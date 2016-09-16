Китайский автомобильный рынок в июле 2021 года

Рынок замедлился с 2016 года, достигнув 30% мировых продаж. Очевидно, что дальнейшая эволюция в большей степени обусловлена реальными решениями двух основных проблем, возникших в результате бума на рынке в последнее десятилетие: загрязнение окружающей среды и транспортные заторы.

Правительство страны переключило свое внимание с общих объемов на тип двигателей и постепенно создает стимулы для небольших и низкоэмиссионных автомобилей, одновременно поддерживая инвестиции в развитие машин на альтернативном топливе (AFV), главным образом - электрическом. В этом направлении в январе 2017 года были повышены пошлины для автомобилей объемом двигателя более 1,6 литра (с 5% до 7,5%) - и в течение этого года объем продаж составил 28,2 млн, увеличившись только на 0,9%.

А уже в 2018 году продажи новых легковых автомобилей стали постепенно уменьшаться - вслед за замедлением внутреннего потребительского спроса. Рынок прервал положительный тренд последних лет, впервые с 90-х годов. Результат 2018 года - 27,5 млн проданных автомобилей (-3,7%). 2019 год завершился на уровне 25,7 млн, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году.

В 2020 году продажи автомобилей в стране упали из-за пандемии COVID-19: продано 24,73 млн шт. (-4,1% по сравнению с 2019 годом). 2021 год для китайского рынка начался крайне позитивно. В 1 квартале было реализовано 6,03 млн автомобилей (-61,7%), во втором квартале - 6,12 млн штук (-1,3%).

В июле китайский авторынок, после после потери 12,4% в предыдущем месяце, продолжил падать в двузначном выражении. Всего за июль удалось продать 1,88 млн автомобилей (-11,9%), а с начала года продажи составили 14 млн единиц, что на 16,9% больше по сравнению с 2020 годом. Рынок сейчас очень близок к допандемическому уровню: по сравнению с показателями июля 2019 года сейчас продажи больше всего на 0,2%.

Лидер китайского рынка, Volkswagen, сообщил о худших показателях в группе лидеров. Его потери в реализации машин с начала года упали на 6,9%, а доля рынка снизилась до 8,3%. Далее следует Toyota, увеличившая продажи на 16,5%. Wuling сообщил о лучших показателях в группе лидеров, показав рост в 55,1% с начала года.

По материалам focus2move

Фото: mychinaexpert.ru