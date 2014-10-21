По итогам первых месяцев года лидер мирового авторынка - Toyota Corolla

Эксперты f2m, аккумулируя данные авторынков 162 стран, какждый месяц определяют самые продаваемые автомобили в мире. Один их трендов, замеченных специалистами: в мировом рейтинге новые модели EV набирают все большие обороты, поскольку автомобильная промышленность все больше и больше движется в сторону электрификации.

По совокупным данным первых двух месяцев 2023 года самым продаваемым автомобилем в мире осталась Toyota Corolla. Эта модель была продана в количестве 154 389 единиц (-5,3%). Такой солидный объем обеспечивает ей большой отрыв от ближайших преследователей.

Второе место - у "иконы американского стиля" Ford F-Series, по-прежнему являющегося бестселлером во всей Северной Америке. В январе-феврале продажи модели достигли 133 429 единиц, что на 23,1% больше, чем годом ранее.

Несмотря на огромный успех своей гибридной версии, Toyota RAV4 опустился на 1 строчку в таблице лидеров и теперь по итогам двух первых месяцев года занимает третье место (113 202 шт.; -21,4%).

А вот Tesla Model Y - первый электромобиль в рейтинге - поднялся сразу на 3 позиции до четвертого места (109 467 шт.; +14,3% по сравнениюс АППГ).

На пятом месте - Chevrolet Silverado (97 645 шт.; +13,2%), за которым следуют Toyota Hilux (89 815 шт.; -0,6%) и Toyota Camry (86 439 шт.; -8,4%).

Hyundai Tucson занимает восьмое место (81 288 шт.; -1,2%), на девятом - Ram Pick-up (79 007 шт.; -13,9%). Замыкает ТОП-10 Toyota Yaris, поднявшаяся в рейтинговой таблице на 4 строчки вверх (78 531 шт.; +3,4%).

Наиболее заметные перемены у других моделей в ТОП-100 в основном связаны с электромобилями. Так, например, BYD Dolphin поднялся с 167 места до 42-ого, а BYD Yuan Plus оказался на 69-ой позиции (был на 477-ой).

По материалам focus2move