Самые продаваемые автомобили в сегменте executive cars в 2020 году | АВТОСТАТ

Самые продаваемые автомобили в сегменте executive cars в 2020 году

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Mercedes E-Class лидирует в сегменте executive cars

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)
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Автомобили, включенные в этот рейтинг, имеют только кузова типа "седан" (3/4/5 дверей) и "универсал", в то время как внедорожники и MPV представлены в другом сегментном рейтинге. ТОП-4 самых продаваемых представительских моделей не изменился, он остался таким же, каким был в прошлом году.

В 2020 году мировой лидер сегмента остается на первом месте благодаря успеху Mercedes-Benz E-Class, который в этом году реализован в количестве 330 459 экзмепляров (доля 22%). Начиная с новой стратегии названия моделей, примененной Mercedes-Benz в начале 90-х годов, данная модель вышла на рынок в 1993 году и сейчас продаётся уже 5-м поколении (которое стартовало в 2016 году).

На втором месте - BMW 5 серии (254 801 шт.; доля 17%). Выпускаемая с 1972 года, 5-я серия является второй самой продаваемой моделью BMW за всю историю бренда. По всему миру реализовано более 7 млн таких автомобилей. В феврале 2017 года началось производство ее 7-го поколения.

На третьем месте - Ауди А6  (221 852 шт.; доля 14,8%). Далее следуют Skoda Superb (72 370 шт.; доля 4,8%), Volvo S90 (42 470 шт.; доля 2,85%; +2 места в рейтинге), BMW 7 серии (41 374 шт.; доля 2,8%) и Peugeot 508 (35 581 шт.; доля 2,4%).

Dongfeng Aeolus - динамичный новичок в ТОП-10

На восьмом месте - DFM Aeolus, который в этом году смог войти в ТОП-10 (32 956 шт.; доля 2,2%), опережающий Cadillac CT6 (29 404 шт.; доля 2%; +4 места в рейтинге). Замыкает ТОП-10 Tesla Model S (28 324 шт.; доля 1,9%).

По материалам focus2move
Фото: go-fleet.pl, auto.vercity.ru

Автор: , источник: АВТОСТАТ

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