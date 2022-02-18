День первого автомобиля на КАМАЗе: от первого – к новому

На этой неделе праздник первого автомобиля отмечают жители Набережных Челнов. 16 февраля 1976 года с конвейера нового, построенного за шесть лет завода сошел первый грузовой автомобиль КАМАЗ-5320. В Советском Союзе было принято посвящать каждое важное достижение очередному съезду КПСС, страна словно каждые 5 лет передавала своеобразную эстафету. Первый КАМАЗ (разработанный на основе грузовика ЗИЛ) был красного цвета и на кабине большими буквами красовалось: «КАМАЗ N 000001 XXV съезду КПСС».
Каким был первый?
Это был бортовой грузовик, который сразу же отправился к потребителю: в стране катастрофически не хватало большегрузной техники. В истории нашей страны КАМАЗ на грузовом рынке имел такое же значение, как АВТОВАЗ для рынка легковых – он восполнял чудовищный дефицит в своем сегменте. Уже в июне 1979 года с конвейера сошел 100 000-й грузовик. По тем временам такие темпы производства тянули на мировой рекорд.
Позже на основе первой модели создали седельный тягач, самосвал, удлиненную версию и пр. Все они были очень похоже устроены: над двигателем устанавливалась трехместная кабина, которую при помощи специального механизма можно было откинуть вперед. С выпуска первого КАМАЗа прошло 46 лет. За эти годы завод выпустил более 2,3 млн автомобилей. Часть из них была и продолжает отправляться на экспорт: «камазы» эксплуатируются более чем в 80 странах мира.
Кстати, за 2021 год КАМАЗ выпустил 44 136 единиц большегрузной техники, что на 18% больше, чем в 2020 году. Кроме того, на предприятии изготовлено 47 949 двигателей и силовых агрегатов (+17%), отгружено запасных частей на сумму 30,7 млрд руб. (+22,6%).
«Новый К5 – полнокровный конкурент и Даймлеру, и Вольво, и Скании»
Так вышло, что в день рождения первого автомобиля директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ» Ашот Арутюнян выступал у нас на форуме «ForAuto – 2021. Итоги и прогнозы» с докладом по рынку грузовых автомобилей в России. И нам, конечно, было интересно узнать, чем сегодня живет флагман отечественного грузового автомобилестроения и особенно – как рынок встретил новинку 2021 года в сегменте магистральных тягачей – К5.
Интересный момент: каких-то 10 лет назад у КАМАЗа практически не было магистральных тягачей (менее 1% рынка). Но вот к 2022 году можно констатировать уже долю в 31%. А если посмотреть еще глубже, то в этом сегменте есть два разделения – с узкой кабиной и с широкой. В подсегменте тягачей с узкой кабиной (которые, как правило, ездят на расстояния 1 – 2 тыс. км) челнинское предприятие практически вытеснило с российского рынка всех главных конкурентов – бренды Большой Семерки (по предварительным подсчетам, в 2021 году уже 90% этого рынка принадлежит КАМАЗу). А что касается широких кабин (практически дом на колесах, который может везти грузы на 10 – 20 тыс. км) – КАМАЗ активно догоняет в технологиях иностранцев.
Рассказывает Ашот Арутюнян: «В 2021 году мы впервые вывели на рынок К5 («камазы» пятого поколения – авт.) В НабережныхЧелнах построен завод каркасов кабин, по технологиям Dаimler с инвестициями КАМАЗа. Это современное роботизированное производство. Оно производит каркасы кабин и для Daimler, и для КАМАЗа. При этом экстерьер и интерьер у каждой компании свой. Здесь мы добились синергии. Потому что кабина – самый дорогой компонент в автомобиле. Мы впервые стали продавать в 2021 году машины с широкой кабиной и продали пока порядка 2 тыс. штук. Причем, по сути, мы их пока не продавали в розницу, а передали только крупным корпоративным клиентам с большими парками. Машина получила положительные отзывы. Вплоть до того, что некоторые клиенты уже предложили: возьмите у нас по трейд-ину К4, мы с удовольствием обновим свой парк, заменим их на К5... Сегодня К5 – полнокровный конкурент и Даймлеру, и Вольво, и Скании. В наших планах на 2022 год – резко увеличить производство К5. А через какое-то время вообще отказаться от К4. С 2024 года планируем полностью перейти на новый модельный ряд машин с широкой кабиной. В планах на 2022 год – продать уже 8 тысяч единиц К5. Причем, 5 тысяч из них – пойдут в розницу…».
В планах на 2022 год – не ниже уровня 2021-го
В соответствии с утвержденным на 2022 год бизнес-планом, заявленным руководством предприятия, ПАО «КАМАЗ» в целом планирует реализовать в этом году 45 тыс. единиц грузовых автомобилей, из них на российском рынке – 39 тыс., на экспорт – 6 тыс. штук.
Фото: КАМАЗ