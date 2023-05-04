Авторынок Таиланда в марте ушел «в минус» после 13 месяцев роста

Автомобильный рынок Таиланда за последние годы претерпел много изменений. Он вырос с 756 446 единиц в 2010 году до 1,44 млн в 2012 году. В 2013 рост продаж прекратился, положив начало нисходящему тренду, который продолжался до 2016 года, когда на авторынке был достигнут минимум в 769 623 автомобиля. 2017 и 2018 годы стали периодом восстановления, когда рынок сумел снова вырасти до 1,04 млн экземпляров.

В 2019 году эксперты отметили на этом рынке падение на 8,8%, а в 2020 году пандемия привела к настоящему обвалу: продажи автомобилей в стране достигли самого низкого уровня за последнее десятилетие - 737 244 единицы.

В 2021 году автомобильный рынок в Таиланде оставался относительно стабильным (-0,3%). Наконец, в 2022 году начался этап восстановления: объём проданных машин вырос на 10,8% до 628 423 единиц.

Динамика, набранная в 2022 году, сохранилась и в первые два месяца 2023 года. Но, несмотря на такое уверенное начало, эксперты отмечают, что рынку транспортных средств в стране приходиться постоянно сталкиваться с проблемами в автомобильной промышленности. Главным образом, это периодические перебои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой сырья, в частности, для производства микрочипов.

В марте 2023 года авторынок Таиланда впервые показал падение после 13 месяцев роста. За месяц продано 65 994 новых автомобилей (-8,0%). А результат первого квартала составил 191 723 автомобиля (+0,2%).

По совокупным данным 1 квартала 2023 года в марочном рейтинге лидером продаж осталась Toyota (84 576 шт.; +3,6%), за которой следуют Honda (26 492 шт.; -13,7%) и Ford (14 039 шт.; +36,9%).

Лучшая динамика по результатам 1 квартала отмечена у Ford (+36,9%) и Mercedes (+18,7%). Худшая - у Suzuki (-38,7%) и Mazda (-34,4%).

Здесь также стоит отметить, что марка BYD вошла в ТОП-10, поднявшись сразу на 27 позиций вверх и заняв 8 место в первой десятке лидеров (5 578 автомобилей).

Что касается моделей, то бестселлером в стране остается Isuzu D-Max, несмотря на снижение продаж (-3,4%). За ним в рейтинге следует Toyota Hilux (-15% по сравнению с прошлым годом).

По материалам focus2move