КАМАЗ назначил директора по легковым автомобилям

В блоке заместителя генерального директора по легковым автомобилям ПАО «КАМАЗ» новое назначение: директором по легковым автомобилям назначена Елена Фролова.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, Елена Фролова родилась в Тольятти. Заочно окончила Университет Российской академии образования (г. Москва) по специальности «Экономика», второе высшее образование получила по очно-заочной форме в Institute of Management Development (Швейцария) по специальности «Управление бизнесом».

С 1997 года работала на АВТОВАЗе, где прошла путь от рядового сотрудника бухгалтерии до руководителя департамента консолидированной финансовой отчетности по МСФО. С 2005 по 2011 год занимала руководящие позиции в финансовом блоке компании «Соллерс», впоследствии была назначена на должность заместителя директора по финансам. С 2011 по 2016 год – заместитель директора по финансам и член правления «Форд Соллерс Холдинга». С 2016 по 2017 год – вице-президент по оперативному антикризисному управлению АВТОВАЗа. С 2018 года – заместитель генерального директора по финансам и экономике компании «Соллерс». С 2020 года вплоть до нового назначения Елена Фролова работала в должности генерального директора «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», первым заместителем генерального директора – исполнительным директором КАМАЗа назначен Владимир Курганов, ранее руководивший «НЕФАЗом», дочерним предприятием КАМАЗа в Башкирии. На новом посту он сменил Юрия Герасимова, который перешел на должность заместителя генерального директора КАМАЗа по автокомпонентам. Как отмечается, в новых экономических условиях на КАМАЗе проводится масштабная работа по расширению номенклатуры производства высокотехнологичных компонентов с целью укрепления технологического суверенитета предприятия. Большое внимание уделяется созданию новых производств как на КАМАЗе, так и на других отечественных предприятиях-партнерах. Так, под непосредственным руководством Юрия Герасимова на КАМАЗе только за последние 1,5 года было освоено свыше 2 тыс. комплектующих, что позволило компании обеспечить стабильное производство и запустить в производство обновленную версию флагманского автомобиля нового семейства поколения К5 – КАМАЗ-54901 с улучшенными характеристиками на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. Не останавливаясь на достигнутых результатах, КАМАЗ намерен продолжить развитие номенклатуры производства отечественных высокотехнологичных компонентов, в связи с чем Юрию Герасимову был доверен новый важный участок работы.

Фото: АВТОВАЗ