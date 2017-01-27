Китайский авторынок, сумев достичь 30% мировых продаж, с 2016 года замедлился. Сегодня очевидно, что будущая эволюция на этом рынке в большей степени зависит от решения двух основных проблем, возникших в результате рыночного бума последнего десятилетия - загрязнение окружающей среды и пробки на дорогах.

Правительство страны переключило свое внимание с общих объёмов на тип двигателей и постепенно создает стимулы для небольших и низкоэмиссионных автомобилей, одновременно поддерживая инвестиции в развитие автомобилей на альтернативном топливе (AFV), главным образом электрическом. В этом направлении в январе 2017 года были повышены пошлины для автомобилей объёмом двигателя более 1,6 литра (с 5% до 7,5%) - и в течение этого года объем продаж составил 28,2 млн, увеличившись только на 0,9%.

А уже в 2018 году продажи новых легковых автомобилей стали постепенно уменьшаться - вслед за замедлением внутреннего потребительского спроса. Рынок прервал положительный тренд последних лет, впервые с 90-х годов. Результат 2018 года - 27,5 млн проданных автомобилей (-3,7%). 2019 год завершился на уровне 25,7 млн, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году

В 2020 году продажи автомобилей в стране упали из-за пандемии COVID-19: продано 24 730 045 шт. (-4,1% по сравнению с 2019 годом).

2021 год для китайского рынка начался крайне позитивно. В 1 квартале было продано 6,03 млн автомобилей (-61,7%), вот втором квартале - 6,12 млн шт. (-1,3%).

В июне 2021 года на китайском рынке реализовано 1,97 млн автомобилей (-12%), а в целом за первое полугодие - 12,15 млн шт., что на 22,3% больше, чем в 2020 году. До уровня, который был до пандемии, этот рынок пока не дорос: по отношению к показателям июня 2019 года пока все еще фиксируется падение (-7,6%).

Лидер - Volkswagen - нарастил объемы продаж с начала года на 2,1%, ему принадлежит 8,8% рынка. За ним следует Toyota, тоже показав рост (+20,6%). Еще более высокий рост - лexibq результат в группе лидеров - продемонстрировал Wuling (+64,6%).

По материалам focus2move

Фото: theepochtimes.com