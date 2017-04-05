Авторынок Бразилии в ноябре и за 11 месяцев 2021 года

Автомобильный рынок в Бразилии упал с рекордных 3,6 млн в 2012 году, когда он занимал 4-е место в мире, до менее 2 млн в 2016 году (1 989 000 единиц).

Основной причиной падения эксперты называют "Национальный автомобильный план", принятый в 2013 году, который ввел новые стандарты для производителей с точки зрения содержания, безопасности, выбросов. Это сразу ограничило преимущества моделей местного производства по сравнению с импортируемыми автомобилями.

Внутренний автомобильный рынок достиг дна в первом квартале 2017 года, когда его объём упал более чем на 45% ниже уровня 2013 года. По завершению 2017 года рынок начал понемногу восстанавливаться. Так, в 2018 году он вырос на 9,2%, в 2019 году - еще больше и сумел достичь 2,66 млн экземпляров.

В 2020 году авторынок чрезвычайно сильно пострадал от пандемии, так как страна занимала третье место в мире по количеству инфицированных. За год продано всего 1 954 828 автомобилей, это на 26,2% меньше по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался для рынка Бразилии негативно: в 1 квартале было продано 497 913 единиц, что на 6,8% ниже, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи начали расти. Так, они сумели вырасти на 120,3% до 508 896 экземпляров. Но, как отмечают эксперты, такой рост был обусловлен невероятно низкими объемами продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале рынок снова показал падение, причем в двузначном выражении (-13,6%), он снизился до 463 272 шт. В октябре было продано 150 079 автомобилей (-27%).

В ноябре объемы продаж так и не восстановились и продолжили падать: продано 161 027 автомобилей (-24,9%). В целом с начала года реализовано 1,78 млн автомобилей (+3,4%).

Новый лидер авторынка - Fiat - продемонстрировал рост продаж с начала года на 40,2%, он занял долю в 22,2%. Бывший лидер Volkswagen - ушел "в минус" (-6,1%). Худшую динамику в группе лидеров показал Chevrolet (-29,7%).

По материалам focus2move

Фото: turbina.ru