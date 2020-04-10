Самые продаваемые автомобили в сегменте coupe в 2020 году

В 2020 году самым продаваемым купе в мире признан Ford Mustang, реализованный в количестве 92 408 экземпляров и сумевший занять 12,2% доли рынка. Выпускаемый с 1965 года, это самый культовый автомобиль производства Ford, создавший класс американских мускул-каров "pony car". Сегодня это доступное спортивное купе с длинным капотом и коротким багажником. Нынешнее поколение, пятое, запущенное в 2014 году, продаётся более чем в 135 странах.

На втором месте - Dodge Charger (86 765 шт.; доля рынка 11,5%). Появившись на американском рынке в 1966 году, эта модель имеет уже 7-е поколение, которое было представлено в 2011 году.

Третье место занимает Dodge Challenger (58 703 шт.; доля рынка 7,8%), за ним следует Hyundai Grand Starex (36 925 шт.;+2 позиции в рейтинговой таблице). В пятерку лидеров вошел также Chevrolet Camaro, реализованный в количестве 36 083 шт. Camaro поступил в продажу 29 сентября 1966 года и был разработан как конкурент модели Ford Mustang. Его производство было прекращено в 2002 году, однако в 2009 году Chevrolet запустил пятое поколение модели, а затем в 2016 году - шестую версию, которая сейчас и предлагается на рынке.