На КАМАЗе произошли кадровые перестановки

Первым заместителем генерального директора – исполнительным директором КАМАЗа назначен Владимир Курганов, ранее руководивший «НЕФАЗом», дочерним предприятием КАМАЗа в Башкирии. На новом посту он сменил Юрия Герасимова, который перешел на должность заместителя генерального директора КАМАЗа по автокомпонентам, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. До конца года планируется расширить модельный ряд локализованных автомобилей К5 с улучшенными потребительскими характеристиками за счет тяжелых самосвалов КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951.

В целом по итогам 2023 года КАМАЗ планирует увеличить производство порядка на 12% до более чем 50 тыс. грузовиков. При этом в связи с повышенным спросом на полноприводные автомобили их доля в общем объеме выпуска предприятия увеличится, планируется нарастить и темп сборки главного сборочного конвейера.

В 2023 году КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей, что на треть больше по сравнению с прошлым годом (около 15 млрд руб.). Помимо возобновления производства грузовых автомобилей поколения К5 на новой компонентной базе, продолжится работа по разработке водородного транспорта, беспилотной автотехники, а также развитие линейки электротранспорта и реализация других актуальных для предприятия проектов (по освоению мостов и наращиванию мощностей по производству двигателей).

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Фото: КАМАЗ