Испанский авторынок в марте и за первый квартал 2021 года

Авторынок Испании восстанавливался год за годом после колоссального падения в кризис 2009 года, когда объёмы продаж снизились более чем наполовину. Правительство поддержало это восстановление рынка, крайне важное для страны, так как Испания - второй крупный автопроизводитель в Европе. В стране был введен план стимулирования под названием PIVE, который поддерживает утилизацию старых автомобилей при покупке новых с низким уровнем выбросов.

Программа PIVE действовала на протяжении нескольких лет, став стабильной поддержкой для внутреннего рынка, в результате за последние шесть лет он вырос с показателя менее чем 0,7 млн автомобилей (в 2012 году) до почти 1,3 млн (в 2019 году).

Однако в 2020-ом - продажи машин сильно пострадали от пандемии. Падение рынка было настолько сильным, что в стране зафиксирован самый низкий годовой объём продаж, начиная с 2013 года. Реализовано 858 022 автомобилей (-31,8%).

Новый 2021 год испанский рынок начал на негативной ноте: продажи сократились вдвое. В январе жители Испании приобрели всего 47 119 автомобилей, что на 52,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. В феврале негативный тренд сохранился: продано всего 58 277 экземпляров (-38,4%).

В марте испанский автомобильный рынок сообщил о "большом" росте (+129%). Однако эксперты понимают, что это отнюдь не "реальный" рост, в действительности сказался так называемый "эффект низкой базы". Ведь в марте 2020 года продажи упали аж на 69,3%. Тем не менее, новый показатель марта стоит воспринимать позитивно, потому что объем реализованных в марте 2021 года автомобилей (126 740 шт.) практически соответствует "предпандемическому" уровню.

В целом продажи автомобилей в январе-марте 2021 года составили 239 384 шт., что все еще ниже на 9,7% результата, который был зафиксирован в 1 квартале 2020 года.

Лидер рынка Peugeot в марте продемонстрировал самую высокую динамику (+201,5%) в десятке лидеров. За ним следует Citroen, нарастивший продажи на 172%. Самый слабый рост в ТОП-10 - отмечен у Seat (+2,6%).

По материалам focus2move

Фото: euromag.ru