Состоялась конференция «Рынок легковых автомобилей: итоги и прогнозы»

Но вы еще можете принять заочное участие!



Вы получаете:

- Материалы конференции: Доклады/презентации участников.

- Маркетинговый отчет«Рынок легковых автомобилей России. Итоги 2011 года. Тенденции и перспективы».

- Участие в конкурсе на Самый точный прогноз авторынка России в 2012 году.



В качестве бонуса:

- Доступ к закрытому разделу аналитики www.autostat.ru на 1 месяц (включая весь архив)

- Скидка на участие в последующей конференции/семинаре АВТОСТАТ в 2012 году.

Стоимость заочного участия: 17 910 рублей.

По вопросам заочного участия обращайтесь к Александру Шацкому

по телефонам: +7 (499) 685 01 51,

+7 (8482) 60 55 53;

или по e-mail

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