Самые продаваемые автомобили в сегменте executive cars в 2020 году

Автомобили, включенные в этот рейтинг, имеют только кузова типа "седан" (3/4/5 дверей) и "универсал", в то время как внедорожники и MPV представлены в другом сегментном рейтинге. ТОП-4 самых продаваемых представительских моделей не изменился, он остался таким же, каким был в прошлом году.

В 2020 году мировой лидер сегмента остается на первом месте благодаря успеху Mercedes-Benz E-Class, который в этом году реализован в количестве 330 459 экзмепляров (доля 22%). Начиная с новой стратегии названия моделей, примененной Mercedes-Benz в начале 90-х годов, данная модель вышла на рынок в 1993 году и сейчас продаётся уже 5-м поколении (которое стартовало в 2016 году).

На втором месте - BMW 5 серии (254 801 шт.; доля 17%). Выпускаемая с 1972 года, 5-я серия является второй самой продаваемой моделью BMW за всю историю бренда. По всему миру реализовано более 7 млн таких автомобилей. В феврале 2017 года началось производство ее 7-го поколения.

На третьем месте - Ауди А6 (221 852 шт.; доля 14,8%). Далее следуют Skoda Superb (72 370 шт.; доля 4,8%), Volvo S90 (42 470 шт.; доля 2,85%; +2 места в рейтинге), BMW 7 серии (41 374 шт.; доля 2,8%) и Peugeot 508 (35 581 шт.; доля 2,4%).