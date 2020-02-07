Испанский авторынок в июле 2021 года

Испанский автомобильный рынок год за годом восстанавливался после огромного падения, о котором сообщалось после кризиса 2009 года. Тогда объём рынка сократился более чем вдвое. Правительство поддержало восстановление, что имеет решающее значение для страны, которая является вторым крупным производителем автомобилей в Европе. Поддержка заключалась в ведении плана стимулирования под названием PIVE, который поддерживает утилизацию старых автомобилей при покупке новых с низким уровнем выбросов.

Программа PIVE с годами менялась, становясь стабильной поддержкой для внутреннего рынка, и за последние шесть лет он вырос с менее чем 0,7 млн автомобилей в 2012 году до почти 1,3 млн единиц в 2019 году.

В 2020 году рынок сильно пострадал от пандемии. Падение было настолько резким, что был зафиксирован самый низкий годовой объём продаж в стране с 2013 года - было продано 858 022 автомобиля, что на 31,8% меньше, чем в предыдущем году.

2021 год для испанского рынка начался негативно, но потом продажи пошли вверх. В 1-м квартале было продано 186 064 единицы, что на 17,5% больше продаж по сравнению с 1-м кварталом 2020 года. Во 2-м квартале продажи начали быстро расти - до 270 783 единиц(+123,5%) - из-за невероятно низких объёмов во 2-м квартале 2020 года.

В июле 2021 года рынок снова упал в двузначном выражении после роста на 17,1% в июне. Продажи месяца составили 83 900 автомобилей (-28,9%), а с начала года - 540 747 единиц, что на 16,4% больше по сравнению с 2020 годом. Однако по сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще ниже: по отношению к июлю 2019 года продажи ниже на 30,7%.

Лидирующее положение на рынке удерживает местная марка Seat, увеличившая с начала года продажи на 28,4% и контролирующая 9,3% рынка. Далее следует Volkswagen, который поднял продажи на 18,2%. Renault сообщил о худших показателях, потеряв 0,1% в продажах. Фактически это единственная марка в группе лидеров, сообщившая о потерях с начала года.

По материалам focus2move

Фото: euromag.ru