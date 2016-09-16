АВТОСТАТ | заочное участие

заочное участие

Состоялась конференция «Рынок легковых автомобилей: итоги и прогнозы»
Но вы еще можете принять заочное участие!

Вы получаете:
- Материалы конференции:  Доклады/презентации участников.
- Маркетинговый отчет«Рынок легковых автомобилей России. Итоги 2011 года. Тенденции и перспективы».
- Участие в конкурсе на Самый точный прогноз авторынка России в 2012 году.

В качестве бонуса:
- Доступ к закрытому разделу аналитики www.autostat.ru на 1 месяц (включая весь архив)
- Скидка на участие в последующей конференции/семинаре АВТОСТАТ в 2012 году.
Стоимость заочного участия: 17 910 рублей.

По вопросам заочного участия обращайтесь к Александру Шацкому 
по телефонам: +7 (499) 685 01 51,
+7 (8482) 60 55 53;
или по e-mail
Позвонить On-line бесплатно tel.jpg

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