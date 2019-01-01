Инструменты анализа и прогнозирования автомобильного рынка

Дата и время: 20 июня 2012 года, 13:00-19:00

Место: Москва, ул. Б. Семеновская, дом 38, МГМУ "МАМИ" (файл для скачивания - схема)

Пост-релиз семинара

Содержание семинара включает в себя презентации по состоянию автомобильного рынка России и Европы, тенденций развития, а также представление инструментов анализа рынка. Инструменты анализа рынка представят представители компании "BDW-Automotive" (IHS Group) разработчики системы анализа автомобильных рынков SARA и системы прогнозирования ForCar.

Приглашаются руководители направлений маркетинга и продаж дистрибьюторов автомобилей, дилерских компаний, банков, страховых компаний.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА (предварительная) 13.00-14.00 - Регистрация участников, общение 14.00-14.10 - Приветственное слово ректора МГМУ (МАМИ), кандидата экономических наук, доцента Николаенко Андрея Владимировича 14.10-15.00 - Автомобильные рынки (С.Ю.Целиков и С.В.Удалов, АА "АВТОСТАТ") Мировые автомобильные рынки: тенденции, прогнозы.

Автомобильный рынок России: текущая ситуация, тенденции, прогнозы.

Региональные автомобильные рынки России: особенности, тенденции. 15.00-16.00 - SARA - система анализа региональных автомобильных данных (АА "АВТОСТАТ" и BDW-Automotive) Области применения системы (задачи маркетинга на рынке новых и подержанных автомобилей, анализ деятельности дилерских сетей, анализ и планирование сервисных сетей).

Обзор используемых исходных данных и выдаваемых отчётов (типы, виды, структуры).

Обзор конфигурации системы и технологии работы в ней. 16:00-17:00 - ForCar - система прогнозирования рынков (BDW-Automotive) Области применения системы с примерами (прогнозирование, планирование, мониторинг).

Методика прогнозирования.

Обзор вариантов прогнозов (общий прогноз рынка, прогноз по моделям и типам кузовов). 17.00-18.00 - Дискуссия, вопросы и ответы 18.00-19.00 - Индивидуальные консультации (возможна запись по времени)

Стоимость участия:

для клиентов АА "АВТОСТАТ" участие БЕСПЛАТНОЕ ;

; для остальных стоимость участия 9900 рублей.

Для регистрации в качестве участника конференции необходимо заполнить регистрационную форму и отправить её по адресу mail@autostat.ru.

По информационному партнёрству, а также по организационным и техническим вопросам относительно данной конференции обращаться к Светлане Целиковой

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;

по e-mail: press@autostat.ru.

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА:

Ведущее специализированное агентство на российском автомобильном рынке. Предоставляет информацию, маркетинговые отчеты, аналитику в сфере автомобильного бизнеса России. Партнерами и клиентами компании являются большинство ведущих производителей и дистрибьюторов автомобилей, производители компонентов, банки, страховые компаний, дилеры, работающие на российском рынке и глобальные компаний изучающие автомобильный рынок РФ. Работает на рынке с 2003 года.

BDW-automotive - один из лидеров в области развития информационных систем, систем планирования и интеллектуальной обработки баз данных для автомобильной промышленности. Является поставщиком информационных систем, систем анализа и прогнозирования рынка для ведущих производителей автомобилей, поставщиков услуг и финансовых компаний по всему миру. Основана в 2000 году. Главный офис в Леверкузене (Германия). С 29 марта 2012 года входит в состав IHS.

IHS является ведущим источником информации и аналитики во всех важных областях бизнеса. Предприятия и правительства более чем в 165 странах по всему миру применяют данные компании, как эксперта в сфере независимого анализа и оперативной поставки данных. IHS основана в 1959 году и стала публичной компанией на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2005 году. Штаб-квартира в Энглвуд (США). IHS насчитывает более 5500 сотрудников в более чем 30 странах по всему миру.

ПАРТНЁР СЕМИНАРА:

Московский государственный машиностроительный университет "МАМИ" является признанным научно-образовательным центром в области машиностроения и единственным вузом, осуществляющим подготовку кадров для автомобильной и смежных с ней отраслей промышленности и сферы услуг.