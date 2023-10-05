Кадровые перестановки в автомобильном мире: итоги 3 квартала 2023 года

В 3 квартале нынешнего года на российском авторынке раньше всегда обычно происходило много кадровых изменений. Так, к началу осени любили заниматься перестановками европейские автопроизводители и дистрибьюторы. Однако в этом году все эти изменения России не коснулись, поскольку почти все европейцы с нашего рынка просто ушли. Тем не менее, за июль – сентябрь 2023 года несколько адресов в нашей визитнице требуют поправок.
ИЮЛЬ
Генеральным директором «Пирелли Тайр Руссия» назначен Антон Терешин, ранее занимавший должность исполнительного директора компании. Прежний руководитель «Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди Савойя Аоста в конце 2022 года вернулся в Италию.
АВГУСТ
Первым заместителем гендиректора – исполнительным директором КАМАЗа назначен Владимир Курганов, ранее руководивший НЕФАЗом. На новом посту он сменил Юрия Герасимова, который перешел на должность заместителя генерального директора КАМАЗа по автокомпонентам.
СЕНТЯБРЬ
Директором по легковым автомобилям ПАО «КАМАЗ» назначена Елена Фролова. С 2020 года вплоть до нового назначения Елена Фролова работала в должности генерального директора «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».
Фото: «Пирели Тайр Руссия», КАМАЗ, АВТОВАЗ