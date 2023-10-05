Кадровые перестановки в автомобильном мире: итоги 3 квартала 2023 года

В 3 квартале нынешнего года на российском авторынке раньше всегда обычно происходило много кадровых изменений. Так, к началу осени любили заниматься перестановками европейские автопроизводители и дистрибьюторы. Однако в этом году все эти изменения России не коснулись, поскольку почти все европейцы с нашего рынка просто ушли. Тем не менее, за июль – сентябрь 2023 года несколько адресов в нашей визитнице требуют поправок.