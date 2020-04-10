Бестселлеры сегмента coupe в 1 полугодии 2021 года

В первой половине 2021 года новым бестселлером в сегменте купе стал Dodge Charger. Модель была реализована в количестве 46 615 экземпляров, заняв долю рынка в 12,5%. Представленная на американском рынке с 1966 года, этот автомобиль имеет уже семь поколений, последнее было представлено в 2011 году. Наконец-то, Dodge Charger смог обогнать своего "заклятого врага" - Ford Mustang.

На втором месте предыдущий лидер - Ford Mustang (41 350 шт.; доля рынка 11,1%). Выпускающийся с 1965 года, это самый культовый автомобиль, произведенный Ford. Компания создала моду на так называемый "pony car" - класс американских "мускул-каров", доступное спортивное купе с длинными капотами и короткими задними свесами. Текущее, уже 5-е поколение, выведенное на рынок в 2014 году, сегодня продаётся более чем в 135 странах.

На третьем месте - Dodge Challenger (31 688 шт.; доля рынка 8,5%), за ним следует Porche 911 (+1 позиция в рейтинге; 18 511 шт.; доля рынка 5%).

Пятое место занимает Chevrolet Corvette (+8 позиций в рейтинговой таблице; 16 053 шт.; доля рынка 4,3%). Далее идут Porsche Taycan (+17 позиций; 15 270 шт.; доля 4,1%), Volkswagen Arteon (-1 позиция) и Mazda MX-5 (+3 места), реализованные в количестве 14 821 шт. (4,0% рынка) и 13 773 шт. (3,7% рынка) соответственно.