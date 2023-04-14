Список мероприятий в 2012 году

Дата/место Наименование Организатор Контакты

10 декабря /

Москва Итоговое заседание клуба руководителей автобизнеса AutoBoss АВТОКАДР (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

3-4 декабря /

Москва Вторая конференция "Маркетинг на автомобильном рынке" АВТОСТАТ

AutoMarketolog.ru Дмитрий Лавренёв

(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53

(dlavrenev@autostat.ru)

Анастасия Калинина

(info@automarketolog.ru)

21-23 ноября /

Москва Автофорум-Автосервисный бизнес 2012 ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-207-4

Тылинская Наталья

(n.tylinskaya@abiznews.ru)

14 ноября /

Москва Конференция "Потребление стали в России" Бизнес-Форум +38 056 794-33-94 доб. 213

Елена Воевода

(e.voevoda@b-forum.ru)

11-13 ноября /

Тольятти 6-я Международная специализированная выставка "АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ - 2012" ЭКСПО-Тольятти (8482) 48-97-81, 48-98-70

Кузнецова Ольга

(kuznecovaov@expotol.ru)

28-30 октября /

Москва 2-й ежегодный международный форум АВТОРИТЕЙЛ В РОССИИ Adam Smith CONFERENCES +44 (0) 20 3377 3799

Анна Смирнова

(annas@adamsmithconferences.com)

25-26 октября /

Краснодар Первый автофорум Юга России, в рамках выставки MOBI ИД "Новости Автобизнеса" (499) 270-207-4

Тылинская Наталья

(n.tylinskaya@abiznews.ru)

23-25 октября /

Калуга Конференция "Автоэволюция 2012" Газета "ВЕДОМОСТИ" Лариса Белоусова

(495) 956-25-36

(l.belousova@vedomosri.ru)

10 октября /

Москва 82 заседание клуба AutoBoss "Кайдзен по-русски. Секретные технологии японских автомобильных компаний" АВТОКАДР (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

9 октября /

Москва Пресс-конференция "Россия без угонов - новая реальность" Система ТРЭКЕР (495) 600-45-37

Светлана Ащеулова

(s.asheulova@tracker-russia.ru)

19-22 сентября /

Сочи XI Международный инвестиционный форум "Сочи-2012" (автомобильная секция) Администрация Краснодарского края (861) 268-21-04

Мостовой Владимир

(admkk_auto@mail.ru)

18 сентября /

Москва Ежегодная международная конференция "Automotive Supply Chain" Automotive Supply Chain (499) 190-49-51

Гречухина Мария

(maria.grechukhina@automotivesupplychain.org)

11-12 сентября /

Москва III ежегодная международная конференция "ЛИЗИНГ В РОССИИ И СНГ" IC|ENERGY Наталья Костарева

+420 226 239 749

(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)

29 августа /

Москва VII конференция из цикла "Автомобильный бизнес" (в рамках Московского автосалона) Газета "ВЕДОМОСТИ" Светлана Чашкина

(495) 956-25-36

(s.chashkina@vedomosti.ru)

26 августа /

Москва III Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России" ITE Expo

AEB

Messe Frankfurt RUS (495) 234-27-64 (доб. 116)

Ротман Елена

(er@aebrus.ru)

10 июля /

Москва 4-й Московский международный форум "АВТОКОМПОНЕНТЫ 2012" АСМ-холдинг (495) 626-02-87

Манухина Елена

(manuhina@asm-holding.ru)

24 июня /

Москва 78 заседание клуба AutoBoss "Сервис-маркетинг: привлечения клиентов на сервис" АВТОКАДР (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

19 июня /

Москва Семинар "Инструменты анализа и прогнозирования автомобильного рынка" АА "АВТОСТАТ" (499) 685-01-51

Лавренёв Дмитрий

(dlavrenev@autostat.ru)

18-20 июня /

Москва 7-я конференция "Автомобильная логистика в России" UltimaMEDIA +44 (0) 1462 490609

Кристи Тейлор

(registration@ultimamedia.com)

6-7 июня /

Москва VII Всероссийский банковский Форум "АВТОКРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ-2012" GLOBAL FORUM LLC (495) 973-26-89

Ольга Гаврилова

(olga@gffpost.com)

6 июня /

Москва Четвертая Международная конференция "Полимеры в автомобилестроении 2012" CREON +7 (495) 797-49-07, доб. 116

Иванова Наталья

(natalia.ivanova@creon-online.ru)

27 мая /

Москва 1-я российская конференция по специальной автомобильной технике "Развитие производства и рынка спецавтотехники в России и странах СНГ" АСМ-Холдинг (495) 625-54-84

Галузина Татьяна

(galuzina@asm-holding.ru)

15-18 мая /

Самара Специализированная выставка-форум "АВТОИНДУСТРИЯ" ВК "Экспо-Волга" (846) 207-11-40

Бандурина Наталья

(bandurinanv@expo-volga.ru)

26 апреля /

Москва 75 заседание клуба AutoBoss "IV Съезд юристов автобизнеса" АВТОКАДР (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

26 апреля /

Москва Круглый стол на тему "Итоги работы российской автомобильной промышленности" АСМ-ходинг (495) 625-54-84

Галузина Татьяна

(galuzina@asm-holding.ru)

19 апреля /

Москва Конференция "УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ АВТОПАРКОМ" IC ENERGY +44 (0) 207 613 1691

Дженнифер Кларк

(jennifer.clark@icenergy.co.uk)

17-18 апреля /

Москва Конференция "Каучуки, РТИ, шины: традиции и новации" НИИЭМИ, МИТХТ, Ассоциация "Эластотехника-РТИ" Татьяна Коникова

(499) 256-21-66, (916) 035-64-54

(tkonikova@mail.ru)

12 апреля /

Москва 74 заседание клуба AutoBoss "Центры финансовой ответственности. Система управления затратами" АВТОКАДР (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

11-13 апреля /

Санкт-Петербург Международная специализированная выставка "Автомеханика. Санкт-Петербург" ЗАО "ЭкспоФорум",

Мессе Франкфурт РУС Марина Плотникова

(812) 240-40-40 (доб. 210)

(m.plotnikova@expoforum.ru)

5 апреля /

Санкт-Петербург Первый Санкт-Петербургский Автофорум ИД "Новости Автобизнеса" Наталия Тылинская

+7 (903) 114-18-48

(n.tylinskaya@abiznews.ru)

3-7 апреля /

Санкт-Петербург Выставка "Мир автомобиля 2012" Компания "ФАРЭКСПО" Ткач Елизавета

(812) 718-35-37 (доб.614)

(reklama5@orticon.com)

27-29 марта /

Москва V Ежегодная конференция "Базовые масла и смазочные материалы России и стран СНГ" Всемирная Ассоциация по Нефтепереработке Рита Сокольникова

+44 (0)20 7067 1800

(r.sakolnikava@theenergyexchange.co.uk)

21-22 марта /

Калуга-Москва Европейская Инвестиционная Конференция Россия 2012 АРРКО Ольга Чурикова

(4842) 76-27-00

(churikova.o@gmail.com)

19-21 марта /

Москва 15-й международный Российский Автомобильный Форум Adam Smith CONFERENCES Людмила Сидорова

+44 (0) 20 7017 7766

+44 (0) 20 7490 3774

(lyudmilas@adamsmithconferences.com)

12 марта /

Москва 72 заседание клуба AutoBoss "Съезд авто с пробегом. Серия мини-тренингов" АВТОКАДР (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

1 марта /

Москва II ежегодная конференция "КомАвто 2012" Газета "ВЕДОМОСТИ" Арминэ Шагинян

(495) 956-25-36

(a.shaginyan@vedomosti.ru)

26 февраля /

Москва 71 заседание клуба AutoBoss "Всем ли добро пожаловать?! Секреты прямой приемки" АВТОКАДР (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

14-17 февраля /

Санкт-Петербург VI ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest 2012 AutoInvest Смирнова Екатерина

(812) 406-70-75

(smirnova@investa.spb.ru)