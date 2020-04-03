Бестселлеры в сегменте executive cars в 1 квартале 2021 года

Транспортные средства, включенные в глобальный рейтинг executive cars, имеют кузов седан с 3/4/5 дверями или универсал, в то время как SUV и MPV представлены в рейтингах своих сегментов. Эксперты отмечают, что ТОП-4 самых продаваемых в мире моделей в данном сегменте практически не изменился по сравнению с прошлым годом.
В первом квартале 2021 года на первом месте оказался BMW 5-й серии (реализовано 87 224 шт.), заняв 19% рынка. Выпускаемая с 1972 года 5-я серия за всю историю бренда является второй самой продаваемой моделью BMW. С момента выхода на рынок модель реализовали в количестве более 7 млн по всему миру. В феврале 2017 года началось производство 7-го поколения.
На втором месте - предыдущий лидер, Mercedes E-Class, который в 1 квартале был продан в количестве 84 257 шт. (18,4% рынка). Согласно новой стратегии наименования моделей Mercedes, примененной брендом в начале 90-х годов, Mercedes E-Class вышла на рынок в 1993 году и фактически выпускается уже в 5-м поколении (старт был в 2016 году).
На третьем месте - Audi А6 (69 246 шт.; 15,1% рынка). Затем следуют Hyundai Grandeur (25 861 шт.; 5,6% рынка), Skoda Superb (18 492 шт.), Genesis G80 (+16 строчек в рейтинге; 15 501 шт.; 3,4% рынка) и Volvo S90 (+7 строк в рейтинге; 13 328 шт.; 2,9% рынка).
На восьмом месте - BMW 7-й серии (-2 позиции в рейтинге; 12 955 шт.; 2,8% рынка), на девятом - Toyota Corona (-1 позиция в рейтинге; 11 511 шт.; 2,5% рынка). Замыкает ТОП-10 Peugeot 508 (-3 строки в рейтинге; 10 728 шт.; 2,3% рынка).
По материалам focus2move
Фото: formacar.com, thekoreancarblog.com, auto-dd.ru