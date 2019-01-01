Дата: 4 и 5 декабря 2012 года
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ в конференции
Место проведения:
Москва, Никитский бульвар, 8а, Центральный Дом Журналистов (www.domjour.ru).
Ближайшие станции метро - Арбатская (Филёвская линия), Арбатская (Арбатско-Покровская линия).
Схема расположения Центрального Дома Журналистов (схема выполнена с помощью программы 2GIS, www.2gis.ru).
Организаторы:
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" (www.autostat.ru)
Портал AutoMarketolog.Ru (www.automarketolog.ru)
Общее количество участников и гостей - 200 человек
Видео c конференции
Презентация конференции, скачать в PDF
Информация для СМИ
Для регистрации заполните регистрационную форму
Сайт конференции http://amconference.ru/
По рыночным сегментам:
- автопроизводители
- автодилеры
- производители автокомпонентов
- рекламные группы
- digital-агентства
- представители банков, страховых компаний
По должностям:
- руководители и собственники бизнеса
- руководители отделов маркетинга и рекламы
- руководители CRM-отделов, IT-отделов
- руководители клиентских служб
По специализации:
- менеджеры по маркетингу и рекламе
- PR-менеджеры
- аналитики
Возможности для развития бизнеса:
- Вместе с ведущими аналитиками и маркетологами Вы сможете обсудить ситуацию на российском авторынке и рынке автозапчастей, оценить текущие тенденции и перспективы дальнейшего развития.
- Вы сможете получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций, лично задать вопросы.
- Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе, получить практические знания от лидеров рынка.
- Познакомиться с коллегами из всех регионов России, наша конференция самая крупная среди маркетологов отрасли.
- Отличительная особенность мероприятия - Практикум - возможность задать вопросы спикерам после выступлений. Это формат общения со спикерами, когда в зале за специально установленными столами сидят выступающие, а участники могут задавать детальные вопросы.
- Формат Media Bar тоже используется впервые, когда представители медиаресурсов и ведущих интернет-площадок сидят в отдельном зале за столами и к ним можно обратиться с любыми вопросами, а также с целью познакомиться.
- Управление маркетингом и коммуникациями
- Бюджетирование маркетинга и коммуникаций
- Планирование маркетинга
- Маркетинговые стратегии
- Управление персоналом: критерии набора маркетингового и персонала отдела продаж, мотивация персонала
- Интернет коммуникации
- Интернет-сайты
- Контекстная реклама и поисковая оптимизация
- Социальные сети и автобизнес
- Использование интернет-рекламы
- Традиционные коммуникации: креатив, наружная реклама, BTL в автобизнесе
- Управление взаимоотношениям с клиентами
- CRM-технологии, запуск системы
- Клиентские службы
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (4 декабря)
ВТОРОЙ ДЕНЬ (5 декабря)
|Авторитет-Авто
Евразия Центр
Формула 91
ГК АГАТ
ГК Автоград
ГК Лаура
Богемия-СКД
ГК Модус
АКОС
ГК Атлант-М
СП БИЗНЕС КАР
ГК ИРИТО
СтарЛайн
Гарант Митсубиши
|МЕГА-Авто
Росбанк
ГК Genser
ООО РУМОС-КИА
Трак-Центр
RTDService
ГК АВТОМИР
ЗАО Вюрт-Русь
ПАНАВТО-Юг
Оками
СтарЛайн
Suzuki Motor Rus
Тойота Мотор
СТК-Центр (Ниссан)
|Авторай-КИА
Инкадея
Интериум РА
ГК СИМ
Германика
Сибкар +
Темп АВТО
Флагман Моторс
ГК КМ/Ч
ГК Рольф
Ти-Рэкс
ОТМ
GM-АВТОВАЗ
Темп АВТО
|КИА Моторс
Автосалон Арго
ТД Соллерс
ГК Лаура
ё-АВТО
ГК АВТОМИР
КИА Моторс Рус
Калуга-Лада
Астана-Моторс
Тойота Мотор
МАМИ
ГК Независимость
Терра-Авто
Экзист-Реклама
Состав аудитории:
75% - автодилеры, 10% - автопроизводители, 15% - площадки, агентства, банки, институты
Стоимость участия в конференции:
- для автодилеров и автосервисов - 19 500 рублей
- для рекламных и маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок - 29 500 рублей
- для остальных участников - 24 500 рублей
Скидка за второго и последующих участников - 20%.
Для групп компаний, регистрирующих более 10 участников уникальные условия!
Для регистрации участия в конференции заполните регистрационную форму.
В пакет участника включено:
- питание (обед, чай/кофе постоянно в течение двух дней)
- ручка, блокнот, буклет (все презентации будут выложены на сайте конференции)
- информационные материалы партнёров и спонсоров
- бесплатный wi-fi
По информационному партнёрству, а также по организационным и техническим вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию
- по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;
- по e-mail: dlavrenev@autostat.ru
- по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53;
- по e-mail: ash@autostat.ru
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