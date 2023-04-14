Список мероприятий в 2012 году

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|Подписка
|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|Итоговое заседание клуба руководителей автобизнеса AutoBoss
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Вторая конференция "Маркетинг на автомобильном рынке"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
Москва
|85 заседание клуба AutoBoss "Как удержать продуктивных сотрудников в компании. Зарплата и что ещё? Схемы мотивации технического персонала"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Автофорум-Автосервисный бизнес 2012
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-207-4
Тылинская Наталья
(n.tylinskaya@abiznews.ru)
Москва
|Конференция "Потребление стали в России"
|Бизнес-Форум
|+38 056 794-33-94 доб. 213
Елена Воевода
(e.voevoda@b-forum.ru)
Тольятти
|6-я Международная специализированная выставка "АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ - 2012"
|ЭКСПО-Тольятти
|(8482) 48-97-81, 48-98-70
Кузнецова Ольга
(kuznecovaov@expotol.ru)
Москва
|84 заседание клуба AutoBoss "Интернет в руках автодилеров. Зачем автобизнесу Twitter, "Однокласники", Facebook и многое другое"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|2-й ежегодный международный форум АВТОРИТЕЙЛ В РОССИИ
|Adam Smith CONFERENCES
|+44 (0) 20 3377 3799
Анна Смирнова
(annas@adamsmithconferences.com)
Краснодар
|Первый автофорум Юга России, в рамках выставки MOBI
|ИД "Новости Автобизнеса"
|(499) 270-207-4
Тылинская Наталья
(n.tylinskaya@abiznews.ru)
Москва
|83 заседание клуба AutoBoss "Серия мини-тренингов: Даешь подвиг в продажах! Секреты диспонентов; оптимальная структура отдела продаж; управление воронкой продаж; 100%-центное закрытие сделок"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Калуга
|Конференция "Автоэволюция 2012"
|Газета "ВЕДОМОСТИ"
|Лариса Белоусова
(495) 956-25-36
(l.belousova@vedomosri.ru)
Москва
|82 заседание клуба AutoBoss "Кайдзен по-русски. Секретные технологии японских автомобильных компаний"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Пресс-конференция "Россия без угонов - новая реальность"
|Система ТРЭКЕР
|(495) 600-45-37
Светлана Ащеулова
(s.asheulova@tracker-russia.ru)
Сочи
|XI Международный инвестиционный форум "Сочи-2012" (автомобильная секция)
|Администрация Краснодарского края
|(861) 268-21-04
Мостовой Владимир
(admkk_auto@mail.ru)
Москва
|Ежегодная международная конференция "Automotive Supply Chain"
|Automotive Supply Chain
|(499) 190-49-51
Гречухина Мария
(maria.grechukhina@automotivesupplychain.org)
Москва
|81 заседание клуба AutoBoss "Ждем день жестянщика! Как увеличить выручку на кузовном ремонте"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|III ежегодная международная конференция "ЛИЗИНГ В РОССИИ И СНГ"
|IC|ENERGY
|Наталья Костарева
+420 226 239 749
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
Москва
|VII конференция из цикла "Автомобильный бизнес" (в рамках Московского автосалона)
|Газета "ВЕДОМОСТИ"
|Светлана Чашкина
(495) 956-25-36
(s.chashkina@vedomosti.ru)
Москва
|III Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России"
|ITE Expo
AEB
Messe Frankfurt RUS
|(495) 234-27-64 (доб. 116)
Ротман Елена
(er@aebrus.ru)
Москва
|80 заседание клуба AutoBoss "Жалоба как подарок! Систематизация, анализ и профилактика жалоб клиентов"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Мастер-класс "Как разработать и внедрить эффективную систему управления на предприятии автобизнеса?"
|ИНТАЛЕВ
|(495) 223-27-93
Позднякова Татьяна
(event@intalev.ru)
Москва
|79 заседание клуба AutoBoss "Как один может работать за троих? Убираем лишнее в бизнес-процессах по диаграмме спагетти"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|4-й Московский международный форум "АВТОКОМПОНЕНТЫ 2012"
|АСМ-холдинг
|(495) 626-02-87
Манухина Елена
(manuhina@asm-holding.ru)
Москва
|78 заседание клуба AutoBoss "Сервис-маркетинг: привлечения клиентов на сервис"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Семинар "Инструменты анализа и прогнозирования автомобильного рынка"
|АА "АВТОСТАТ"
|(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Москва
|7-я конференция "Автомобильная логистика в России"
|UltimaMEDIA
|+44 (0) 1462 490609
Кристи Тейлор
(registration@ultimamedia.com)
Москва
|VII Всероссийский банковский Форум "АВТОКРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ-2012"
|GLOBAL FORUM LLC
|(495) 973-26-89
Ольга Гаврилова
(olga@gffpost.com)
Москва
|Четвертая Международная конференция "Полимеры в автомобилестроении 2012"
|CREON
|+7 (495) 797-49-07, доб. 116
Иванова Наталья
(natalia.ivanova@creon-online.ru)
Москва
|77 заседание клуба AutoBoss "Как увольнять сотрудников, чтобы не остаться "без штанов"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|XVI Всероссийский автофорум "Автомобильный рынок - 2012. Вызовы нового времени"
|ИД "Новости автобизнеса"
|+7 (903) 114-18-48
Наталия Тылинская
(conference@abiznews.ru)
Москва
|1-я российская конференция по специальной автомобильной технике "Развитие производства и рынка спецавтотехники в России и странах СНГ"
|АСМ-Холдинг
|(495) 625-54-84
Галузина Татьяна
(galuzina@asm-holding.ru)
Москва
|76 заседание клуба AutoBoss "Все об АВС анализе, а для продвинутых - X,Y,Z"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Конференция "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
Самара
|Специализированная выставка-форум "АВТОИНДУСТРИЯ"
|ВК "Экспо-Волга"
|(846) 207-11-40
Бандурина Наталья
(bandurinanv@expo-volga.ru)
Москва
|75 заседание клуба AutoBoss "IV Съезд юристов автобизнеса"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Круглый стол на тему "Итоги работы российской автомобильной промышленности"
|АСМ-ходинг
|(495) 625-54-84
Галузина Татьяна
(galuzina@asm-holding.ru)
Москва
|Конференция "УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ АВТОПАРКОМ"
|IC ENERGY
|+44 (0) 207 613 1691
Дженнифер Кларк
(jennifer.clark@icenergy.co.uk)
Москва
|Конференция "Каучуки, РТИ, шины: традиции и новации"
|НИИЭМИ, МИТХТ, Ассоциация "Эластотехника-РТИ"
|Татьяна Коникова
(499) 256-21-66, (916) 035-64-54
(tkonikova@mail.ru)
Москва
|74 заседание клуба AutoBoss "Центры финансовой ответственности. Система управления затратами"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Санкт-Петербург
|Международная специализированная выставка "Автомеханика. Санкт-Петербург"
|ЗАО "ЭкспоФорум",
Мессе Франкфурт РУС
|Марина Плотникова
(812) 240-40-40 (доб. 210)
(m.plotnikova@expoforum.ru)
Санкт-Петербург
|Первый Санкт-Петербургский Автофорум
|ИД "Новости Автобизнеса"
|Наталия Тылинская
+7 (903) 114-18-48
(n.tylinskaya@abiznews.ru)
Санкт-Петербург
|Выставка "Мир автомобиля 2012"
|Компания "ФАРЭКСПО"
|Ткач Елизавета
(812) 718-35-37 (доб.614)
(reklama5@orticon.com)
Москва
|IX Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России, тенденции, оборудование, эксплуатация"
|Журнал "Современная АЗС"
|Сергей Филенко
(495) 926-96-23
(filenko@sovazs.com)
Москва
|Деловой Форум "НОВОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ. Будущее гибридов и электромобилей в России"
|B2B Event
|Анна Рудник
(926) 493-44-28
(ar@slongroup.ru)
Москва
|V Ежегодная конференция "Базовые масла и смазочные материалы России и стран СНГ"
|Всемирная Ассоциация по Нефтепереработке
|Рита Сокольникова
+44 (0)20 7067 1800
(r.sakolnikava@theenergyexchange.co.uk)
Москва
|73 заседание клуба AutoBoss "Единые стандарты работы с клиентом внутри компании. Как воспитать в персонале исполнение стандартов"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Калуга-Москва
|Европейская Инвестиционная Конференция Россия 2012
|АРРКО
|Ольга Чурикова
(4842) 76-27-00
(churikova.o@gmail.com)
Москва
|15-й международный Российский Автомобильный Форум
|Adam Smith CONFERENCES
|Людмила Сидорова
+44 (0) 20 7017 7766
+44 (0) 20 7490 3774
(lyudmilas@adamsmithconferences.com)
Москва
|72 заседание клуба AutoBoss "Съезд авто с пробегом. Серия мини-тренингов"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|II ежегодная конференция "КомАвто 2012"
|Газета "ВЕДОМОСТИ"
|Арминэ Шагинян
(495) 956-25-36
(a.shaginyan@vedomosti.ru)
Москва
|71 заседание клуба AutoBoss "Всем ли добро пожаловать?! Секреты прямой приемки"
|АВТОКАДР
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.Ru
|(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Заочное участие в данной конференции
Санкт-Петербург
|VI ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest 2012
|AutoInvest
|Смирнова Екатерина
(812) 406-70-75
(smirnova@investa.spb.ru)
Москва
|Первая международная конференция "Автофорум - Авторемонтный бизнес"
|ИД "Новости Автобизнеса",
Дмитрий Дубровский,
бизнес-консультант
|Михаил Калинин
(m.kalinin@abiznews.ru)
(conference@abiznews.ru)
(499) 270-20-74
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"