АВТОСТАТ |

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Дата: 4 и 5 декабря 2012 года

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ в конференции

Место проведения:

Москва, Никитский бульвар, 8а, Центральный Дом Журналистов (www.domjour.ru).
Ближайшие станции метро - Арбатская (Филёвская линия), Арбатская (Арбатско-Покровская линия).
Схема расположения Центрального Дома Журналистов (схема выполнена с помощью программы 2GIS, www.2gis.ru).

Организаторы:
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" (www.autostat.ru)
Портал AutoMarketolog.Ru (www.automarketolog.ru)

Общее количество участников и гостей - 200 человек

 

Видео c конференции

Презентация конференции, скачать в PDF
Информация для СМИ

Для регистрации заполните регистрационную форму

Сайт конференции http://amconference.ru/

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По рыночным сегментам:

  • автопроизводители
  • автодилеры
  • производители автокомпонентов
  • рекламные группы
  • digital-агентства
  • представители банков, страховых компаний

По должностям:

  • руководители и собственники бизнеса
  • руководители отделов маркетинга и рекламы
  • руководители CRM-отделов, IT-отделов
  • руководители клиентских служб

По специализации:

  • менеджеры по маркетингу и рекламе
  • PR-менеджеры
  • аналитики

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Возможности для развития бизнеса:

  • Вместе с ведущими аналитиками и маркетологами Вы сможете обсудить ситуацию на российском авторынке и рынке автозапчастей, оценить текущие тенденции и перспективы дальнейшего развития.
  • Вы сможете получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций, лично задать вопросы.
  • Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе, получить практические знания от лидеров рынка.
  • Познакомиться с коллегами из всех регионов России, наша конференция самая крупная среди маркетологов отрасли.
  • Отличительная особенность мероприятия - Практикум - возможность задать вопросы спикерам после выступлений. Это формат общения со спикерами, когда в зале за специально установленными столами сидят выступающие, а участники могут задавать детальные вопросы.
  • Формат Media Bar тоже используется впервые, когда представители медиаресурсов и ведущих интернет-площадок сидят в отдельном зале за столами и к ним можно обратиться с любыми вопросами, а также с целью познакомиться.

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  1. Управление маркетингом и коммуникациями
    • Бюджетирование маркетинга и коммуникаций
    • Планирование маркетинга
    • Маркетинговые стратегии
    • Управление персоналом: критерии набора маркетингового и персонала отдела продаж, мотивация персонала
  2. Интернет коммуникации
    • Интернет-сайты
    • Контекстная реклама и поисковая оптимизация
    • Социальные сети и автобизнес
    • Использование интернет-рекламы
  3. Традиционные коммуникации: креатив, наружная реклама, BTL в автобизнесе
  4. Управление взаимоотношениям с клиентами
    • CRM-технологии, запуск системы
    • Клиентские службы

предварительная-программа.png

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (4 декабря)

ВТОРОЙ ДЕНЬ (5 декабря)

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Авторитет-Авто
Евразия Центр
Формула 91
ГК АГАТ
ГК Автоград
ГК Лаура
Богемия-СКД
ГК Модус
АКОС
ГК Атлант-М
СП БИЗНЕС КАР
ГК ИРИТО
СтарЛайн
Гарант Митсубиши		МЕГА-Авто
Росбанк
ГК Genser
ООО РУМОС-КИА
Трак-Центр
RTDService
ГК АВТОМИР
ЗАО Вюрт-Русь
ПАНАВТО-Юг
Оками
СтарЛайн
Suzuki Motor Rus
Тойота Мотор
СТК-Центр (Ниссан)		Авторай-КИА
Инкадея
Интериум РА
ГК СИМ
Германика
Сибкар +
Темп АВТО
Флагман Моторс
ГК КМ/Ч
ГК Рольф
Ти-Рэкс
ОТМ
GM-АВТОВАЗ
Темп АВТО		КИА Моторс
Автосалон Арго
ТД Соллерс
ГК Лаура
ё-АВТО
ГК АВТОМИР
КИА Моторс Рус
Калуга-Лада
Астана-Моторс
Тойота Мотор
МАМИ
ГК Независимость
Терра-Авто
Экзист-Реклама

Состав аудитории:
75% - автодилеры, 10% - автопроизводители, 15% - площадки, агентства, банки, институты

для-потенциальных-участников.png

Стоимость участия в конференции:

  • для автодилеров и автосервисов - 19 500 рублей
  • для рекламных и маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок - 29 500 рублей
  • для остальных участников - 24 500 рублей

Скидка за второго и последующих участников - 20%.

Для групп компаний, регистрирующих более 10 участников уникальные условия!

Для регистрации участия в конференции заполните регистрационную форму.

В пакет участника включено:

  • питание (обед, чай/кофе постоянно в течение двух дней)
  • ручка, блокнот, буклет (все презентации будут выложены на сайте конференции)
  • информационные материалы партнёров и спонсоров
  • бесплатный wi-fi

По информационному партнёрству, а также по организационным и техническим вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию

  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;
  • по e-mail: dlavrenev@autostat.ru
По вопросам коммерческого партнёрства обращаться к Александру Шацкому
  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53;
  • по e-mail: ash@autostat.ru
  • cкачать коммерческое предложение в PDF
  • скачать презентацию в PDF
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