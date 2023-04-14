Список мероприятий в 2013 году

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|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|103 заседание клуба "Итоговое заседание клуба руководителей автобизнеса AutoBoss"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|22-я международная автомобильная конференция "АВТОПРОМ-2013" "Итоги работы автомобильной промышленности России за 2013 год и прогнозы развития отрасли на 2014 год"
|ОАО "АСМ-холдинг"
|Евгения Манухина
(495) 626-02-87
(manuhina@asm-holding.ru)
Москва
|Третья конференция "Автомобильный маркетинг 2013"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
Москва
|1-й международный форум "Коммерческий Транспорт в России и СНГ"
|Института Адама Смита
|Камиль Кадырзанов
+44 207 017 7766
(kamil@adamsmithconferences.com)
Москва
|3-й ежегодный международный форум "АвтоРитейл в России - 2013"
|Института Адама Смита
|Наталья Баева
+44 207 017 40 49
(natalia.baeva@informa.com)
Москва
|Международный форум "Автотранспорт на газомоторном топливе"
|Институт Адама Смита
|Камиль Кадырзанов
+44 207 017 7766
(kamil@adamsmithconferences.com)
Эсслинген (Германия)
|RUSSIA AUTOMOTIVE SUPPLIER CONFERENCE
|FORUM BRIC
|Dirk Meyer
+49-221-1301315
(info@forum-bric.de)
Москва
|102 заседание клуба "Выживаем за счет продажи аксессуаров и ДОПов"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|101 заседание клуба "VII Съезд юристов автобизнеса"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|III Конференция "Управление корпоративным автопарком"
|AHConferences
|Мария Валиева
(495) 790-78-15 (122), (926) 944-96-87
(mvalieva@ahconferences.com)
Краснодар
|Второй Автофорум Юга России
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
Санкт-Петербург
|Петербургский международный автотранспортный Форум
|ОАО "ЭкспоФорум"
|Дмитрий Карпов
(812) 240-40-40, доб. 282
(d.karpov@expoforum.ru)
Москва
|4-я международная конференция "Автобусостроение-2013"
|ОАО "АСМ-холдинг"
|Евгения Манухина
(495) 626-02-87
(manuhina@asm-holding.ru)
Москва
|Конференция российских автомобильных дилеров "Росавтодилер 2013"
|Ассоциация РОАД
|Лола Сосновская
(495) 211-29-88
(asroad@asroad.org)
Москва
|100 заседание клуба "Управляем автодилером по жизненному циклу Ицхака Адизеса"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Тольятти
|7-я международная специализированная выставка "Автопром. Автокомпоненты 2013"
|Экспо-Тольятти
|Мехрякова Ольга
(8482) 48-98-70
(moi@expotol.ru)
Москва
|II международная конференция "УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ"
|IC|ENERGY
|Наталья Костарева
+44 (0) 203 286 9770
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
Москва
|Международная конференция "АВТОЛИЗИНГ 2013"
|IC|ENERGY
|Наталья Костарева
+44 (0) 203 286 9770
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
Москва
|Мастер-класс "Профессиональные навыки продаж. Практика применения методик Джо Верди в России"
|AutoDealer-University
|+7 499 712-0499
office@ad-u.ru
Сочи
|Сочинский Автофорум
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
Сочи
|"АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ-2013"
|Сочи-Экспо
|Ирина Точиева
(8622) 648-700 (многоканальный)
(495) 745-77-09 (108)
(i.tochieva@sochi-expo.ru)
Сочи
|Круглый стол "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ВЫЗОВЫ 2013"
|Департамент потребительской сферы Краснодарского края
|Мостовой Владимир
(861) 268-21-04
(admkk_auto@mail.ru)
Москва
|99 заседание клуба "Как повысить эффективность производства малярно-кузовного участка"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Екатеринбург
|Первый Автофорум Урала
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
Москва
|98 заседание клуба "Чего хотят от дилеров "корпораты"? Новый виток в развитии сотрудничества с корпоративными парками. Комплексный подход: продажи и сервис"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Производство, дистрибуция и лизинг грузового и пассажирского автотранспорта в России "КомАвто 2013"
|Газета "ВЕДОМОСТИ"
|Антон Григорьев
(495) 956-25-36
(a.grigorev@vedomosti.ru)
Волгоград
|Волгоградский Автофорум
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
Москва
|Международная практическая конференция "Утилизация транспортных средств в России"
|ГК РусМет
|Елена Аргунова
(495) 989-26-74
(e.argunova@rusmet.ru)
Калуга
|IV ежегодный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2013"
|Газета "ВЕДОМОСТИ"
|Антон Григорьев
(495) 956-25-36
(a.grigorev@vedomosti.ru)
Москва
|Конференция IBIS Russia 2013 (в рамках выставки "Automechanika Moscow")
|IBIS WorldWide
|Анна Шелкова
+7 (495) 649-87-75
(anna.shelkova@russia.messefrankfurt.com)
Москва
|97 заседание клуба "Открытый диалог с импортером: кто для них клиент №1?"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|17-я Международная специализированная выставка запасных частей, оборудования, технического обслуживания автомобилей "Automechanika Moscow"
|ITE Moscow
|Галина Романцова
(495) 935-73-50 (4159)
(romantsova@ite-expo.ru)
Москва
|IV Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России"
|AEB
|Елена Ротман
+7 (495) 234-27-64, (116)
(elena.rothman@aebrus.ru)
Москва
|95 заседание клуба "Даешь коэффициент покрытия? Сервис-кормилец!"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Новосибирск
|Второй Сибирский Автофорум
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
Москва
|Конференция российских автомобильных дилеров "Росавтодилер 2013"
|Ассоциация РОАД
|Лола Сосновская
(495) 211-29-88
(asroad@asroad.org)
Нижний Новгород
|Нижегородский Автофорум
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
Москва
|2-я российская конференция "Развитие производства и рынка спецавтотехники в России и странах СНГ"
|ОАО "АСМ-холдинг"
|Евгения Манухина
(495) 626-02-87
(manuhina@asm-holding.ru)
Москва
|Конференция "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
Челябинск
|Челябинский Автофорум
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
Красноярск
|Специализированная выставка "МоторЭкспоШоу"
|ВК "Красноярская ярмарка"
|Елена Могоричева
(391) 22-88-601, 22-88-609
(auto@krasfair.ru)
Москва
|94 заседание клуба "HR-форум автомобильных дилеров"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Конференция "Масла и топлива СНГ"
|Global Business Club
|Рита Сокольникова
+44 (0)845 868 8234
(r.sakolnikava@globuc.com)
Самара
|Первый Поволжский Автофорум
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
Москва
|Пятая Международная конференция "Полимеры в Автомобилестроении 2013"
|Компания Inventra
|Наталья Губанова
(495) 797-49-07 доб. 116
(natalia.gubanova@creonenergy.ru)
Москва
|93 заседание клуба "VI Съезд юристов автобизнеса"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|III Всероссийская конференция "Каучук и Резина 2013: традиции и новации"
|ООО "НИИЭМИ", МИТХТ, ООО НТЦ "НИИШП"
|Татьяна Коникова
+7 (499) 256-21-66, +7 (916) 035-64-54
(tkonikova@mail.ru)
Москва
|18-я Московская международная выставка и конференция по транспорту и логистике "ТрансРоссия"
|ITE Moscow
|Галина Романцова
(495) 935-73-50 (4159)
(romantsova@ite-expo.ru)
Москва
|Первая Конвенция российских автомобильных дилеров
|РОАД
|Татьяна Сотникова
+7 (916) 105-09-78
(pr@asroad.org)
Москва
|X Международная конференция-выставка Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России, тенденции, оборудование, эксплуатация
|Журнал "Современная АЗС"
|Сергей Филенко
+7 (495) 926-96-23
(filenko@sovazs.com)
Москва
|92 заседание клуба "Съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|16-й ежегодный международный Российский Автомобильный Форум
|Adam Smith CONFERENCES
|Анастасия Варнавская
+44 (0)20 7017 7444
(asc@adamsmithconferences.com)
Санкт-Петербург
|Второй Санкт-Петербургский Автофорум
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-20-74
(conference@abiznews.ru)
Санкт-Петербург
|22-я Международная выставка "Мир автомобиля 2013"
|FarExpo
|Сергей Терещенко
(812) 777-04-07
(s.ter@orticon.com)
Москва
|91 заседание клуба "Как стать лидером в сервисном обслуживании"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|90 заседание клуба "Обзор передовых IT-технологий. Примеры самых эффективных решений, меняющих рынок"
|Клуб AUTOBOSS
|Алёна Воронина
(495) 989-11-26, (926) 120-32-50
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Конференция "Актуальные правовые и налоговые вопросы в автобизнесе"
|The Moscow Times
|Анна Фёдорова
(495) 234-32-23 (4238)
(a.fedorova@imedia.ru)
Москва
|4-я международная конференция "Перспективы развития рынка грузового и пассажирского автотранспорта в России"
|ОАО "АСМ-холдинг"
|Евгения Манухина
(495) 626-02-87
(manuhina@asm-holding.ru)
Москва
|Вторая международная конференция для профессионалов автобизнеса "Авторемонтный бизнес 2013"
|Avtoremont-BIZ.ru
|Дмитрий Дубровский
Москва
|Автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.Ru
|(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
Санкт-Петербург
|VII ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности "AutoInvest 2013"
|Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций
|Смирнова Екатерина
+7 (960) 240-02-50
(smirnova@investa.spb.ru)
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"