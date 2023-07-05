Pirelli сменила гендиректора в России

Генеральным директором «Пирелли Тайр Руссия» назначен Антон Терешин, ранее занимавший должность исполнительного директора компании. Прежний руководитель «Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди Савойя Аоста в конце 2022 года вернулся в Италию.

Как пишет портал Autonews.ru, Антон Терешин работает в «Пирелли Тайр Руссия» более 7 лет и ранее занимал должность исполнительного директора. В новом качестве перед ним поставлена задача по обеспечению эффективного управления компанией согласно принятой программе деятельности с решением всех оперативных вопросов в рамках собственных компетенций.

ООО «Пирели Тайр Руссия» имеет две производственные площадки: в Воронеже и Кирове, их производственная мощность составляет 2 млн и около 6 млн шин в год соответственно. На предприятиях выпускаются шины под брендами Pirelli и Formula. Общий штат компании в России составляет около 2000 сотрудников. В марте 2022 года Pirelli приостановила инвестиции в шинные заводы в Воронеже и Кирове за исключением вложений, необходимых для обеспечения безопасности при выполнении операционной деятельности. В 2022 году на Россию приходилось 4% продаж группы и 11% от общей мощности.

Общий объем инвестиций Pirelli в России превышает 470 млн евро: 222 миллиона вложено в приобретение активов в стране, более 250 млн евро направлено на модернизацию и развитие двух заводов.

Фото: «Пирели Тайр Руссия»