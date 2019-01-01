Состоялась вторая ежегодная конференция "Маркетинг на автомобильном рынке", но Вы еще можете принять ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ!

Как ЗАОЧНЫЙ УЧАСТНИК, Вы получаете ВСЕ материалы конференции (полный перечень докладов/презентаций).

БОНУС:

ДОСТУП к закрытому разделу аналитики на нашем сайте на 1 месяц (включая весь архив).

на нашем сайте на 1 месяц (включая весь архив). СКИДКА 10% на участие в ежегодной конференции "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы" (предварительная дата проведения - 20 февраля 2013 года).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

Стоимость ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ - 13 650 рублей.

По вопросам заочного участия обращайтесь к Александру Шацкому

по телефонам: +7 (499) 685 01 51, +7 (8482) 60 55 53 или по e-mail ash@autostat.ru.

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