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Состоялась вторая ежегодная конференция "Маркетинг на автомобильном рынке", но Вы еще можете принять ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ!
Как ЗАОЧНЫЙ УЧАСТНИК, Вы получаете ВСЕ материалы конференции (полный перечень докладов/презентаций).
БОНУС:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Стоимость ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ - 13 650 рублей.
По вопросам заочного участия обращайтесь к Александру Шацкому
по телефонам: +7 (499) 685 01 51, +7 (8482) 60 55 53 или по e-mail ash@autostat.ru.