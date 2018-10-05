Что появится на автомобильном рынке в октябре? («Автостат»)

Прочитали 2593 раз

Середина осени радует многие регионы достаточно теплой для этого времени года погодой, но, к сожалению, не обрадует автолюбителей появлением большого количества новинок. Мы выбрали для вас три, как нам кажется, наиболее интересных, и хотим о них рассказать.

KIA Cerato Российские дилеры KIA с 1 октября 2018 года начали продажи седана Cerato четвертого поколения, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка будет представлена в 10 вариантах комплектаций по цене от 1 млн 049 тыс. 900 до 1 млн 359 тыс. 900 рублей. Продажи KIA Cerato третьего поколения продолжатся в России под именем Cerato Classic. На российском рынке новый KIA Cerato будет доступен с двумя силовыми агрегатами: 1,6 л Gamma (128 л.с., 155 Нм) и 2,0 л Nu (150 л.с., 192 Нм). Версия с двигателем 1,6 литра может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобили с 2-литровым мотором комплектуются только 6-ступенчатым «автоматом».

Jeep Сompass Еще в августе российские дилеры Jeep начали прием заказов на новый компактный кроссовер Compass. Все версии модели для России оснащаются 2,4-литровым бензиновым двигателем в двух вариантах форсировки – 150 и 175 л.с. Вне зависимости от комплектации Jeep Compass оснащается 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Кроссовер представлен в трех комплектациях: Longitude, Limited и Trailhawk. Стоимость базовой версии модели начинается с отметки 1 999 000 рублей. Самая богатая комплектация обойдется покупателю не меньше, чем 2 299 000 рублей. За доплату предусмотрено несколько опциональных пакетов. Например, за 85 тыс. рублей можно заказать кожаную отделку кресел, в этот набор еще входят электрорегулировки сидений в восьми направлениях. В ту же сумму обойдется панорамная крыша. В октябре мы надеемся увидеть автомобили вживую.