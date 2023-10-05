Кадровые перестановки в автомобильном мире: итоги 3 квартала 2023 года | АВТОСТАТ

Кадровые перестановки в автомобильном мире: итоги 3 квартала 2023 года

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Кадровые перестановки в автомобильном мире: итоги 3 квартала 2023 года

В 3 квартале нынешнего года на российском авторынке раньше всегда обычно происходило много кадровых изменений. Так, к началу осени любили заниматься перестановками европейские автопроизводители и дистрибьюторы. Однако в этом году все эти изменения России не коснулись, поскольку почти все европейцы с нашего рынка просто ушли. Тем не менее, за июль – сентябрь 2023 года несколько адресов в нашей визитнице требуют поправок.

ИЮЛЬ

 

Антон-Терешин.png

Генеральным директором «Пирелли Тайр Руссия» назначен Антон Терешин, ранее занимавший должность исполнительного директора компании. Прежний руководитель «Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди Савойя Аоста в конце 2022 года вернулся в Италию.

АВГУСТ

 

Владимир-Курганов.png

Первым заместителем гендиректора – исполнительным директором КАМАЗа назначен Владимир Курганов, ранее руководивший НЕФАЗом. На новом посту он сменил Юрия Герасимова, который перешел на должность заместителя генерального директора КАМАЗа по автокомпонентам.

СЕНТЯБРЬ

 

Елена-Фролова.png

Директором по легковым автомобилям ПАО «КАМАЗ» назначена Елена Фролова. С 2020 года вплоть до нового назначения Елена Фролова работала в должности генерального директора «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

Фото: «Пирели Тайр Руссия», КАМАЗ, АВТОВАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначениякадровые перестановки

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