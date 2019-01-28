Что появится на российском автомобильном рынке в 2019 году? («Автостат»)

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Новый год обещает нам быть богатым на премьеры: тут и рестайлинг, и смена поколений, и появление абсолютно новых брендов и моделей. О некоторых из них мы расскажем в этом материале. LADA Vesta Sport

«Заряженная» версия флагманского седана тольяттинского производства, которая была представлена журналистам еще в сентябре 2018 года, к сожалению, в продажу так и не поступила.

Напомним, что спортивная версия «Весты» оснащена атмосферным двигателем мощностью 145 л.с., который работает в паре с механической 5-ступенчатой коробкой передач производства Renault. Седан получил новую подвеску, которая ниже «базовой» на 3 см; новое рулевое управление; выхлопную и тормозную системы; обновленный салон и множество мелких доработок. Прайс на LADA Vesta Sport озвучен не был, но, учитывая ежегодный рост цен на автомобили, а также повышение НДС до 20%, предположим, что самый быстрый вазовский серийный автомобиль перейдет за отметку 1 миллион рублей. Lexus UX

Современный и технологичный кроссовер Lexus UX во второй половине 2018 года был представлен для знакомства журналистам и представителям российских дилеров Lexus в Португалии. Автомобиль получил хорошие отзывы и оценки, как от экспертов в автомобильной области, так и от любителей. Новинка будет оснащаться гибридным двигателем, развивающим мощность 178 л.с. или чуть более слабой бензиновой установкой (171 л.с.). Оба мотора агрегатируются вариатором. Среди конкурентов новинки – Audi Q3, Volvo XC40, BMW X2, Mercedes-Benz GLA.

Известно, что продажи модели в России стартуют в марте 2019 года. BMW X7

Самый большой внедорожник баварского бренда – BMW X7 уже официально представлен и получил прайс, поэтому нам нужно только дождаться его появления в салонах официальных дилеров. Произойти это должно в первый весенний месяц 2019 года. Внешне X7 получил узнаваемый, фирменный стиль BMW, хоть и обзавелся очень неоднозначными изменениями: «ноздри» решетки радиатора стали «квадратнее», огромные воздухозаборники и узкая головная оптика – все это достаточно ново для BMW X-серии. Длина новинки составила 5 метров 2 сантиметра, а ширина – 2 метра 2 сантиметра. Стартовая цена – 6 миллионов рублей. KIA K900 (Quoris)

Второе поколение флагманской модели Quoris корейского бренда KIA было представлено на Международном автосалоне в Нью-Йорке под названием K900. Автомобиль вырос в габаритах, получил обновки в салоне и под капотом. Новинка появится у российских дилеров KIA уже в первом квартале нынешнего года. GAC GS8

В августе на Международном московском автосалоне (ММАС – 2018) дебютировал новый китайский бренд GAC, который обещает «плотно» зайти на российский рынок. Среди дебютировавших моделей – люксовый внедорожник GAC GS8, появление которого запланировано на август 2019 года. Точных данных о комплектациях и ценах в настоящий момент нет. На домашнем рынке автомобиль продается в 5- и 7-местном исполнении, может оснащаться, как полным, так и только передним приводом. В движение его приводит 200-сильный 4-цилиндровый 2-литровый двигатель. Toyota RAV4

Предположительно в сентябре стартуют продажи нового поколения одного из самых продаваемых в России кроссоверов – Toyota RAV4. Новинка получит совершенно новый дизайн, чем-то напоминающий Toyota Highlander. Для автомобиля используется платформа TNGA, подвеска будет выше, а также появятся три доступные системы полного привода. Ford Focus

Ford Focus четвертого поколения должен появиться на российском рынке в первой половине 2019 года. Автомобиль получил полностью новый дизайн экстерьера, а также, со слов представителей бренда, он стал «самой технически совершенной моделью», которую Ford разработал за последние 20 лет. Основой для модели служит новая модульная платформа C2. В компании отметили, что Focus имеет лучший в классе показатель по лобовому сопротивлению, который у четырехдверных автомобилей составляет 0,250, а у пятидверных — 0,273. Если компания Ford сможет дать российскому рынку адекватный ценник, то у вышедшего в 2018 году нового KIA Ceed появится очень серьезный конкурент. Skoda Karoq

В четвертом квартале компания Skoda планирует старт российских продаж кроссовера Karoq. Skoda Karoq – это небольшой кроссовер, сопоставимый по размеру, например, с Nissan Qashqai. Он оснащается бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 115 до 190 л.с. Они агрегатируются «механикой» или «роботом», ведущих колес может быть как два, так и все четыре. О том, какие комплектации и варианты силовых агрегатов будут доступны на российском рынке, компания Skoda официально расскажет позже. Subaru Ascent

Это самая большая из «Субар», продажи которой открылись на противоположной стороне земного шара в 2018 году. А вот в 2019 году она, возможно, доберется и до России. По крайней мере сейчас об этом идет много разговоров со стороны представителей бренда. В США автомобиль доступен с 4-цилиндровым 2,4-литровым оппозитным двигателем, развивающим 260 «лошадей». Он работает в паре с вариатором. Привод автомобиля традиционно для Subaru – полный. Какие комплектации, цены и варианты силовых агрегатов будут в России, мы можем только догадываться. Volkswagen Arteon