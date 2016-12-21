Норвежский авторынок в первом квартале 2021 года

Авторынок Норвегии сильно изменился в последние годы, благодаря решению правительства страны увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов и ведению среднесрочной стимулирующей политики с нулевыми налоговыми издержками на электромобили (EV): конечная цена для покупателей электрокаров почти эквивалентна цене автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Результатом этого стала быстрая замена традиционных автомобилей на гибридные или электрические.

Норвегия приняла решение прекратить использование автомобилей на углеводородном топливе к 2025 году. Стимулируемый необходимостью обновления, внутренний рынок вырос с 2012 по 2017 год, достигнув пяти рекордов подряд, прежде чем в 2018 году на нем началось умеренное снижение (реализован 149 991 автомобиль). В 2019 году объем продаж составил 142 381 автомобиль. При этом рынок продолжил удерживать мировое лидерство по объемам реализации экологически чистых автомобилей.

2020 год начался с роста на 6,2%, однако уже в марте рынок рухнул, когда началась пандемия COVID-19. Самое резкое падение произошло в мае 2020 года, когда падение составило 39%. Тем не менее, даже такой результат оказался одним из лучших в Европе, а в последующие месяцы рынок начал процесс впечатляющего восстановления. Так, во второй половине года август был единственным месяцем со знаком "минус" (-10,5%), а уже в декабре зафиксирован просто невероятный рост (+82,8%).

Все это сыграло свою роль при подсчете годовых объемов продаж автомобилей. В целом по году падение оказалось весьма незначительным, а результаты рынка покзаали, что это был самый эффективный рынок Европы в 2020 году. За год реализовано 141 405 автомобилей, продажи снизились всего на 0,7% по сравнению с 2019 годом.

Новый 2021 год норвежский авторынок начал с позитивной статистики. В январе продано 10 301 экз. (+7,7% к предыдущему январю), в феврале - 10 687 единиц (+3,3%). В марте объем реализации автомобилей составил 15 321 экз. (+23,1%). А в целом за 1 квартал в стране продано 36 309 автомобилей, что на 12,2% больше по сравнению с 2020 годом.

Лидер рынка Toyota в марте нарастила продажи на 92,2%. За нею следует Volvo, которая продемонстрировала рост на 107,2% - это лучшая динамика в десятке лидеров. Единственной маркой в ТОП-10, которая зафиксировала в марте падение, был Volkswagen (-11,8%).

По материалам focus2move

Фото: breathelife2030.org