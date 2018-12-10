Автомобильный рынок Таиланда в октябре и за 10 месяцев 2020 года

Автомобильный рынок Таиланда, ежегодный объем которого составляет более 1 млн автомобилей и имеет решающее значение для страны, находится в достаточно сложных условиях.

"Сумасшедшая" правительственная программа стимулирования в 2012 году породила большой "пузырь продаж", что привело к удвоению регистраций автомобилей в 2012 году до рекордного объёма в 1,43 млн единиц (включая HCV), за которым в дальнейшем последовало падение до минимума в 768 тысяч единиц (в 2016 году), что стало примерно соответствовать уровню 2011 года.

Восстановление началось лишь в 2017 году, когда на рынок стала положительно влиять возможность после 5 лет владения перепродавать автомобили, приобретенные в ходе стимулирующей кампании "первые покупатели автомобилей" 2012 года.

Рынок в 2017 году вырос на 13,4% до 871 644 автомобилей, в 2018 году впечатляющие темпы роста сохранились, реализовано 1 041 739 шт. (+19,5%).

В 2019 году, согласно данным, опубликованным тайской Ассоциацией автомобильной промышленности, продажи автомобилей перестали расти, оставшись на уровне предыдущего года - 1 040 123 шт. (-0,2%).

В 2020 году рынок стартовал с отрицательным трендом, за два первых месяца реализовано 125 929 автомобилей (-21,3%). Начало года было стабильным, пока правительство не решило закрыть страну, чтобы избежать распространения COVID-19, а большая часть коммерческой и производственной деятельности в апреле была заблокирована.

Продажи новых легковых автомобилей в апреле составили 30 139 шт. (-65,0%). Аналогичная тенденция наблюдалась и в секторе мотоциклов.

Таиланд является центром автомобильной промышленности с миллионами производимых автомобилей и мотоциклов, и блокировка мирового спроса в этой отрасли создает проблемы для экономики, отражающиеся в более низком уровне потребления. Кроме того, нехватка деталей и комплектующих сократила производственные мощности, в то время как туристический сектор - второй экономический столп страны - стагнировал из-за блокировки международного туризма.

В мае рынок незначительно улучшился (-60,5%), в июне рынок сообщил о еще более сильных признаках оживления. Июньские продажи составили 55 550 шт. (-35,4%). В июле ситуация осталась практически не изменилась: реализовано 53 853 шт. (-34,6%).

В августе ситуация немного улучшилась: продано 47 498 шт. (-29,7%). Однако сентябрь не продолжил тренд на восстановление, так как было продано только 48 474 автомобилей (-28,1%).

Таиланд по-прежнему имеет низкое количество общих случаев заболевания COVID-19 в стране, благодаря эффективному реагированию ситуация находится под контролем. Рынок показывает очень медленное и устойчивое восстановление, но все еще недостаточное для того, чтобы вернуться к уровню предыдущего года. В октябре рынок снова продемонстрировал улучшение: продано 49 156 автомобилей (-23,6%), всего с начала года реализовано 509 875 шт. (-26,5%).

Все марки в ТОП-10 лидеров сообщили о потерях, кроме Suzuki, которая увеличила продажи на 5,4%. Худшие показатели зафиксированы у Mitsubishi, которая снизила реализацию автомобилей на 34,5%. Toyota по-прежнему лидирует с очень большим отрывом, хотя и показала отрицательную динамику (-25,3%).

По материалам focus2move

Фото g-switch.org