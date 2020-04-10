Самые продаваемые автомобили в сегменте coupe в 2020 году | АВТОСТАТ

Самые продаваемые автомобили в сегменте coupe в 2020 году

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Ford Mustang - лидер рейтинга бестселлеров coupe

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)
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В 2020 году самым продаваемым купе в мире признан Ford Mustang, реализованный в количестве 92 408 экземпляров и сумевший занять 12,2% доли рынка. Выпускаемый с 1965 года, это самый культовый автомобиль производства Ford, создавший класс американских мускул-каров "pony car". Сегодня это доступное спортивное купе с длинным капотом и коротким багажником. Нынешнее поколение, пятое, запущенное в 2014 году, продаётся более чем в 135 странах.

На втором месте - Dodge Charger (86 765 шт.; доля рынка 11,5%). Появившись на американском рынке в 1966 году, эта модель имеет уже 7-е поколение, которое было представлено в 2011 году.

Третье место занимает Dodge Challenger (58 703 шт.; доля рынка 7,8%), за ним следует Hyundai Grand Starex (36 925 шт.;+2 позиции в рейтинговой таблице). В пятерку лидеров вошел также Chevrolet Camaro, реализованный в количестве 36 083 шт. Camaro поступил в продажу 29 сентября 1966 года и был разработан как конкурент модели Ford Mustang. Его производство было прекращено в 2002 году, однако в 2009 году Chevrolet запустил пятое поколение модели, а затем в 2016 году - шестую версию, которая сейчас и предлагается на рынке.

Acura NSX показывает хорошую динамику продаж

На шестом месте находится Porche 911 (29 886 шт.; + 2 позиции в рейтинге), за ним следует Acura NSX (22 141 шт.), опережая Geely Xingue Star (21 020 шт.).

Geely Xingue Star - странное четырехдверное китайское купе.

Наконец, на девятом месте Mazda MX-5 (19 530 шт.; -2 места в рейтинге), а Volkswagen Arteon (19 135 шт.) смог войти в десятку лидеров, поднявшись на 2 позиции вверх. 

По материалам focus2move
Фото: decepticomics.com, lroader.ru, backfires.caranddriver.com

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажибестселлермировой рейтингмарки-лидерыchevrolet camaroford mustang

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