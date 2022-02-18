День первого автомобиля на КАМАЗе: от первого – к новому

На этой неделе праздник первого автомобиля отмечают жители Набережных Челнов. 16 февраля 1976 года с конвейера нового, построенного за шесть лет завода сошел первый грузовой автомобиль КАМАЗ-5320. В Советском Союзе было принято посвящать каждое важное достижение очередному съезду КПСС, страна словно каждые 5 лет передавала своеобразную эстафету. Первый КАМАЗ (разработанный на основе грузовика ЗИЛ) был красного цвета и на кабине большими буквами красовалось: «КАМАЗ N 000001 XXV съезду КПСС».

Каким был первый?

Это был бортовой грузовик, который сразу же отправился к потребителю: в стране катастрофически не хватало большегрузной техники. В истории нашей страны КАМАЗ на грузовом рынке имел такое же значение, как АВТОВАЗ для рынка легковых – он восполнял чудовищный дефицит в своем сегменте. Уже в июне 1979 года с конвейера сошел 100 000-й грузовик. По тем временам такие темпы производства тянули на мировой рекорд.

Позже на основе первой модели создали седельный тягач, самосвал, удлиненную версию и пр. Все они были очень похоже устроены: над двигателем устанавливалась трехместная кабина, которую при помощи специального механизма можно было откинуть вперед. С выпуска первого КАМАЗа прошло 46 лет. За эти годы завод выпустил более 2,3 млн автомобилей. Часть из них была и продолжает отправляться на экспорт: «камазы» эксплуатируются более чем в 80 странах мира.

Кстати, за 2021 год КАМАЗ выпустил 44 136 единиц большегрузной техники, что на 18% больше, чем в 2020 году. Кроме того, на предприятии изготовлено 47 949 двигателей и силовых агрегатов (+17%), отгружено запасных частей на сумму 30,7 млрд руб. (+22,6%).

«Новый К5 – полнокровный конкурент и Даймлеру, и Вольво, и Скании»

Так вышло, что в день рождения первого автомобиля директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ» Ашот Арутюнян выступал у нас на форуме «ForAuto – 2021. Итоги и прогнозы» с докладом по рынку грузовых автомобилей в России. И нам, конечно, было интересно узнать, чем сегодня живет флагман отечественного грузового автомобилестроения и особенно – как рынок встретил новинку 2021 года в сегменте магистральных тягачей – К5.