Форум автобизнеса «ForAuto – 2022»: итоги и прогнозы российского авторынка

16 февраля состоялся XII ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». В этом году форум проходил в гибридном формате – онлайн и офлайн. В нем приняли участие около 1800 гостей (из них 200 – в офлайне), среди которых были дистрибьюторы и дилеры, производители запчастей и маркетологи, аналитики и собственники бизнеса, а также представители финансовых, страховых, лизинговых и IT-компаний. Трансляция мероприятия доступна на канале Автостат ТВ по ссылке.



Итоги года

По традиции форум начался с обсуждения итогов прошедшего года. Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков тезисно озвучил ключевые цифры и факты по 2021 году. Глобальный рынок, несмотря на повсеместные недопоставки автомобилей, вырос. Большинство рынков, входящих в мировой ТОП-15 по объемам продаж, по итогам года оказались «в плюсе», в том числе и Россия. В нашей стране рост рынка продемонстрирован во всех сегментах (легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили, автобусы).

Наблюдался рост и на рынке автомобилей с пробегом: объем вторичного рынка легковых автомобилей приблизился к 6 млн (+8% по сравнению с 2021 годом). Соотношение новых автомобилей к подержанным в 2021 году составило 1:3,9.

Премиальный сегмент в 2021 году чувствовал себя лучше, чем массовый. Кроме этого, за год увеличили свою долю на рынке китайские бренды. Благодаря успехам первой тройки своих лидеров (Haval, Geely, Chery) «китайцы» нарастили свою долю на российском рынке до 7%, а на следующий год, по мнению экспертов, она может вырасти до 10%.

Что касается деления по классам, в 2021 году более 50% рынка новых автомобилей занял сегмент SUV, внутри которого лидируют среднеразмерные кроссоверы. Эксперты полагают, что в ближайшие годы этот тренд сохранится и SUV может постепенно дорасти до 60%. Сегодня есть бренды, которые на российском рынке оставили в своих линейках только кроссоверы и внедорожники.

В 2021 году впервые за последние годы прекратилось снижение сокращение дилерских сетей – в основном за счет роста сетей китайских брендов и тех марок, которые только зашли на наш рынок.

Емкость российского авторынка в рублевом эквиваленте достигла рекорда, она превысила 3 трлн рублей (в долларовом эквиваленте в истории нашего рынка были и более высокие достижения). Сейчас ситуация стала рекордной в основном за счет резкого роста цен. Средневзвешенная цена на новый автомобиль по итогам 2021 года достигла 1 млн 990 тысяч рублей (+99% по отношению к 2014 году).

Привычные корреляции ситуации на автомобильном рынке с ситуацией на рынке нефти уже не срабатывают. Эксперты считают, что в последние год – два большее влияние, чем нефть, для авторынка приобрели пандемия и связанные с нею логистические нарушения производственных цепочек, а также геополитические факторы.

Основываясь на математической модели прогнозирования, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» считают, что при сохранении действующих факторов, 2022 год будет для участников авторынка менее успешным: в базовом прогнозе ожидается «минус» 5% по отношению в 2021 году. При благоприятном стечении обстоятельств (оптимистический прогноз) возможна положительная динамика (+3%), а при неблагоприятном (пессимистический прогноз) рынок может упасть на все 13%.

А что думают представители брендов?

В рамках панельной дискуссии ее участники согласились, что год будет трудным, но интересным. Дефицит поставок на рынке новых автомобилей, по их мнению, продолжится. Тем не менее, многие смотрят на 2022 год с оптимизмом. «Ситуация выравнивается глобально, мы видим улучшения, - говорит Дмитрий Максимов (Volkswagen), - и мы ощущаем отложенный спрос со стороны корпоративных клиентов». Владимир Мирошников (Рольф) уверен, что урон автобизнесу, связанный с недопоставками новых автомобилей, можно будет успешно компенсировать внедрением новых проектов, завязанных на автомобили с пробегом.

Андрей Петренко (вице-президент РОАД, президент ГК «RTD Service») помимо недопоставок среди угроз автобизнесу видит еще и проблему с кадрами, а также подорванный у клиентов имидж (в связи с накручиванием «допов»). Алексей Володин (Stellantis) ждет, когда же после успешного для дилеров года начнется обратный «виток качелей» и остановится потребительский спрос – в середине или же в конце 2022 года. Он уверен, что помочь в этой ситуации автобизнесу может только уверенность россиян в том, что в России цены никогда не идут вниз. С ним согласен и Денис Мигаль (Fresh Auto), который считает, что нужно уже сегодня готовить себя к условиям, когда работать придется при низком трафике и негативных потребительских настроениях. Валерий Тараканов (Geely) уверен, что запас потребительского доверия еще не исчерпан, и рынку во многом поможет отложенный спрос. Однако, несмотря на все эти опасения, все участники дискуссии, как оказалось, смотрят на 2022 год вполне позитивно.

А вот по поводу дальнейшего роста цен – здесь единодушия не было. Антон Ганжа (Chery) не исключает ситуацию, когда в конце 2022 года или начале 2023 года цены на автомобили даже начнут снижаться (когда наладятся поставки и в конкурентной среде дилеры перестанут накручивать «допы»).

Среди участников дискуссии нашлись те, кто считает возможным рост цен на автомобили по году «до 5%» (продолжающиеся недопоставки, выход новых моделей), другие называют «5 – 10%» (еще не отыграны цены на рост металла, неизбежен рост цен на комплектующие), а третьи опасаются, что скажутся геополитические факторы, и тогда ситуация вообще может выйти из-под контроля.

Рынок электромобилей будет расти

Григорий Микрюков (Аналитический центра при Правительстве РФ) рассказал, что по итогам 2021 года доля электрокаров на рынке США составила уже 4,5%, в Китае – 12,9%, а самый высокий результат – в странах Евросоюза – 28,7%. В России пока до таких цифр далеко, но и у нее есть свои достижения. Так, рынок новых электромобилей в нашей стране в прошлом году вырос на треть и составил 2 тысячи экземпляров, а рынок электрокаров с пробегом увеличился за год на 69%. Всего в прошлом году было продано более 9 тысяч таких машин.

В продолжение темы Александр Усов (ГринСити) представил партнерскую программу Electro.cars, направленную на развитие электрозарядной инфраструктуры в России. Недавний проект компании – за 4 месяца ей удалось трансформировать парк такси в Сочи. Для этого закуплено 15 электромобилей Tesla Model 3 и 13 – JAC iEV7S, построено 4 станции быстрой зарядки, привлечено более 100 водителей. Развитие экологичных такси сегодня весьма актуально – большие города «закрывают» центры, организуя все больше платных парковок для автомобилей с ДВС, но при этом давая послабления для электрокаров.

Новое в автостраховании и лизинге

Онлайн все активнее приходит в лизинговый бизнес. Об этом на примере цифровизации в своей компании рассказала Евгения Гаврина (Газпромбанк Автолизинг). Здесь, когда клиент заключает сделку при помощи гаджета, а не в банке, то рассмотрение документов осуществляется на 33% быстрее, на 31% быстрее вносится аванс, на 27% быстрее выполняется отгрузка автомобиля. В 2021 году, пользуясь онлайн-лизингом, клиент компании встречался с продавцом только в момент получения автомобиля. Кстати, в 2021 году Газпромбанк Автолизинг запустила автолизинг и для физических лиц.

На рынке автострахования в 2021 году – свои достижения. Об этом рассказал Михаил Порватов (Российский Союз Автостраховщиков). За прошлый год на 3% увеличилось количество заключенных договоров ОСАГО, оно составило более 42 млн единиц. Средняя выплата застрахованному лицу превысила 72 тыс. рублей. В начале января 2022 года Центробанк РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО (от 5% до 30%), чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Теперь «страховка» находится в большей зависимости от типа транспортного средства и формы владения, от территориальных коэффициентов, от возраста и стажа водителя, а также от коэффициента «бонус-малус».

Что на «вторичке»?

Из трендов, которые в 2021 году проявились на рынке легковых автомобилей с пробегом, Сергей Удалов (АВТОСТАТ) назвал рост этого рынка (перерегистрировано около 6 млн машин; +8%) и рост цен на них – вслед за ценами на новые автомобили, которые выросли больше, чем мировые валюты. Часто рост цен на вторичном рынке в 2021 году даже опережал рост цен на новые. Особенно, когда речь шла об автомобилях в возрасте до 7 лет. Рынок этого возрастного сегмента даже уменьшился до 1 млн 200 тыс. штук (-5% по сравнению с 2020 годом).

Данил Пивоваров (АВТОСТАТ) добавил к этим трендам свои наблюдения, основанные на цифрах: в 2021 году в продажах автомобилей с пробегом продолжил расти дилерский сегмент (+8% к 2020 году). Кроме того, при общем снижении доли трейд-ин на рынке, доля трейд-ин в продажах автомобилей с пробегом у дилеров выросла на 21%. Большинство брендов, представленных на российском рынке, имеют свои сертифицированные программы по работе с подержанными автомобилями. Такой программы пока нет у китайских марок и Fiat, а некоторые бренды приостановили действие своих программ.

Что касается других тенденций на вторичном рынке, то Александра Толокнева (Авито Авто) отметила, что самый широко представленный на рынке сегмент – автомобили до 1 млн рублей – в 2021 году сократился на 4%. Средняя стоимость автомобилей (судя по объявлениям на классифайдах) за два последних года выросла на 62%, и большая часть этого роста пришлась на 2021 год. Сам авторынок становится все более нишевым: с более дешевыми автомобилями – у частных продавцов и более дорогими – у крупных холдингов.

Что будет дальше с сегментом автомобилей с пробегом? Денис Мигаль (Fresh Auto) уверен: трафик будет сокращаться и становиться дороже; стоимость автомобилей будет расти, классические инструменты демпинга цен не будут работать; ближайшие 1,5 года потребители будут аккуратнее делать покупки (в том числе и откладывая их); дилерам необходимо трансформировать свой бизнес, если они хотят в нем остаться; рынок и дальше будет консолидироваться, появятся игроки с разными профилями. Глобальных угроз в ближайшие пять лет для дилерского бизнеса нет, необходимо развивать новые направления и партнерства и поискать резервы внутри уже существующих.

Коммерческий транспорт

Из факторов, которые в 2021 году влияли на рынок легких коммерческих автомобилей, Олег Марков (Группа ГАЗ) выделил следующие: рост цен на металл, пластики и комплектующие, кризис рынка полупроводников, проблемы международной логистики, дефицит автомобилей, фактическая цена продукта во всех сегментах выше рекомендованных цен на 10 – 30%. При всем этом отечественный бренд «ГАЗ» ни разу за год не остановился по причине нехватки полупроводников (!). Марков считает, что в целом у рынка LCV – огромный потенциал для развития: при наличии хорошего продукта, соблюдения рекомендованных цен и удобных инструментов продаж. В базовом прогнозе спикера – рост в 2022 году на 7%, в оптимистичном – рост может быть выражен даже двузначным числом. В целях компании на текущий год – наращивание доли на рынке, увеличение доли присутствия на столичных рынках, вывод новых продуктов, в том числе и на альтернативном топливе.

Ашот Арутюнян (КАМАЗ) рассказал о своем видении рынка грузовых автомобилей (массой 14 тонн и выше). В 2021 году было реализовано 79 тысяч таких машин. «Мы увидели огромный аномальный спрос: рынок удовлетворить не удалось. Это была общая проблема – и наша, и Daimler, и Большой Семерки». В 2022 году Арутюнян прогнозирует такой же удачный год. В помощь рынку пойдут следующие факторы: спрос на грузоперевозки растет; господдержка; инвестиционные и инфраструктурные проекты; утилизационный сбор, который стимулирует покупку новой техники и ограничивает ввоз подержанной; потребность в обновлении парка – долгосрочный тренд (средний возраст грузовика массой более 14 тонн – 17 лет); конкуренция между видами транспорта и ряд других.

Виктор Пушкарев (АВТОСТАТ), основываясь на математической модели расчетов в автобизнесе, рассказал, какие прогнозы в агентстве «АВТОСТАТ» дают эксперты для коммерческого транспорта на 2022 год. Так, в сегменте LCV в базовом прогнозе заложен рост рынка на 2% (в оптимистичном +6%, в пессимистичном -3%). В сегменте среднетоннажных грузовиков (MCV) – в базовом +5% (в оптимистичном +10%, в пессимистичном -1%). По крупнотоннажным (НСV) – в базовом +4% (в оптимистичном +8%, в пессимистичном 0%). Что касается автобусов, то на сегодня это самый труднопрогнозируемый сегмент, поскольку он более других завязан на федеральные и региональные программы, запуск которых невозможно предсказать. Тем не менее, эксперты в базу закладывают уровень 2021 года, в случае удачного стечения обстоятельств +3%, в пессимистичном прогнозе – «минус» 4%.

Зеленая повестка. Важно!

Ашот Арутюнян напомнил присутствующим на форуме, что с 2025 года в Европе вводятся штрафы в отношении «незеленого» транспорта. И если наш автопром (он, конечно, в первую очередь имел в виду продукты своего предприятия) останется на ДВС, то за каждую машину, которую мы будем отправлять в европейские страны на экспорт, придется платить 36 тысяч евро штрафа. Таким образом, для российского экспорта скоро появится новая заградительная мера.

Сама жизнь подталкивает к быстрым изменениям и переходу на новые технологии. И те же электробусы, которые сегодня выпускаются в нашей стране, и для которых сегодня в России пока просматривается не более трех региональных рынков сбыта – Москва, Санкт-Петербург, Казань – не просто прихоть производителя. Это потенциальная возможность заходить на европейские рынки, где скоро образуется огромный рынок с широкими возможностями.

С ним согласен Вахтанг Парцвания (Скания-Русь), который считает, что декарбонизация, энергопереход, снижение углеродного следа будут влиять не только на экспортные возможности, но и внутри страны. Спрос на дизельную технику снижается, но открываются возможности для электротранспорта, в России – и для газомоторного транспорта. Да, цены на «зеленый транспорт» пока заметно отличаются от ДВС, но в ближайшие 3 – 4 года ситуация будет меняться.

Автокредитование

Рабочую сессию «Финансовые инструменты авторынка: кредитование» открыл исполнительный директор «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Он напомнил, что по итогам 2021 года количество выданных автокредитов в России выросло на 11%. Таким образом, после падения в позапрошлом году рынок автокредитования в РФ вернулся к росту. Ему удалось не только преодолеть 1-миллионную отметку, но и продемонстрировать рекордный показатель за последние 8 лет, т.е. с 2014 года. Рост цен на автомобили отразился и на среднем размере автокредита: на новые автомобили он составил 1 млн 222 тыс. рублей, на автомобили с пробегом – 832 тыс. рублей. Из других трендов можно назвать то, что продолжает расти интерес кредитных организаций к подержанным автомобилям. Доля автокредитов на автомобили с пробегом в прошлом году достигла 33%, тогда как в 2020 году этот показатель был всего 26%.

Тему продолжил Владимир Шикин (НБКИ), который уверен, что банки при выдаче кредитов будут больше внимания уделять персональному кредитному рейтингу потенциальных заемщиков (ПКР): чем выше ПКР, тем больше шансов, что автокредит будет одобрен. По итогам 2021 года лишь 10% заявителей имели достаточно высокий ПКР (свыше 913 баллов). Им одобряли кредит в 61,5% случаев. При этом 30% заявителей имели низкий кредитный рейтинг (от 1 до 179 баллов). Их уровень одобрения заявок – всего 5,9%. Узнать свой персональный кредитный рейтинг может любой человек на сайте НБКИ. С начала нынешнего года это можно сделать бесплатно и без ограничений. В 2022 году в НБКИ на рынке автокредитования ожидают: рост ставок; снижение спроса на кредиты у заемщиков с высоким ПКР; развитие диверсифицированных программ кредитования и программ лояльности.

Станислав Сухов (агентство Frank RG) рассказал о том, что, несмотря на замороженную в 2021 году программу льготного автокредитования, розничные автокредиты сумели продолжить рост, и в денежном выражении он составил 46,2%. В 2022 году таких позитивных результатов ждать не приходится. Главным образом потому, что Центробанк РФ, пытаясь снизить инфляцию, 11 февраля повысил ключевую ставку до 9,5%, и есть опасения, что это не последнее повышение. На фоне таких решений у клиентов должно возникнуть «сберегательное поведение», когда деньги кладут на вклады, а не берут необеспеченные кредиты.

Второй момент – вслед за повышением ключевой ставки Центробанка начинают расти и ставки банков по кредитам. Все это скажется на результатах 2022 года: темпы роста автокредитования замедлятся. Свое негативное влияние окажет и продолжающийся дефицит автомобилей на рынке: по прогнозам, проблема дефицита и недопоставок полностью разрешится только в 2023 году.

Кирилл Ларин (платформа eCredit) тоже уверен, что в 2022 году дилеры будут больше «экономить». За этим последует сокращение кредитной доли, снижение продаж допуслуг, уменьшение F&I маржи, сокращение затрат на фонд оплаты труда. Онлайн-сервисы продолжат свое развитие. Лидеры рынка продолжат переделывать сайты, вырастет доля онлайн-транзакций (она уже растет). Время на выдачу кредитов будет сокращаться – за счет скорости рассмотрения заявок и собственно процедуры выдачи.

Константин Валиховский (МС Банк Рус) из трендов, которые будут существенно влиять на ситуацию на рынке автокредитования в 2022 году, назвал следующие: падение кредитной доли; рост ставок; ухудшение «качества» клиента; уровень одобрения не будет расти; увеличение досрочных погашений кредитов; изменение в законодательстве (329 ФЗ). А Алексей Бородавин (Росбанк) напомнил, что, у автокредитов в продуктовой линейке коммерческих банков есть весомый конкурент. Ведь, покупая автомобиль, потребители могут воспользоваться не только автокредитом, но и кредитом потребительским: примерно 15% потребительских кредитов в действительности предназначены для покупки машины.

В ходе круглого стола, которым завершалась «финансовая сессия» форума, представители этого сектора автомобильного бизнеса высказали свой консолидированный прогноз: вероятнее всего, в 2022 году рынок автокредитования уменьшится «в штуках», для поддержания этого сектора банкам необходимо будет направить больше усилий на работу со вторичным авторынком.

Завершая разговор о кредитах, Борис Дмитриев (CarCraft) рассказал о новых финансовых инструментах для выкупа автомобиля. Платформа CarCraft позволяет дилерам получить деньги на развитие бизнеса всего по двум документам и в течение двух дней открыть кредитную линию, при этом гарантирует конкурентоспособную ставку и высокий уровень безопасности сделок. Полученные средства можно использовать как на покупку новых машин у автопроизводителя, так и на выкуп автомобиля с пробегом на аукционах и у физических лиц. В CarCraft разработан еще один новый продукт Momentum Pay, который позволяет дилеру моментально перевести деньги физическому лицу за выкупаемый автомобиль.

Итоги премии «Residual value – 2022»

В ходе форума эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» огласили итоги 8-й ежегодной премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). Партнером Премии на этот раз выступила компания Total Energies, представившая свои новые продукты и новую стратегию развития (теперь это не нефтегазовая компания, а мультиэнергетическая).

Для определения победителей и призеров Премии были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей ценового позиционирования «МАССОВЫЕ» и «ПРЕМИАЛЬНЫЕ» в 2021 году. Об автомобилях, которые победили в этом рейтинге, можно узнать здесь.

Партнеры форума: