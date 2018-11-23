Автомобильный рынок Таиланда за 1 квартал 2022 года

Автомобильная отрасль очень важна для экономики Таиланда. Здесь производится более 1 млн автомобилей в год. Авторынок страны начал активно расти в 2017 году, выйдя из глубокого кризиса.

В 2012 году "сумасшедший" правительственный стимулирующий план породил большой "пузырь продаж": в этом году результаты удвоились и достигли рекордного объема продаж в 1,43 млн автомобилей (включая HCV). Совсем скоро после этого последовало падение до минимума в 768 тысяч автомобилей (в 2016 году), что очень близко к уровню продаж 2011 года. Восстановление рынка началось только в 2017 году, когда объемы реализации автомобилей выросли в два раза. На рынок положительно повлияла возможность после 5 лет владения перепродать автомобили, приобретенные в ходе стимулирующей кампании "первые покупатели автомобилей 2012 года".

В 2017 году тайский авторынок вырос до 871 644 экземпляров (+13,4%). Впечатляющие темпы роста удалось удержать и в 2018 году, когда жители страны приобрели 1 041 739 автомобилей (+19,5%). В 2019 году, согласно данным, опубликованным "Ассоциацией автомобильной промышленности" Таиланда, рынок остался на прежнем уровне, продемонстрировав объём продаж в 1 040 123 шт. (-0,2%).

В 2020 году показатели реализации на авторынке упали на 25,9% до 771 141 шт., в основном из-за пандемии COVID-19.

В 1 квартале 2021 года в стране было куплено 233 668 автомобилей, что на 0,8% меньше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале спрос на машины вырос на 33,5% (сказался эффект низких продаж в ковидном 2020 году) до 195 838 экземпляров. В 3 квартале эксперты снова отметили падение объемов (156 868 шт.; -12,3%). В 4 квартале продажи автомобилей упали на 15,3% до 147 998 экземпляров. В целом за 2021 год реализовано 734 372 автомобиля, что на 0,2% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года падение продолжилось. По итогам января-марта продажи машин в Таиланде снизились на 3,7% до 225 121 шт. При более детальном рассмотрении заметно, что в феврале наблюдался рост (+6,7%), в марте спрос на автомобили пошел "в минус" (-7%) и опустился до уровня 74 489 шт.

Лидер марочного рейтинга - Toyota - по итогам 1 квартала 2022 года продемонстрировала рост на 6,1%, ей принадлежит 42,9% рынка. Далее следует Honda (+12,2%). Худшие показатели динамики в десятке лидеров - у Nissan (-19,1%).

По материалам focus2move

Фото: arrivo.ru