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Дата: 4 и 5 декабря 2012 года

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ в конференции

Место проведения:

Москва, Никитский бульвар, 8а, Центральный Дом Журналистов (www.domjour.ru).

Ближайшие станции метро - Арбатская (Филёвская линия), Арбатская (Арбатско-Покровская линия).

Схема расположения Центрального Дома Журналистов (схема выполнена с помощью программы 2GIS, www.2gis.ru).

Организаторы:

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" (www.autostat.ru)

Портал AutoMarketolog.Ru (www.automarketolog.ru)

Общее количество участников и гостей - 200 человек

Видео c конференции

Презентация конференции, скачать в PDF

Информация для СМИ

Для регистрации заполните регистрационную форму

Сайт конференции http://amconference.ru/

По рыночным сегментам:

автопроизводители

автодилеры

производители автокомпонентов

рекламные группы

digital-агентства

представители банков, страховых компаний

По должностям:

руководители и собственники бизнеса

руководители отделов маркетинга и рекламы

руководители CRM-отделов, IT-отделов

руководители клиентских служб

По специализации:

менеджеры по маркетингу и рекламе

PR-менеджеры

аналитики

Возможности для развития бизнеса:

Вместе с ведущими аналитиками и маркетологами Вы сможете обсудить ситуацию на российском авторынке и рынке автозапчастей, оценить текущие тенденции и перспективы дальнейшего развития.

Вы сможете получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций, лично задать вопросы.

Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе, получить практические знания от лидеров рынка.

Познакомиться с коллегами из всех регионов России, наша конференция самая крупная среди маркетологов отрасли.

Отличительная особенность мероприятия - Практикум - возможность задать вопросы спикерам после выступлений. Это формат общения со спикерами, когда в зале за специально установленными столами сидят выступающие, а участники могут задавать детальные вопросы.

- возможность задать вопросы спикерам после выступлений. Это формат общения со спикерами, когда в зале за специально установленными столами сидят выступающие, а участники могут задавать детальные вопросы. Формат Media Bar тоже используется впервые, когда представители медиаресурсов и ведущих интернет-площадок сидят в отдельном зале за столами и к ним можно обратиться с любыми вопросами, а также с целью познакомиться.

Управление маркетингом и коммуникациями Бюджетирование маркетинга и коммуникаций

Планирование маркетинга

Маркетинговые стратегии

Управление персоналом: критерии набора маркетингового и персонала отдела продаж, мотивация персонала Интернет коммуникации Интернет-сайты

Контекстная реклама и поисковая оптимизация

Социальные сети и автобизнес

Использование интернет-рекламы Традиционные коммуникации: креатив, наружная реклама, BTL в автобизнесе Управление взаимоотношениям с клиентами CRM-технологии, запуск системы

Клиентские службы

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (4 декабря)

ВТОРОЙ ДЕНЬ (5 декабря)

Авторитет-Авто

Евразия Центр

Формула 91

ГК АГАТ

ГК Автоград

ГК Лаура

Богемия-СКД

ГК Модус

АКОС

ГК Атлант-М

СП БИЗНЕС КАР

ГК ИРИТО

СтарЛайн

Гарант Митсубиши МЕГА-Авто

Росбанк

ГК Genser

ООО РУМОС-КИА

Трак-Центр

RTDService

ГК АВТОМИР

ЗАО Вюрт-Русь

ПАНАВТО-Юг

Оками

СтарЛайн

Suzuki Motor Rus

Тойота Мотор

СТК-Центр (Ниссан) Авторай-КИА

Инкадея

Интериум РА

ГК СИМ

Германика

Сибкар +

Темп АВТО

Флагман Моторс

ГК КМ/Ч

ГК Рольф

Ти-Рэкс

ОТМ

GM-АВТОВАЗ

Темп АВТО КИА Моторс

Автосалон Арго

ТД Соллерс

ГК Лаура

ё-АВТО

ГК АВТОМИР

КИА Моторс Рус

Калуга-Лада

Астана-Моторс

Тойота Мотор

МАМИ

ГК Независимость

Терра-Авто

Экзист-Реклама

Состав аудитории:

75% - автодилеры, 10% - автопроизводители, 15% - площадки, агентства, банки, институты

Стоимость участия в конференции:

для автодилеров и автосервисов - 19 500 рублей

рублей для рекламных и маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок - 29 500 рублей

рублей для остальных участников - 24 500 рублей

Скидка за второго и последующих участников - 20%.

Для групп компаний, регистрирующих более 10 участников уникальные условия!

Для регистрации участия в конференции заполните регистрационную форму.

В пакет участника включено:

питание (обед, чай/кофе постоянно в течение двух дней)

ручка, блокнот, буклет (все презентации будут выложены на сайте конференции)

информационные материалы партнёров и спонсоров

бесплатный wi-fi

По информационному партнёрству, а также по организационным и техническим вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;

по e-mail: dlavrenev@autostat.ru

коммерческого партнёрства обращаться к По вопросамобращаться к Александру Шацкому