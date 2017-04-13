Итальянский авторынок в ноябре 2020 года

В октябре итальянский рынок оставался на прежнем уровне, зафиксированы продажи на уровне 158 250 автомобилей (+0,2%). Однако в ноябре он снова показал небольшое падение после введения в конце октября новых ограничений с целью сокращения распространения COVID-19. В ноябре продажи составили 139 906 автомобилей (-7,5%), а всего с начала года - 1,27 млн (-28,7%).

Лидер рынка Fiat удержался практически на прежнем уровне (-1,8%), а самое резкое падение продемонстрировал Ford (-16,9%). Лучшие показатели динамики в группе лидеров зафиксированы у Renault (+9,7%).

О рынке Италии

После глубоких потерь во время кризиса 2008/11 годов, когда итальянский рынок упал с 2,4 до 1,4 млн автомобилей, в период 2012/17 годов - он постепенно восстанавливаллся, и в 2017 году достиг уровня 1,96 млн шт. (с учётом LCV - 2,14 млн шт.).

Однако, вернувшись на этот уровень, рост прекратился, и в 2018 году началась новая фаза умеренного снижения. В 2019 году продажи автомобилей снизились на 2,6% до 1,92 млн шт.

По материалам focus2move

Фото autoassa.ru