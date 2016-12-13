Израильский автомобильный рынок в октябре и за 10 месяцев 2020 года

В течение последнего десятилетия израильский автомобильный рынок постоянно рос, подпитываемый последовательным развитием страны. В 2016 году продажи автомобилей достигли рекордного уровня - 286 701 шт. Затем рынок достиг насыщения и, несмотря на то, что экономическая среда оставалась неизменной, спрос замедлился. В течение последующих трех лет продажи снижались, и в 2019 году составили 253 800 шт.

В начале 2020 года, согласно данным, опубликованным израильским Департаментом транспортных систем, рынок стартовал с положительного тренда. За два первых месяца продано 66 157 автомобилей (+6,5%).

В марте, чтобы справиться со вспышкой коронавируса в стране, израильское правительство закрыло незначительные предприятия (с 15 марта), а с 19 марта было введено национальное чрезвычайное положение и еще более строгие правила.

В результате автомобильный рынок в марте упал на 36,1% до 18 594 шт., а первый квартал завершился с показателем 85 111 шт. (-7,1%). В апреле рынок почти полностью остановился, продажи были на уровне 2 563 автомобиля (-88,7%).

В мае продано 10 347 шт. (-51,2%), а в целом за первое полугодии продажи составили 119 842 шт. (-24,2%). В июле рынок почти восстановился: реализовано 22 696 автомобилей, что всего на 1,3% меньше, чем в прошлом году.

В августе продано 20 090 шт. (+4,2%), и эта тенденция к росту сохранилась в сентябре, когда фактически было продано 18 452 шт. (+4,6%). Израильский автомобильный рынок продолжил расти и в октябре: реализовано 14 554 автомобиля (+4,1%). Всего с начала года продано 195 030 шт.(-15,9%).

Лидер рынка Hyundai увеличил продажи на 72,1%, удерживая при этом 15,7% рынка. Renault показала лучший в десятке лидеров показатель динамики - 101%. Худший результат зафиксирован у Seat, продажи которого просели на 34,4%.

По материалам focus2move

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