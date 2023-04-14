Список мероприятий в 2012 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2012 году

Прошедшие мероприятия в 2012 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
10 декабря/
Москва		Итоговое заседание клуба руководителей автобизнеса AutoBossАВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
3-4 декабря/
Москва		Вторая конференция "Маркетинг на автомобильном рынке"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
22 ноября/
Москва		85 заседание клуба AutoBoss "Как удержать продуктивных сотрудников в компании. Зарплата и что ещё? Схемы мотивации технического персонала"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
21-23 ноября/
Москва		Автофорум-Автосервисный бизнес 2012ИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-207-4
Тылинская Наталья
(n.tylinskaya@abiznews.ru)
14 ноября/
Москва		Конференция "Потребление стали в России"Бизнес-Форум+38 056 794-33-94 доб. 213
Елена Воевода
(e.voevoda@b-forum.ru)
11-13 ноября/
Тольятти		6-я Международная специализированная выставка "АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ - 2012"ЭКСПО-Тольятти(8482) 48-97-81, 48-98-70
Кузнецова Ольга
(kuznecovaov@expotol.ru)
8 ноября/
Москва		84 заседание клуба AutoBoss "Интернет в руках автодилеров. Зачем автобизнесу Twitter, "Однокласники", Facebook и многое другое"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
28-30 октября/
Москва		2-й ежегодный международный форум АВТОРИТЕЙЛ В РОССИИAdam Smith CONFERENCES+44 (0) 20 3377 3799
Анна Смирнова
(annas@adamsmithconferences.com)
25-26 октября/
Краснодар		Первый автофорум Юга России, в рамках выставки MOBIИД "Новости Автобизнеса"(499) 270-207-4
Тылинская Наталья
(n.tylinskaya@abiznews.ru)
25 октября/
Москва		83 заседание клуба AutoBoss "Серия мини-тренингов: Даешь подвиг в продажах! Секреты диспонентов; оптимальная структура отдела продаж; управление воронкой продаж; 100%-центное закрытие сделок"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
23-25 октября/
Калуга		Конференция "Автоэволюция 2012"Газета "ВЕДОМОСТИ"Лариса Белоусова
(495) 956-25-36
(l.belousova@vedomosri.ru)
10 октября/
Москва		82 заседание клуба AutoBoss "Кайдзен по-русски. Секретные технологии японских автомобильных компаний"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
9 октября/
Москва		Пресс-конференция "Россия без угонов - новая реальность"Система ТРЭКЕР(495) 600-45-37
Светлана Ащеулова
(s.asheulova@tracker-russia.ru)
19-22 сентября/
Сочи		XI Международный инвестиционный форум "Сочи-2012" (автомобильная секция)Администрация Краснодарского края(861) 268-21-04
Мостовой Владимир
(admkk_auto@mail.ru)
18 сентября/
Москва		Ежегодная международная конференция "Automotive Supply Chain"Automotive Supply Chain(499) 190-49-51
Гречухина Мария
(maria.grechukhina@automotivesupplychain.org)
13 сентября/
Москва		81 заседание клуба AutoBoss "Ждем день жестянщика! Как увеличить выручку на кузовном ремонте"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
11-12 сентября/
Москва		III ежегодная международная конференция "ЛИЗИНГ В РОССИИ И СНГ"IC|ENERGYНаталья Костарева
+420 226 239 749
(natalia.kostareva@icenergy.co.uk)
29 августа/
Москва		VII конференция из цикла "Автомобильный бизнес" (в рамках Московского автосалона)Газета "ВЕДОМОСТИ"Светлана Чашкина
(495) 956-25-36
(s.chashkina@vedomosti.ru)
26 августа/
Москва		III Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России"ITE Expo
AEB
Messe Frankfurt RUS		(495) 234-27-64 (доб. 116)
Ротман Елена
(er@aebrus.ru)
16 августа/
Москва		80 заседание клуба AutoBoss "Жалоба как подарок! Систематизация, анализ и профилактика жалоб клиентов"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
15 августа/
Москва		Мастер-класс "Как разработать и внедрить эффективную систему управления на предприятии автобизнеса?"ИНТАЛЕВ(495) 223-27-93
Позднякова Татьяна
(event@intalev.ru)
30 июля/
Москва		79 заседание клуба AutoBoss "Как один может работать за троих? Убираем лишнее в бизнес-процессах по диаграмме спагетти"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
10 июля/
Москва		4-й Московский международный форум "АВТОКОМПОНЕНТЫ 2012"АСМ-холдинг(495) 626-02-87
Манухина Елена
(manuhina@asm-holding.ru)
24 июня/
Москва		78 заседание клуба AutoBoss "Сервис-маркетинг: привлечения клиентов на сервис"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
19 июня/
Москва		Семинар "Инструменты анализа и прогнозирования автомобильного рынка"АА "АВТОСТАТ"(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
18-20 июня/
Москва		7-я конференция "Автомобильная логистика в России"UltimaMEDIA+44 (0) 1462 490609
Кристи Тейлор
(registration@ultimamedia.com)
6-7 июня/
Москва		VII Всероссийский банковский Форум "АВТОКРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ-2012"GLOBAL FORUM LLC(495) 973-26-89
Ольга Гаврилова
(olga@gffpost.com)
6 июня/
Москва		Четвертая Международная конференция "Полимеры в автомобилестроении 2012"CREON+7 (495) 797-49-07, доб. 116
Иванова Наталья
(natalia.ivanova@creon-online.ru)
4 июня/
Москва		77 заседание клуба AutoBoss "Как увольнять сотрудников, чтобы не остаться "без штанов"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
4 июня/
Москва		XVI Всероссийский автофорум "Автомобильный рынок - 2012. Вызовы нового времени"ИД "Новости автобизнеса"+7 (903) 114-18-48
Наталия Тылинская
(conference@abiznews.ru)
27 мая/
Москва		1-я российская конференция по специальной автомобильной технике "Развитие производства и рынка спецавтотехники в России и странах СНГ"АСМ-Холдинг(495) 625-54-84
Галузина Татьяна
(galuzina@asm-holding.ru)
23 мая/
Москва		76 заседание клуба AutoBoss "Все об АВС анализе, а для продвинутых - X,Y,Z"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
23 мая/
Москва		Конференция "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
15-18 мая/
Самара		Специализированная выставка-форум "АВТОИНДУСТРИЯ"ВК "Экспо-Волга"(846) 207-11-40
Бандурина Наталья
(bandurinanv@expo-volga.ru)
26 апреля/
Москва		75 заседание клуба AutoBoss "IV Съезд юристов автобизнеса"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
26 апреля/
Москва		Круглый стол на тему "Итоги работы российской автомобильной промышленности"АСМ-ходинг(495) 625-54-84
Галузина Татьяна
(galuzina@asm-holding.ru)
19 апреля/
Москва		Конференция "УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ АВТОПАРКОМ"IC ENERGY+44 (0) 207 613 1691
Дженнифер Кларк
(jennifer.clark@icenergy.co.uk)
17-18 апреля/
Москва		Конференция "Каучуки, РТИ, шины: традиции и новации"НИИЭМИ, МИТХТ, Ассоциация "Эластотехника-РТИ"Татьяна Коникова
(499) 256-21-66, (916) 035-64-54
(tkonikova@mail.ru)
12 апреля/
Москва		74 заседание клуба AutoBoss "Центры финансовой ответственности. Система управления затратами"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
11-13 апреля/
Санкт-Петербург		Международная специализированная выставка "Автомеханика. Санкт-Петербург"ЗАО "ЭкспоФорум",
Мессе Франкфурт РУС		Марина Плотникова
(812) 240-40-40 (доб. 210)
(m.plotnikova@expoforum.ru)
5 апреля/
Санкт-Петербург		Первый Санкт-Петербургский АвтофорумИД "Новости Автобизнеса"Наталия Тылинская
+7 (903) 114-18-48
(n.tylinskaya@abiznews.ru)
3-7 апреля/
Санкт-Петербург		Выставка "Мир автомобиля 2012"Компания "ФАРЭКСПО"Ткач Елизавета
(812) 718-35-37 (доб.614)
(reklama5@orticon.com)
28-29 марта/
Москва		IX Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России, тенденции, оборудование, эксплуатация"Журнал "Современная АЗС"Сергей Филенко
(495) 926-96-23
(filenko@sovazs.com)
28 марта/
Москва		Деловой Форум "НОВОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ. Будущее гибридов и электромобилей в России"B2B EventАнна Рудник
(926) 493-44-28
(ar@slongroup.ru)
27-29 марта/
Москва		V Ежегодная конференция "Базовые масла и смазочные материалы России и стран СНГ"Всемирная Ассоциация по НефтепереработкеРита Сокольникова
+44 (0)20 7067 1800
(r.sakolnikava@theenergyexchange.co.uk)
27 марта/
Москва		73 заседание клуба AutoBoss "Единые стандарты работы с клиентом внутри компании. Как воспитать в персонале исполнение стандартов"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
21-22 марта/
Калуга-Москва		Европейская Инвестиционная Конференция Россия 2012АРРКООльга Чурикова
(4842) 76-27-00
(churikova.o@gmail.com)
19-21 марта/
Москва		15-й международный Российский Автомобильный ФорумAdam Smith CONFERENCESЛюдмила Сидорова
+44 (0) 20 7017 7766
+44 (0) 20 7490 3774
(lyudmilas@adamsmithconferences.com)
12 марта/
Москва		72 заседание клуба AutoBoss "Съезд авто с пробегом. Серия мини-тренингов"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
1 марта/
Москва		II ежегодная конференция "КомАвто 2012"Газета "ВЕДОМОСТИ"Арминэ Шагинян
(495) 956-25-36
(a.shaginyan@vedomosti.ru)
26 февраля/
Москва		71 заседание клуба AutoBoss "Всем ли добро пожаловать?! Секреты прямой приемки"АВТОКАДР(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
20 февраля/
Москва		Автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.Ru		(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Заочное участие в данной конференции
14-17 февраля/
Санкт-Петербург		VI ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest 2012AutoInvestСмирнова Екатерина
(812) 406-70-75
(smirnova@investa.spb.ru)
3-4 февраля/
Москва		Первая международная конференция "Автофорум - Авторемонтный бизнес"ИД "Новости Автобизнеса",
Дмитрий Дубровский,
бизнес-консультант		Михаил Калинин
(m.kalinin@abiznews.ru)
(conference@abiznews.ru)
(499) 270-20-74

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно