама СмитаКамиль Кадырзанов
+44 207 017 7766
(kamil@adamsmithconferences.com)
26-27 ноября/
Москва		3-й ежегодный международный форум "АвтоРитейл в России - 2013"Института Адама СмитаНаталья Баева
+44 207 017 40 49
(natalia.baeva@informa.com)
25 ноября/
Москва		Международный форум "Автотранспорт на газомоторном топливе"Институт Адама СмитаКамиль Кадырзанов
+44 207 017 7766
(kamil@adamsmithconferences.com)
18-19 ноября/
Эсслинген (Германия)		RUSSIA AUTOMOTIVE SUPPLIER CONFERENCEFORUM BRICDirk Meyer
+49-221-1301315
(info@forum-bric.de)
12 ноября/
Москва		102 заседание клуба "Выживаем за счет продажи аксессуаров и ДОПов"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
29 октября/
Москва		101 заседание клуба "VII Съезд юристов автобизнеса"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
29 октября/
Москва		III Конференция "Управление корпоративным автопарком"AHConferencesМария Валиева
(495) 790-78-15 (122), (926) 944-96-87
(mvalieva@ahconferences.com)
24-25 октября/
Краснодар		Второй Автофорум Юга РоссииИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
23-26 октября/
Санкт-Петербург		Петербургский международный автотранспортный ФорумОАО "ЭкспоФорум"Дмитрий Карпов
(812) 240-40-40, доб. 282
(d.karpov@expoforum.ru)
22 октября/
Москва		4-я международная конференция "Автобусостроение-2013"ОАО "АСМ-холдинг"Евгения Манухина
(495) 626-02-87
(manuhina@asm-holding.ru)
16 октября/
Москва		Конференция российских автомобильных дилеров "Росавтодилер 2013"Ассоциация РОАДЛола Сосновская
(495) 211-29-88
(asroad@asroad.org)
16 октября/
Москва		100 заседание клуба "Управляем автодилером по жизненному циклу Ицхака Адизеса"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
14-16 октября/
Тольятти		7-я международная специализированная выставка "Автопром. Автокомпоненты 2013"Экспо-ТольяттиМехрякова Ольга
(8482) 48-98-70
(moi@expotol.ru)
10 октября/
Москва		II международная конференция "УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ"IC|ENERGYНаталья Костарева
+44 (0) 203 286 9770
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
8-9 октября/
Москва		Международная конференция "АВТОЛИЗИНГ 2013"IC|ENERGYНаталья Костарева
+44 (0) 203 286 9770
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
4-5 октября/
Москва		Мастер-класс "Профессиональные навыки продаж. Практика применения методик Джо Верди в России"AutoDealer-University+7 499 712-0499
office@ad-u.ru
3 октября/
Сочи		Сочинский АвтофорумИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
2-4 октября/
Сочи		"АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2013"Сочи-ЭкспоИрина Точиева
(8622) 648-700 (многоканальный)
(495) 745-77-09 (108)
(i.tochieva@sochi-expo.ru)
27 сентября/
Сочи		Круглый стол "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ВЫЗОВЫ 2013"Департамент потребительской сферы Краснодарского краяМостовой Владимир
(861) 268-21-04
(admkk_auto@mail.ru)
26 сентября/
Москва		99 заседание клуба "Как повысить эффективность производства малярно-кузовного участка"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
11-12 сентября/
Екатеринбург		Первый Автофорум УралаИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
11 сентября/
Москва		98 заседание клуба "Чего хотят от дилеров "корпораты"? Новый виток в развитии сотрудничества с корпоративными парками. Комплексный подход: продажи и сервис"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
9 сентября/
Москва		Производство, дистрибуция и лизинг грузового и пассажирского автотранспорта в России "КомАвто 2013"Газета "ВЕДОМОСТИ"Антон Григорьев
(495) 956-25-36
(a.grigorev@vedomosti.ru)
6 сентября/
Волгоград		Волгоградский АвтофорумИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
5 сентября/
Москва		Международная практическая конференция "Утилизация транспортных средств в России"ГК РусМетЕлена Аргунова
(495) 989-26-74
(e.argunova@rusmet.ru)
4-6 сентября/
Калуга		IV ежегодный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2013"Газета "ВЕДОМОСТИ"Антон Григорьев
(495) 956-25-36
(a.grigorev@vedomosti.ru)
26 августа/
Москва		Конференция IBIS Russia 2013 (в рамках выставки "Automechanika Moscow")IBIS WorldWideАнна Шелкова
+7 (495) 649-87-75
(anna.shelkova@russia.messefrankfurt.com)
26 августа/
Москва		97 заседание клуба "Открытый диалог с импортером: кто для них клиент №1?"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
25-28 августа/
Москва		17-я Международная специализированная выставка запасных частей, оборудования, технического обслуживания автомобилей "Automechanika Moscow"ITE MoscowГалина Романцова
(495) 935-73-50 (4159)
(romantsova@ite-expo.ru)
25 августа/
Москва		IV Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России"AEBЕлена Ротман
+7 (495) 234-27-64, (116)
(elena.rothman@aebrus.ru)
26 июня/
Москва		95 заседание клуба "Даешь коэффициент покрытия? Сервис-кормилец!"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
5-6 июня/
Новосибирск		Второй Сибирский АвтофорумИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
31 мая/
Москва		Конференция российских автомобильных дилеров "Росавтодилер 2013"Ассоциация РОАДЛола Сосновская
(495) 211-29-88
(asroad@asroad.org)
30 мая/
Нижний Новгород		Нижегородский АвтофорумИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
28 мая/
Москва		2-я российская конференция "Развитие производства и рынка спецавтотехники в России и странах СНГ"ОАО "АСМ-холдинг"Евгения Манухина
(495) 626-02-87
(manuhina@asm-holding.ru)
27 мая/
Москва		Конференция "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
23 мая/
Челябинск		Челябинский АвтофорумИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
22-25 мая/
Красноярск		Специализированная выставка "МоторЭкспоШоу"ВК "Красноярская ярмарка"Елена Могоричева
(391) 22-88-601, 22-88-609
(auto@krasfair.ru)
22 мая/
Москва		94 заседание клуба "HR-форум автомобильных дилеров"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
20-22 мая/
Москва		Конференция "Масла и топлива СНГ"Global Business ClubРита Сокольникова
+44 (0)845 868 8234
(r.sakolnikava@globuc.com)
15 мая/
Самара		Первый Поволжский АвтофорумИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
15 мая/
Москва		Пятая Международная конференция "Полимеры в Автомобилестроении 2013"Компания InventraНаталья Губанова
(495) 797-49-07 доб. 116
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
25 апреля/
Москва		93 заседание клуба "VI Съезд юристов автобизнеса"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
23-24 апреля/
Москва		III Всероссийская конференция "Каучук и Резина 2013: традиции и новации"ООО "НИИЭМИ", МИТХТ, ООО НТЦ "НИИШП"Татьяна Коникова
+7 (499) 256-21-66, +7 (916) 035-64-54
(tkonikova@mail.ru)
22-25 апреля/
Москва		18-я Московская международная выставка и конференция по транспорту и логистике "ТрансРоссия"ITE MoscowГалина Романцова
(495) 935-73-50 (4159)
(romantsova@ite-expo.ru)
17-18 апреля/
Москва		Первая Конвенция российских автомобильных дилеровРОАДТатьяна Сотникова
+7 (916) 105-09-78
(pr@asroad.org)
17-18 апреля/
Москва		X Международная конференция-выставка Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России, тенденции, оборудование, эксплуатацияЖурнал "Современная АЗС"Сергей Филенко
+7 (495) 926-96-23
(filenko@sovazs.com)
15 апреля/
Москва		92 заседание клуба "Съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
8-10 апреля/
Москва		16-й ежегодный международный Российский Автомобильный ФорумAdam Smith CONFERENCESАнастасия Варнавская
+44 (0)20 7017 7444
(asc@adamsmithconferences.com)
3-4 апреля/
Санкт-Петербург		Второй Санкт-Петербургский АвтофорумИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
2-6 апреля/
Санкт-Петербург		22-я Международная выставка "Мир автомобиля 2013"FarExpoСергей Терещенко
(812) 777-04-07
(s.ter@orticon.com)
26 марта/
Москва		91 заседание клуба "Как стать лидером в сервисном обслуживании"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
13 марта/
Москва		90 заседание клуба "Обзор передовых IT-технологий. Примеры самых эффективных решений, меняющих рынок"Клуб AUTOBOSSАлёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
12 марта/
Москва		Конференция "Актуальные правовые и налоговые вопросы в автобизнесе"The Moscow TimesАнна Фёдорова
(495) 234-32-23 (4238)
(a.fedorova@imedia.ru)
12 марта/
Москва		4-я международная конференция "Перспективы развития рынка грузового и пассажирского автотранспорта в России"ОАО "АСМ-холдинг"Евгения Манухина
(495) 626-02-87
(manuhina@asm-holding.ru)
28 февраля - 3 марта/
Москва		Вторая международная конференция для профессионалов автобизнеса "Авторемонтный бизнес 2013"Avtoremont-BIZ.ruДмитрий Дубровский
18 февраля/
Москва		Автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.Ru		(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
12-14 февраля/
Санкт-Петербург		VII ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности "AutoInvest 2013"Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестицийСмирнова Екатерина
+7 (960) 240-02-50
(smirnova@investa.spb.ru)

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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