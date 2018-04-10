Авторынок Германии в сентябре 2020 года

После очередного падения в августе (-19,7%), в сентябре на немецком авторынке наконец-то зафиксирована положительная динамика. Реализовано 265 227 автомобилей, рост составил 8,8%. С начала года объем продаж автомобилей в стране составил 2,04 млн (-25,3%).

В марочном рейтинге лучшие показатели продемонстрировал Seat, увеличив реализацию на поразительные 71,1%. При этом у лидера - Volkswagen - зафиксирован результат хуже, чем в среднем по рынку: он сумел нарастить продажи только на 1,6%. Худшие показатели в ТОП-10 были зафиксированы у Opel (-27,6%). Эксперты отмечают, что это единственная марка среди лидеров, сообщившая о существенных потерях в продажах.

Немецкий автомобильный рынок является крупнейшим и наиболее стабильным в Европе. Его среднесрочный рост начался в 2010 году, тогда продажи легковых автомобилей достигли 2,91 млн. В 2019 году, он, несмотря на все пессимистичные прогнозы по экономической конъюнктуре, сумел вырасти до 3,6 млн легковых автомобилей, установив новый рекорд.

С учетом сегмент LCV по результатам 2019 года (343 000 единиц), в целом объем немецкого авторынка составил 3,94 млн транспортных средств, что является четвертым по величине показателем после Китая, США и Японии.