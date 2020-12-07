Какие автомобили появились на российском рынке в ноябре? («Автостат»)

Модельные ряды брендов, представленных на российском рынке, в ноябре пополнились двумя совершенно новыми моделями: у китайского Geely появился купе-кроссовер Tugella, а у корейского Hyundai – полноразмерный кроссовер Palisade. Кроме того, еще три «крупных» внедорожника прошли рестайл – Infiniti QX80, KIA Mohave и Land Rover Defender 110. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга изменений в модельных рядах марок. Кроме того, в сегодняшнюю подборку попали три кроссовера, получивших новые комплектации – Haval F7, Subaru Forester и Toyota LC Prado. Еще две модели вышли в лимитированных сериях – Hyundai Solaris и Land Rover Range Rover. Познакомимся с ними поближе. Новые модели:

Совершенно новый кроссовер Geely Tugella призван стать флагманом марки. Прием заказов на эту модель стартовал 16 ноября, а ее стоимость в комплектации Flagship составит 2 млн 499 тыс. 990 рублей. На российском рынке Geely Tugella доступен с безальтернативным четырехцилиндровым турбированным мотором объемом 2,0 л, который развивает 238 л. с. и 350 Нм крутящего момента при 1500-4800 об/мин. В качестве коробки передач задействован 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» японского производства Aisin. С места до 100 км/ч купе-кроссовер Geely Tugella разгоняется за 6,9 секунд. Расход топлива составляет 8,1 л/100 км в смешанном цикле.

Еще одна полноценная новинка ноября – новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade, флагман SUV-линейки Hyundai. Новинка доступна в комплектациях – Lifestyle, Prestige и High-Tech, в эксклюзивной топовой версии Cosmos – по цене от 3 млн 149 тыс. рублей до 3 млн 829 тыс. рублей. Для всех комплектаций предлагаются два мощных силовых агрегата – дизельный двигатель 2,2 CRDi (200 л. с. и 440 Нм) и бензиновый двигатель 3,5 MPI (249 л. с. и 336 Нм). Оба мотора работают в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода HTRAC с функцией выбора режимов движения в зависимости от типа дорожного покрытия Multi-Terrain Control. Рестайл и новое поколение:

В конце ноября в нашей стране стартовали продажи нового флагманского внедорожника Infiniti QX80 образца 2020 модельного года. Новинка представлена в исполнениях с 7- или 8-местным салоном (доплата за дополнительное место пассажира составляет 15 тыс. рублей), в двух комплектациях Sensory и Sensory ProActive стоимостью 5 млн 690 тыс. рублей и 6 млн 055 тыс. рублей, с учетом действующего спецпредложения по трейд-ин. Под капотом Infiniti QX80 установлен 5,6-литровый бензиновый двигатель V8, развивающий 405 л. с. мощности и 560 Нм крутящего момента. Благодаря этому полноразмерный внедорожник с трехрядным салоном и снаряженной массой 2,8 тонны разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды. Модель оснащается системой гидравлической стабилизации кузова Hydraulic Body Motion Control.

Модельный ряд KIA пополнился новым рамным внедорожником Mohave, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». На российском рынке новый Mohave представлен с дизельным двигателем V6 3,0 л, мощность которого составляет 249 л. с., а крутящий момент внушительные 549 Нм. Двигатель работает в паре с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач с гидротрансформатором. Все KIA Mohave оснащаются системой автоматически подключаемого полного привода (Torque-on-Demand). Новый KIA Mohave представлен в России в трех комплектациях – Luxe, Prestige и Premium – по цене от 3 млн 099 тыс. 900 рублей до 3 млн 559 тыс. 900 рублей.

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи нового Land Rover Defender. Первые внедорожники доступны в пятидверной версии 110, а короткобазные Defender 90 с трехдверным кузовом будут представлены в начале следующего года. Базовая стоимость модели – 4 млн 060 тыс. рублей. Land Rover Defender представлен на российском рынке с тремя вариантами двигателей – двумя дизельными с максимальной мощностью 200 л. с. и 249 л. с. соответственно, и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым с технологией мягкого гибрида (MHEV). Новые опции:

Кроссовер Haval F7 получил две дополнительные комплектации, которые несколько месяцев отсутствовали в конфигураторе модели. Так, комплектацию Elite теперь можно заказать со «старшим двигателем» – 2,0-литровой «турбочетверкой», развивающей 190 л. с. И напротив, более оснащенная версия Premium вновь стала доступна с базовым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 150 л. с. Цена на оба варианта одинаковая – 1 млн 679 тыс. рублей. Приведенные комплектации – с передним приводом, но вообще в списке версий у Haval F7 есть и полноприводные. Коробка передач у всех вариантов кроссовера – 7-ступенчатый преселективный робот.

Бестселлер марки, кроссовер Subaru Forester получил новую комплектацию Sport, цена которой составляет 2 млн 999 тыс. 900 рублей. Под капотом Subaru Forester Sport установлен 2,5-литровый двигатель мощностью 185 л. с., который работает в сочетании с фирменным цепным вариатором Lineartronic и системой полного привода Symmetrical AWD.

Список комплектаций внедорожника Toyota Land Cruiser Prado пополнился новой топовой версией Black Onyx. Стоимость новинки начинается от 4 млн 696 тыс. рублей. Автомобиль в этой версии доступен с двумя вариантами двигателей: бензиновым V6 объемом 4,0 литра и мощностью 249 л. с., а также обновленным дизельным мотором объемом 2,8 литра, мощность которого была увеличена на 23 л. с. до 200 л. с., а крутящий момент вырос на 50 Нм и теперь составляет 500 Нм. Лимитированные серии:

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила цены на спецсерию седана Hyundai Solaris – «10 лет». Она выпущена тиражом в 4500 экземпляров в честь 10-летия завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге и запуска серийного производства первой модели – Solaris. О знаменательной дате напоминает эмблема «10 лет», украшающая экстерьер и интерьер новинки. Седан в лимитированном исполнении предлагается российским клиентам на базе комплектаций Active Plus или Comfort в сочетании с моторами 1,4 или 1,6, а также 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач на выбор. Цена варьируется от 911 до 976 тыс. рублей.